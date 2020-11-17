İki Amerikan ikonu bir arada: Hemi V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 tanıtıldı

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Jeep, 34 yıllık model tarihinde ilk kez Wrangler'ın kalbine Hemi V8 yerleştirerek iki Amerikan ikonunu bir araya getirdi.

Jeep Wrangler Rubicon 392 olarak adlandırılan modelde 470 beygir güç ve 637 Nm tork üreten 6.4 litrelik Hemi V8 atmosferik motor bulunuyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve tam zamanlı 4x4 sistemle kombine edilen motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede, 400 metre koşusunu ise 13 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Ortaya çıkan gücün doğru bir şekilde kulaklara hitap etmesi için aktif egzoz sistemi de kullanılmış.

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Söz konusu değerlerle şimdiye kadarki en hızlı Wrangler olan Rubicon 392'nin offroad yeteneğinin de standart versiyondan aşağı kalır yanı yok. 51 mm yükseltme kitinin standart olarak sunulduğu aracın yaklaşma ve uzaklaşma açıları bu sayede standart versiyona göre biraz daha iyileştirilmiş. 83 cm sudan geçebilen Wrangler Rubicon 392'de kullanılan özel hava emiş sistemi, dakikada 56 litre suyu motordan uzak tutmak için tasarlanmış.

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Şaside ve akslarda yapılan güncellemeler, elektronik kilitli diferansiyel, seçilebilir offroad modları ve Fox amortisörler gibi revizyonlarla arazi sürüşünde daha yetenekli hale getirilen Wrangler Rubicon 392'nin kabuğundaki en dikkat çekici fark ise Gladiator Mojave pickup'tan alınan hava girişine sahip yeni kaput tasarımı olmuş. İç mekanda da 392 logolu koltuklar ve deri döşeme gibi detaylar dikkat çekiyor.

Jeep Wrangler Rubicon 392'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan aracın fiyatının 70 bin dolar civarında olması bekleniyor.

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