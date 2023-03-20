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    Anlık Bildirim

    Akbank kripto para borsası satın alıyor

    Geçtiğimiz hafta sürpriz bir hamle yapan Akbank, henüz yeni kurulmuş Stablex kripto para borsasının çoğunluk hissesini satın alarak piyasaya adım atmış oldu.    
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    Akbank Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde kurumsal açıdan kripto paralara karşı belirli bir mesafe olsa da giderek artan ilgi karşısında hamle yapma ihtiyacı hissediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Finansbank patronu Özgür Güneri, sürpriz yaparak BTCTurk ortağı ve patronu olmuştu. Bir sürpriz de Akbank’tan geldi.

    Akbank kripto para piyasasına giriyor

    Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirime göre Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin (Stablex Borsası) çoğunluk hisselerinin alınması için Akbank ve Stablex arasında sözleşme imzalandı.

    Stablex ülkemizde çok da duyulmuş bir borsa değil ancak Akbank satın alımı ile dikkatleri üzerine çekti. Borsa yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteriyor. Web sitesini bilgilendirme amaçlı kullanan borsa asıl fonksiyonlarını mobil uygulamalar üzerinden yürütüyor. Coinmarketcap kaydı olmadığı için borsanın hacmi hakkında herhangi bir bilgi yok. Satın alım Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında tamamlanacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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