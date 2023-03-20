İflas bayrağını çeken Signature Bank satıldı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflasını yayınlamış olan Signature Bank’in New York Community Bankası’nın yan kuruluşu tarafından satın alınmasına dair anlaşma yapıldığını duyurdu. Signature Bank’in 40 tane eski şubesinin pazartesi gününden itibaren New York Community Bankası’nın yüzde 100 iştiraki olan Flagstar Bank’te aktif olacağını bildirdi. Silicon Valley Bank ile başlayan ve Signature Bank ile devam eden bankacılık krizleri, gündeme damga vurmaya devam ediyor.
Satın almayla birlikte Signature Bank‘ın müşterileri otomatik olarak Flagstar Bank‘a transfer edilecek. Ancak dijital bankacılık tarafındaki mevduat sahipleri Flagstar Bank’a geçmeyecek. Aktarılan tüm mevduatlar FDIC tarafından sigortalı olacak.
Signature Bank’ın dijital bankacılık tarafında 4 milyar dolarlık mevduatın olduğu biliniyor. Bu kısım anlaşmaya dahil edilmeyecek. FDIC, bu mevduatları doğrudan müşterilere temin edecek. Ayrıca FDIC’nin, bu mevduatları direkt olarak dijital bankacılık işiyle ilgili olan müşterilere sağlayacağını vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)