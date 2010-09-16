IDF 2010: Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri DirectX 11 desteğiyle gelecek

Intel uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ocak ayı ile birlikte raflardaki yerini alması beklenen Sandy Bridge işlemcileri, mimari açıdan çok sayıda önemli yenilik ve güncelleme içeriyorlar. IDF 2010 etkinliği boyunca tüm yenilikleri katılımcılarla paylaşan Intel için, Sandy Bridge'deki yeni grafik birimi büyük önem taşıyor. Intel'in şimdiye kadar geliştirdiği en performanslı entegre grafik birimi olma özelliğine sahip Sandy Bridge grafik motoru, performans anlamında firmanın sunacağı en iyi çözüm olacak. Intel yöneticileri tarafından "heyecan verici" olarak nitelendirilen grafik birimi, sahip olduğu performansla harici ekran kartlarına da meydan okuyacak. Intel tarafından yapılan sunumda orta segmentte yer alan harici bir GPU'ya sahip dizüstü bilgisayara muadil bir performans sergileyen Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarların, görsel deneyime ciddi katkı sağlayacakları belirtiliyor. Özellikle dizüstü bilgisayarlar üzerinde duran Intel, artan performans ve grafik özelliklerina rağmen gelişen güç yönetim teknolojileri sayesinde şu anki pil ömrünün korunduğu hatta geliştirildiğine dikkat çekiyor.

Sandy Bridge mimarisinde grafik birimini tasarlayan ekibin başında yer alan Tony Piazza, yeni grafik biriminin DirectX 11 desteğine sahip olmadığını ancak şu anda tüm kullanıcılara hitap edebilecek DirectX 11 oyun olmadığını, hatta bugün oyunlarda DirectX 9'a yönelik çalışmaların dahi sürdüğünü belirtti. Sandy Bridge'de grafik biriminin önemli yeniliklere sahip olduğunu, ciddi derecede artan performansa ve gelişmiş güç yönetim özelliklerine ek olarak HDMI 1.4 gibi teknolojilerin de desteklendiğini söyledi. DirectX 11 konusunda da geliştirme çalışmalarının sürdğünü ve destek konusunda yakın olduklarını belirten Tony Piazza, OpenCL desteği ile GPGPU konusunda da önemli güncellemere sahip olduklarını söyledi. IDF 2010'da dinleme şansı yakaladığımız mühendislerinden aldığımız bilgiye göre Intel'in DirectX 11 destekli grafik birimi, bir sonraki jenerasyon (22nm Ivy Bridge) ile birlikte yani 2012'de gelecek ve performans konusunda Sandy Bridge ile başlayan yeni dönemi devam ettirecek.