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    Söylentiye göre Avatar ve yeni Need for Speed oyunu bu yıl çıkış yapacak

    Sektörün güvenilir isimlerinden Tom Henderson'ın söylediğine göre yeni Need for Speed oyunu ve Avatar: Frontiers of Pandora bu yıl sonunda çıkış yapacak.        
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    Avatar ve Need for Speed oyunu bu yıl çıkış yapabilir
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    2022 yılı oyun dünyası için aslında bir hayli yoğun bir yıldı ancak arka arkaya gelen ertelemelerin ardından normalde fazlasıyla dolu olan yıl sonu bile boş kaldı. Geçtiğimiz saatlerde de yıl sonunu doldurabilecek güzel bir haber geldi.

    Yıl Sonuna İki Büyük Oyun

    Oyun dünyasın önemli bilgileri önceden aktaran Tom Henderson'dan güzel bir söylenti geldi. Tom Henderson'ın dediğine göre popüler yarış oyunu serisi Need for Speed'in yeni oyunu bu yıl sonunda Kasım ayında çıkış yapacak. Daha spesifik olmak gerekirse oyunun 4 Kasım'da çıkması bekleniyor ve Temmuz 2022 içerisinde de detayların gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca Tom Henderson, Ubisoft tarafından da güzel haberler verdi. Yıllardır çıkmasını beklediğimiz Skull & Bones'un 8 Kasım'da, Avatar oyunu Avatar: Frontiers of Pandora ise 18 Kasım'da çıkmasını beklediğini de Tom Henderson aktardı. Büyük bir ihtimalle bu iki oyunun resmi duyurusu da Temmuz'da veya Gamescom'da gelecektir.

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