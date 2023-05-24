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    İflas eden Core Scientific, yeniden yapılandırma planlıyor

    Core Scientific, yeni bir yapılandırma planı sunmaya hazırlanıyor. Şirket avukatları, Teksas iflas mahkemesine yaptığı başvuruda iflas bildiriminden bu yana likidite koşullarının iyileştiği açıklandı.
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    İflas eden Core Scientific, yeniden yapılandırma planlıyor Tam Boyutta Gör
    İflas eden madencilik şirketi Core Scientific‘in yeni yapılandırma planının Eylül ayına kadar sonuçlanabileceği bildirildi. Şirketin pozitif piyasa koşullarının etkisiyle 46 milyon dolar daha kazanması bekleniyor. Şirketin kilit paydaşları ile yapılandırma için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

    Bu çerçevede, yakın gelecekte yeni bir yapılandırma planı sunmak istedikleri ifade edildi. Şirketin yeni bir plan için kilit paydaşları ile görüşmeler yaptığı aktarıldı. 

    Şirket, Aralık 2022’de Bölüm 11 iflas başvurusu yapmıştı. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin bu yıl likidite artışı yaşadığı belirtildi. Bitcoin fiyatlarındaki artış, azalan maliyetler ve blockchain hashrate’indeki artışın pozitif etkilerine dikkat çekildi. Şirket, yeniden yapılandırma planı tamamlandığında 46 milyon dolarlık ek fona sahip olacağını tahmin ediyor. 

    Aralık ayından bu yana güç fiyatları yüzde 24 gerilerken, ağ hashrate’i yüzde 54 artış kaydetti. Diğer yandan Core Scientific ile Celsius arasındaki mahkeme süreci de devam ediyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 6 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 7 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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