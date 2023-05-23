Yapay zeka, ekran kartı kıtlığına neden olmaya başladı: Fiyatlar yüzde 40 arttı!

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın ekran kartı işi yapay zeka sayesinde adeta bir patlama yaşıyor. Öte yandan şirket, TSMC'de üretimi artırmaya çalışırken talebi karşılayamayabilir gibi görünüyor. En azından şimdilik başlangıç aşamasında olan ekran kartı krizi, Nvidia’nın yapay zeka iş yüklerine yönelik hazırladığı profesyonel kartlar için geçerli durumda. Ancak her zamanki gibi durumu değişme ve tüketici sınıfı kartların da bundan etkilenme ihtimali bulunuyor.

Nvidia talebe yetişemiyor

Özellikle ChatGPT ve diğer üretken yapay zeka modellerinin hızla gelişimi Nvidia’nın son yıllarda bu alana yaptığı yatırımların faydasını görmesiyle sonuçlandı. Aktarılanlara göre Nvidia’nın A100 ve H100 de dahil olmak üzere yepyeni GPU'larına sahip olabilmek için teknoloji endüstrisinin her köşesindeki firmalar kuyruğa girmiş durumda.

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Ancak görünüşe göre bu kuyruk bir süre daha “kuyruk” olarak kalmaya devam edecek. Zira birden fazla rapor Nvidia’nın yapay zeka yongası talebine ayak uyduramayacağını gösteriyor. Nvidia A100, TSMC 7nm işlem düğümünü kullanırken, geçen Mayıs ayında sevkiyata başlayan H100, TSMC 4N işlem düğümüne (Nvidia için tasarlanan 5nm düğümünün optimize edilmiş bir versiyonu) dayanıyor. Şirket, piyasaya sürülmesinden bu yana H100 ve DGX H100 GPU destekli sunucuları için büyük bir talep gördü. Nvidia bu talebi karşılamaya çalışsa da, son dönemde yaşanan yapay zeka patlaması şirketin talebi karşılama çabalarına büyük bir darbe vurdu.

Fiyatlar uçuşa geçti

Tam Boyutta Gör Daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz gibi Nvidia, ABD yaptırımlarını aşmak için A100 ve H100 GPU'larının A800 ve H800 olarak bilinen kırpılmış versiyonlarını Çin’de satıyor. Bu kartlar orijinallerinden yüzde 30 kadar daha yavaş ve bazı kısıtlamalara sahipler. Ancak buna rağmen Çin’de bu kartlara yönelik öyle büyük bir talep var ki kartlar A100 ve H100’den yüzde 40 daha pahalıya satılıyor. Hatta ve hatta 2018'de piyasaya sürülen ve Tensor Core mimarisine sahip ilk GPU olan V100 bile Çin’de yaklaşık 10.000 dolara satılıyor. Nvidia A800 ise ülkede 36.500 dolar fiyatlardan satılıyor.

Nvidia, siparişleri ilk olarak Çin’li olmayan teknoloji ortaklarına yönlendiriyor. Bu nedenle Çin’deki siparişlerin bir kısmının Aralık ayına kadar sarkabileceği belirtiliyor. Halihazırda yapay zeka endüstrisi Nvidia için en kazançlı alan olarak görülüyor ve firmanın bu tarafa daha da yoğunlaşması bekleniyor. Eğer iyi bir denge kurulmazsa tüketici sınıfı ekran kartların arzı düşebilir ve yine başka bir ekran kartı krizi yaşanabilir.

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