Akbank kripto para borsası satın alıyor

Akbank kripto para piyasasına giriyor
Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirime göre Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin (Stablex Borsası) çoğunluk hisselerinin alınması için Akbank ve Stablex arasında sözleşme imzalandı.
Stablex ülkemizde çok da duyulmuş bir borsa değil ancak Akbank satın alımı ile dikkatleri üzerine çekti. Borsa yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteriyor. Web sitesini bilgilendirme amaçlı kullanan borsa asıl fonksiyonlarını mobil uygulamalar üzerinden yürütüyor. Coinmarketcap kaydı olmadığı için borsanın hacmi hakkında herhangi bir bilgi yok. Satın alım Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında tamamlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)