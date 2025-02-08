İddia: Yeni God of War oyunu Yunanistan’da geçecek

Tam Boyutta Gör Playstation’ın en başarılı markalarından biri olan ve son 20 yıldır oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri haline gelen God of War, en son 2022 yılında yayınlanan God of War: Ragnarök ile karşımıza çıkmıştı. Ragnarök ile Nors Destanı’na son veren Santa Monica Studios’un, yeni God of War hikayesi üzerinde çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Peki merakla beklenen yeni yapım, Kratos’u nereye götürecek?

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Kratos Antik Yunanistan’a mı dönüyor?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialar, yeni God of War’un Antik Mısır’da geçeceğini belirtse de bu iddialar, geçtiğimiz günlerde yalanlandı. Oyun dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri haline gelen Tom Henderson, bir podcast programında yeni God of War’un Antik Yunanistan’da geçebileceğini belirtti. Ancak, Henderson bu iddiaların henüz kesin olmadığını ve bu yüzden resmi bir yazı paylaşmadığını ifade etti. Yine de yeni hikayenin Kratos’un gençliğine ve sevilen karakterin babası ile arasındaki problemlere ışık tutmasını beklediğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialar, Santa Monica’nın Antik Mısır’da geçecek bir God of War oyunu üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Ancak görünüşe göre seri, özüne geri dönebilir. Yeni God of War’un hikaye detayları hala belirsiz, ancak yapımın serinin ilk oyunundan daha önce geçen bir dönemi anlatması kuvvetle muhtemel görünüyor. PlayStation ve Santa Monica Studios henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak önümüzdeki aylarda yeni sızıntılar ortaya çıkacaktır. Peki sizce Kratos’un bir sonraki macerası nerede geçmeli? Antik Yunan’a dönüş fikri size heyecan veriyor mu?

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Yeni God of War ile Kratos, Yunanistan'a dönebilir