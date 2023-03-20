Akbank kripto para borsası satın alıyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde kurumsal açıdan kripto paralara karşı belirli bir mesafe olsa da giderek artan ilgi karşısında hamle yapma ihtiyacı hissediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Finansbank patronu Özgür Güneri, sürpriz yaparak BTCTurk ortağı ve patronu olmuştu. Bir sürpriz de Akbank’tan geldi.

Akbank kripto para piyasasına giriyor

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirime göre Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin (Stablex Borsası) çoğunluk hisselerinin alınması için Akbank ve Stablex arasında sözleşme imzalandı.

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Stablex ülkemizde çok da duyulmuş bir borsa değil ancak Akbank satın alımı ile dikkatleri üzerine çekti. Borsa yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteriyor. Web sitesini bilgilendirme amaçlı kullanan borsa asıl fonksiyonlarını mobil uygulamalar üzerinden yürütüyor. Coinmarketcap kaydı olmadığı için borsanın hacmi hakkında herhangi bir bilgi yok. Satın alım Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında tamamlanacak.

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