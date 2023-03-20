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    İflas bayrağını çeken Signature Bank satıldı

    İflas açıklayarak bankacılık dünyasında büyük ses getiren Signature Bank, Flagstar Bank’a satıldı. ABD'den bu satışa onay geldi.                                 
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    İflas bayrağını çeken Signature Bank satıldı Tam Boyutta Gör
    ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamaya göre Signature Bank‘ın 40 eski şubesi bugün itibarıyla Flagstar Bank’ın bünyesine geçecek. Flagstar Bank, New York Community’nin yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteriyor.

    ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflasını yayınlamış olan Signature Bank’in New York Community Bankası’nın yan kuruluşu tarafından satın alınmasına dair anlaşma yapıldığını duyurdu. Signature Bank’in 40 tane eski şubesinin pazartesi gününden itibaren New York Community Bankası’nın yüzde 100 iştiraki olan Flagstar Bank’te aktif olacağını bildirdi. Silicon Valley Bank ile başlayan ve Signature Bank ile devam eden bankacılık krizleri, gündeme damga vurmaya devam ediyor.

    Satın almayla birlikte Signature Bank‘ın müşterileri otomatik olarak Flagstar Bank‘a transfer edilecek. Ancak dijital bankacılık tarafındaki mevduat sahipleri Flagstar Bank’a geçmeyecek. Aktarılan tüm mevduatlar FDIC tarafından sigortalı olacak. 

    Signature Bank’ın dijital bankacılık tarafında 4 milyar dolarlık mevduatın olduğu biliniyor. Bu kısım anlaşmaya dahil edilmeyecek. FDIC, bu mevduatları doğrudan müşterilere temin edecek. Ayrıca FDIC’nin, bu mevduatları direkt olarak dijital bankacılık işiyle ilgili olan müşterilere sağlayacağını vurguladı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 4 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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