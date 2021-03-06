Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı

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Özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden pandemi sürecinde bir hayli popülerleşen ve abone sayısında ciddi artış gösteren Netflix'in, Türkiye'deki güncel abone sayısı da açıklandı. Geçtiğimiz günlerde gelen zamların ardından abone sayısında bir değişim olur mu bilemiyoruz elbette ancak ulaştığı abone sayısının tatmin edici bir sayı olduğunu söylemek gerek.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı"

6 Mart’ta İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen “Dijital Dünya Çalıştayı” etkinliğine, özellikle Türkiye'de lider konumunda olan Netflix, BluTV ve BeIN Medya gibi şirketler de katıldı. Etkinlik esnasında Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Netflix için Türkiye özelinde bazı bilgiler açıkladı.

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Açıklamalara göre Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumda. 2020 Aralık ayında 3 milyondan fazla abone sayısı olduğu açıklanmıştı ancak net bir sayı söylenmemişti. Buradaki abone sayısında şöyle bir ayrıntıyı hatırlatmakta fayda var. Bildiğiniz gibi Netflix'in planlarında birkaç kişinin aynı anda kullanabildiği planlar da bulunuyor. Netflix'te 4 kişilik plan da tek kişilik plan da tek bir üyelik olarak kabul ediliyor. Yani Netflix'in abone sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumda ancak kullanan insan sayısı daha fazla. Ayrıca son olarak Netflix'in dünya genelindeki abone sayısı 20 Ocak'ta 203.6 milyon olarak açıklanmıştı.

Netflix'in Türkiye'deki Yeni Fiyatları

Daha birkaç gün öncesinde de Netflix'e Türkiye özelinde bir zam yapıldı. GeForce Now by Game+'ın fiyatının açıklanması da üstüne gelince ister istemez kullanıcılar fiyatlar için büyük tepki gösterdi. Netflix'in yeni fiyatlandırması şu şekilde:

Temel Plan - 26,99 TL

Standar Plan - 40.99 TL

Özel Plan - 54.99 TL

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/netflix-turkiyenin-abone-sayisi-aciklandi-432079h.htm

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