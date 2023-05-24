Tam Boyutta Gör İflas eden madencilik şirketi Core Scientific‘in yeni yapılandırma planının Eylül ayına kadar sonuçlanabileceği bildirildi. Şirketin pozitif piyasa koşullarının etkisiyle 46 milyon dolar daha kazanması bekleniyor. Şirketin kilit paydaşları ile yapılandırma için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Bu çerçevede, yakın gelecekte yeni bir yapılandırma planı sunmak istedikleri ifade edildi. Şirketin yeni bir plan için kilit paydaşları ile görüşmeler yaptığı aktarıldı.

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Şirket, Aralık 2022’de Bölüm 11 iflas başvurusu yapmıştı. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin bu yıl likidite artışı yaşadığı belirtildi. Bitcoin fiyatlarındaki artış, azalan maliyetler ve blockchain hashrate’indeki artışın pozitif etkilerine dikkat çekildi. Şirket, yeniden yapılandırma planı tamamlandığında 46 milyon dolarlık ek fona sahip olacağını tahmin ediyor.

Aralık ayından bu yana güç fiyatları yüzde 24 gerilerken, ağ hashrate’i yüzde 54 artış kaydetti. Diğer yandan Core Scientific ile Celsius arasındaki mahkeme süreci de devam ediyor.

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İflas eden Core Scientific, yeniden yapılandırma planlıyor