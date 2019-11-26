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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de üretilen T-70 Genel Maksat Helikopteri hangardan çıktı

    Türk Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri’nin üretimi tamamlandı ve dün düzenlenen törenle üretildiği hangardan çıkarıldı.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de üretilen T-70 Genel Maksat Helikopteri hangardan çıktı
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    Türk Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri’nin üretimi tamamlandı ve dün düzenlenen törenle üretildiği hangardan çıkarıldı.

    TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz tarafından geliştirilen T-70 helikopterimiz bugün üretiminin sağlandığı hangardan çıkartıldı. Türk havacılığı için çok önemli bir adım olarak gördüğümüz helikopterimizin birçok görevde yer alması bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca Bkz. "Bozdoğan Füzesi ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı"

    T-70 Genel Maksat Helikopteri projesi TUSAŞ ana yükleniciliğinde; Aselsan, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky alt yükleniciliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında, Sikorsky’nin S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen 109 adet helikopter üretilecek. Üretilen helikopterler kargo, arama kurtarma, yangınla mücadele, kıyı güvenliği, hava ambulansı rollerinde askeri ve sivil alanlarda kullanılacak.

    Türkiye'de üretilen T-70 Genel Maksat Helikopteri hangardan çıktı
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    T-70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de üretilen ilk helikopter motoru olduğu ifade edilen T700-TEI-701D turboşaft motorundan güç alıyor. TEI tarafından üretilen 2 bin beygirlik motorlardan ilki geçtiğimiz aylarda TUSAŞ’a teslim edilmişti. Söz konusu motorlardan toplam 236 adet üretileceği ve belirlenen süre zarfında Türk ordusuna teslim edileceği belirtiliyor.

    Ana yüklenici TUSAŞ, T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor.

    Sözleşme bedeli yaklaşık 3.5 milyar Dolar olan Türk Genel Maksat Helikopteri Programı’nda ilk helikopterin 2021 yılında teslim edilmesi planlanıyor.



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    lord87 5 sa. en beğenilen
    seçim yaklaşlıyor ve motoru yerli değilciler gelmeden ilk ben tebrik ediyim.
    emeği geçen herkesden Allah razı olsun, inşallah daha güzellerini yaparız.
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    dr-erkam89 55 dk. yeni yorumcu
    Yerli motorcular umarım laf etmez(de pek sanmıyorum)

    Anladığım; lisans altında üretim. bazı parçalar Alp havacılık tarafından üretiliyor yapılan anlaşmaya göre.

    Neyse hayrlı olsun..

    Tez zamanda GÖKBEY'imizi de görürüz inşaallah
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    infom@n 1 sa.
    Birde hangardan çıkan şeyi görebilseydik.
    Şak şakcılar hemen savunmaya geçmiş.
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    javaprof 4 sa.
    Sikorsky kopyası imiş bunun haber değeri nedir ki? İlk gördüğümde sevinmiştim neyse mühendisler için deneyim olmuş oluyor. Çinlilerde kopyalaya kopyalaya yükseldiler.
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    khytr89 4 sa.
    2021 e kadar orman kalirsa ne ala :/
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    cabriyo 4 sa.
    3,5 milyar dolar :SSSS sadece 1 çeşit askeri araç üretmek. karada havada denizde herhalde 40-50 çeşit ana araca ihtiyaç vardır. 50x3,5= 175 milyar dolar. türkiyenin gayrisafi hasılası 750 milyar desek. tüm ordu araçlarını yerli yapalım desek kısaca bir türkiye kadar daha para lazım. bi durum tespiti yapim dedim.
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    lord87 5 sa. en beğenilen
    seçim yaklaşlıyor ve motoru yerli değilciler gelmeden ilk ben tebrik ediyim.
    emeği geçen herkesden Allah razı olsun, inşallah daha güzellerini yaparız.
    Yanıtla +9
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