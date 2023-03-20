Tam Boyutta Gör ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamaya göre Signature Bank‘ın 40 eski şubesi bugün itibarıyla Flagstar Bank’ın bünyesine geçecek. Flagstar Bank, New York Community’nin yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteriyor.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflasını yayınlamış olan Signature Bank’in New York Community Bankası’nın yan kuruluşu tarafından satın alınmasına dair anlaşma yapıldığını duyurdu. Signature Bank’in 40 tane eski şubesinin pazartesi gününden itibaren New York Community Bankası’nın yüzde 100 iştiraki olan Flagstar Bank’te aktif olacağını bildirdi. Silicon Valley Bank ile başlayan ve Signature Bank ile devam eden bankacılık krizleri, gündeme damga vurmaya devam ediyor.

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Satın almayla birlikte Signature Bank‘ın müşterileri otomatik olarak Flagstar Bank‘a transfer edilecek. Ancak dijital bankacılık tarafındaki mevduat sahipleri Flagstar Bank’a geçmeyecek. Aktarılan tüm mevduatlar FDIC tarafından sigortalı olacak.

Signature Bank’ın dijital bankacılık tarafında 4 milyar dolarlık mevduatın olduğu biliniyor. Bu kısım anlaşmaya dahil edilmeyecek. FDIC, bu mevduatları doğrudan müşterilere temin edecek. Ayrıca FDIC’nin, bu mevduatları direkt olarak dijital bankacılık işiyle ilgili olan müşterilere sağlayacağını vurguladı.

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İflas bayrağını çeken Signature Bank satıldı