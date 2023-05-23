Yapay zeka, ekran kartı kıtlığına neden olmaya başladı: Fiyatlar yüzde 40 arttı!

Nvidia talebe yetişemiyor
Özellikle ChatGPT ve diğer üretken yapay zeka modellerinin hızla gelişimi Nvidia’nın son yıllarda bu alana yaptığı yatırımların faydasını görmesiyle sonuçlandı. Aktarılanlara göre Nvidia’nın A100 ve H100 de dahil olmak üzere yepyeni GPU'larına sahip olabilmek için teknoloji endüstrisinin her köşesindeki firmalar kuyruğa girmiş durumda.
Ancak görünüşe göre bu kuyruk bir süre daha “kuyruk” olarak kalmaya devam edecek. Zira birden fazla rapor Nvidia’nın yapay zeka yongası talebine ayak uyduramayacağını gösteriyor. Nvidia A100, TSMC 7nm işlem düğümünü kullanırken, geçen Mayıs ayında sevkiyata başlayan H100, TSMC 4N işlem düğümüne (Nvidia için tasarlanan 5nm düğümünün optimize edilmiş bir versiyonu) dayanıyor. Şirket, piyasaya sürülmesinden bu yana H100 ve DGX H100 GPU destekli sunucuları için büyük bir talep gördü. Nvidia bu talebi karşılamaya çalışsa da, son dönemde yaşanan yapay zeka patlaması şirketin talebi karşılama çabalarına büyük bir darbe vurdu.
Fiyatlar uçuşa geçti
Nvidia, siparişleri ilk olarak Çin’li olmayan teknoloji ortaklarına yönlendiriyor. Bu nedenle Çin’deki siparişlerin bir kısmının Aralık ayına kadar sarkabileceği belirtiliyor. Halihazırda yapay zeka endüstrisi Nvidia için en kazançlı alan olarak görülüyor ve firmanın bu tarafa daha da yoğunlaşması bekleniyor. Eğer iyi bir denge kurulmazsa tüketici sınıfı ekran kartların arzı düşebilir ve yine başka bir ekran kartı krizi yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.