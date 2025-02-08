İddia: Yeni God of War oyunu Yunanistan’da geçecek

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialar, yeni God of War’un Antik Mısır’da geçeceğini belirtse de bu iddialar, geçtiğimiz günlerde yalanlandı. Oyun dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri haline gelen Tom Henderson, bir podcast programında yeni God of War’un Antik Yunanistan’da geçebileceğini belirtti. Ancak, Henderson bu iddiaların henüz kesin olmadığını ve bu yüzden resmi bir yazı paylaşmadığını ifade etti. Yine de yeni hikayenin Kratos’un gençliğine ve sevilen karakterin babası ile arasındaki problemlere ışık tutmasını beklediğini söyledi.
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.