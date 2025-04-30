Oyuncu kadrosuyla merak uyandıran yeni Dexter dizisinin yayın tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dexter'ın devam dizisi Dexter: Resurrection'ın bu yaz izleyici karşısına çıkacağı bir süredir konuşuluyordu. Ancak şu ana kadar net bir yayın tarihi açıklanmamıştı. Beklenen o açıklama bugün geldi. Showtime kanalı, kısa bir teaser videosu yayınlayarak Dexter: Resurrection'ın 11 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. İlk başta iki bölümü birden yayınlanacak olan dizi, daha sonra haftalık düzende yayınlanmaya devam edecek.

Dexter: Resurrection, hem orijinal serinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak.

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Dexter: Resurrection Oyuncu Kadrosuyla Merak Uyandırıyor

Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünye geri döndüğü dizide Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Dune) gibi tanıdık isimler rol alıyor. Üstelik onların yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), Jack Alcott (Harrison Morgan), John Lithgow (Trinity Killer) ve Jimmy Smits (Miguel Prado) de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönüyor.

Günümüzde geçen Dexter: Resurrection'da Dexter, Peter Dinklage'ın hayat verdiği gizemli milyarder ile karşı karşıya gelecek.

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