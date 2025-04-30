Oyuncu kadrosuyla merak uyandıran yeni Dexter dizisinin yayın tarihi açıklandı

Dexter: Resurrection, hem orijinal serinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak.
Dexter: Resurrection Oyuncu Kadrosuyla Merak Uyandırıyor
Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünye geri döndüğü dizide Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Dune) gibi tanıdık isimler rol alıyor. Üstelik onların yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), Jack Alcott (Harrison Morgan), John Lithgow (Trinity Killer) ve Jimmy Smits (Miguel Prado) de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönüyor.
Günümüzde geçen Dexter: Resurrection'da Dexter, Peter Dinklage'ın hayat verdiği gizemli milyarder ile karşı karşıya gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: