İflas eden Core Scientific, yeniden yapılandırma planlıyor

Bu çerçevede, yakın gelecekte yeni bir yapılandırma planı sunmak istedikleri ifade edildi. Şirketin yeni bir plan için kilit paydaşları ile görüşmeler yaptığı aktarıldı.
Şirket, Aralık 2022’de Bölüm 11 iflas başvurusu yapmıştı. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin bu yıl likidite artışı yaşadığı belirtildi. Bitcoin fiyatlarındaki artış, azalan maliyetler ve blockchain hashrate’indeki artışın pozitif etkilerine dikkat çekildi. Şirket, yeniden yapılandırma planı tamamlandığında 46 milyon dolarlık ek fona sahip olacağını tahmin ediyor.
Aralık ayından bu yana güç fiyatları yüzde 24 gerilerken, ağ hashrate’i yüzde 54 artış kaydetti. Diğer yandan Core Scientific ile Celsius arasındaki mahkeme süreci de devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.