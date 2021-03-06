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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı

    Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük video akış servislerinden birisi olan Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Mart 2021, 23:19 (1 gün)
    15,2b
    30
    37
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    10

    Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı
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    Özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden pandemi sürecinde bir hayli popülerleşen ve abone sayısında ciddi artış gösteren Netflix'in, Türkiye'deki güncel abone sayısı da açıklandı. Geçtiğimiz günlerde gelen zamların ardından abone sayısında bir değişim olur mu bilemiyoruz elbette ancak ulaştığı abone sayısının tatmin edici bir sayı olduğunu söylemek gerek.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı"

    6 Mart’ta İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen “Dijital Dünya Çalıştayı” etkinliğine, özellikle Türkiye'de lider konumunda olan Netflix, BluTV ve BeIN Medya gibi şirketler de katıldı. Etkinlik esnasında Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Netflix için Türkiye özelinde bazı bilgiler açıkladı.

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    Açıklamalara göre Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumda. 2020 Aralık ayında 3 milyondan fazla abone sayısı olduğu açıklanmıştı ancak net bir sayı söylenmemişti. Buradaki abone sayısında şöyle bir ayrıntıyı hatırlatmakta fayda var. Bildiğiniz gibi Netflix'in planlarında birkaç kişinin aynı anda kullanabildiği planlar da bulunuyor. Netflix'te 4 kişilik plan da tek kişilik plan da tek bir üyelik olarak kabul ediliyor. Yani Netflix'in abone sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumda ancak kullanan insan sayısı daha fazla. Ayrıca son olarak Netflix'in dünya genelindeki abone sayısı 20 Ocak'ta 203.6 milyon olarak açıklanmıştı.

    Netflix'in Türkiye'deki Yeni Fiyatları

    Daha birkaç gün öncesinde de Netflix'e Türkiye özelinde bir zam yapıldı. GeForce Now by Game+'ın fiyatının açıklanması da üstüne gelince ister istemez kullanıcılar fiyatlar için büyük tepki gösterdi. Netflix'in yeni fiyatlandırması şu şekilde: 

    Temel Plan - 26,99 TL

    Standar Plan - 40.99 TL

    Özel Plan - 54.99 TL



    https://www.yenicaggazetesi.com.tr/netflix-turkiyenin-abone-sayisi-aciklandi-432079h.htm
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adam %200 ÖTV ye isyan etmemiş netflix in 7 liralık zammına isyan etmiş. garip bir ülkeyiz vesselam..
    2 Yanıt Yanıtla +64
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    W WereChaos 1 gün ( Mesaj Silindi ) asko56
    Kardeşim allah aşkına neden bölüşerek ödeme taraftarısınız.Lan tek istediğim öğrenci halimle tek başıma aldığım para ile netflix almak.Ama malum korsan sitelerde 1080p bedava izleyebilicekken neden netflixte 480 p izlemek için 27 tl vereyim?
    Kardeşim allah aşkına neden bölüşerek ödeme taraftarısınız.Lan tek istediğim öğrenci halimle tek başıma aldığım para ile netflix almak.Ama malum korsan sitelerd...
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    2 Yanıt Yanıtla +18
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    zero fear 1 gün ( Mesaj Silindi ) WereChaos
    Herkes sizin gibi asosyal bir biçimde akşama kadar bilgisayarın başında oradan buradan reklam fışkıran sitelerle uğraşamıyor. Adam işe giderken telefonundan, akşamları televizyonundan açıp kaldığı yerden devam ederek en yüksek kalitede izliyor dizi filmini. Sen malum sitelerdeki 1080p yazısını gerçek mi sandın?
    Herkes sizin gibi asosyal bir biçimde akşama kadar bilgisayarın başında oradan buradan reklam fışkıran sitelerle uğraşamıyor. Adam işe giderken telefonundan, ak...
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    ghost43 (Sinan Bey) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay be
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim hesap sahibi İnşallah hesabını dondurmaz
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    Artizt (Mert ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    En düşük paketi küfür gibi satıyorlar aklım almıyor para verip 480p neden izlemek istiyim?
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    Gye_Baek 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    3.5 milyonu 4 ile çarpın gerçek kullanıcı rakamına ulaşın. Çok nadir tek kişi kullanan genellikle 2 veya 4 kişi kullanıyor çoğu kişi.
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    D durmanow 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vardır bizim halkımızda A firması zam yapar olay çıkarır, amaa B firması gözdesidir zam yapsa da içerik çöp olsa da gıkı çıkmaz böyle bir firma Netflix açar izletir 480p 1080p yi 41 tl ye. ama kazıkladıkları yinede savunur ancak karşılıyor derler (muhasebe bölümü galiba ) Ama alternatifi (amazon prime) diğer avantajlarıyla 8 Tl ye yine hizmet verir.
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    WeDneS (Ercan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu dolara çok bile dayandı 4 kişi ödüyoruz 55 ₺ çok iyi bile sevgili ülkemin bir garip vatandaşları
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    QRocKfire (ibrahim yıldırım) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix normal olarak zamlı fiyatını sundu.Bunda doların artması değil devletin lisan hakkı için aldığı bedelin bize yansıması.Zaten en ucuz fiyata sayip ikinci ülkeyiz.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    x4
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3,5 atıyoruz güne uyanırken.
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    NIGRA (Melih ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alıştık artık zamsız bir gün düşünemiyorum bu ülkede ... Kemal Sunal filmi gibiyiz
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