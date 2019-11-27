İhalelerde elektronik eksiltme yöntemiyle 217 milyon TL tasarruf

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Kamu İhale Kurumu, pek çok ihaleyi elektronik ortamdan gerçekleştiriyor. Elektronik ortamda yapılan ihaleler sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlandı.

Kamu kurum ve kuruluşları 2019 yılında 5 bin elektronik ihale düzenledi. Söz konusu ihaleler dikkate alındığında sözleşme bedelinin idarelerin hazırladığı yaklaşık maliyete oranı tüm ihalelerde yüzde 83 iken bu oran elektronik ihalelerde yüzde 80'e düşürüldü ve böylece 217 milyon liralık tasarruf elde edildi.

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İhale dokümanlarına ve katılım belgelerine Elektronik Kamu Alımları Platformu'da ücretsiz olarak yayınlanıyor. Bu sayede 31 bin belge ücretsiz sunularak teklif hazırlama maliyeti 15 milyon lira ucuzladı.

Elektronik eksiltme nedir?

Kamu alımlarında rekabetin artması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektronik eksiltme uygulaması devreye alındı. Elektronik eksiltme, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından geçerli teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatları ile yeniden yarışabilmelerine olanak sağlayan uygulamadır. Uygulamada, öngörülen ihalede/kısımda teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra kalemlerin teklif girişleri yapılır.

Elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar, teklif sonuç ekranında sistem tarafından otomatik olarak sıralanır ancak ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif ataması ihale komisyonunca gerçekleştirilir. Teklifleri eşit olan istekliler için ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif, ihale komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenir.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kamu-ihalelerinde-217-milyon-liralik-elektronik-eksiltme-tasarrufu/1656722