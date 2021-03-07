II. Dünya Savaşı temalı Operation Mincemeat filminin yayın haklarını Netflix satın aldı

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Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix, bir başka önemli filmin yayın haklarını satın aldı: Operation Mincemeat.

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Deadline'ın haberine göre Netflix, Operation Mincemeat ismindeki İkinci Dünya Savaşı temalı filmin yayın haklarını satın aldı. Filmin senaryosu Ben Macintyre'nin aynı isimli kitabında uyarlanıyor ve senaryolaştıran isim de Michelle Ashford. Filmin yönetmenliğini ise John Madden üstlenecek.

Yayın tarihi henüz belli olmayan Operation Mincemeat'in oyuncu kadrosunda ise Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald, Jason Isaacs, Johnny Flynn ve Mark Gatiss gibi isimler bulunuyor. Filmin özellikle başarılı oyuncu Colin Firth ile dikkat çektiğini söylemek gerek.

Filmin hikayesi aynı zamanda gerçek olaylara da dayanıyor. Film, İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanları yenebilmek adına iki İngiliz istihbarat görevlisinin sahte evrakları ve bir cesedi kullanmasını konu alıyor.

https://www.gamesradar.com/netflix-picks-up-new-world-war-2-drama-starring-colin-firth/

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