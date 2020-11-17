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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobillerden alınan ÖTV gelirleri Ekim'de yüzde 287.5 arttı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre Ekim ayında bütçeye KDV ve ÖTV'den önemli gelir geldi. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'deki artış ise fazlasıyla dikkat çekici.
    4 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobillerden alınan ÖTV gelirleri Ekim'de yüzde 287.5 arttı

    Merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında 4,9 milyar TL açık verdi. Söz konusu ayda bütçe giderleri yüzde 21.6 artışla 97.7 milyar TL olurken, bütçe gelirleri ise yüzde 41.9 artışla 92.8 miyar TL olarak gerçekleşti.

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    Ekim ayında bütçeye KDV ve ÖTV'den önemli gelir geldi. Ekimde yurtiçi satılan mallar üzerinden alınan dahilde KDV yüzde 120 oranında artarak 10.6 milyar lira, ÖTV ise yüzde 69 artışla 21.4 milyar lira oldu.

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    Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'de yüzde 287.5 artış

    Vergi gelirleri arasında otomobillerden alınan ÖTV gelirlerindeki yükseliş Ekim ayında da dikkat çekti. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 287.5 artışla 6.6 milyar TL olarak kayda geçti. On aylık (Ocak-Ekim) dönemde ise otomobillerden alınan ÖTV geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 256.1 oranında artışla 31.8 milyar TL'ye ulaştı.

    2020 yılı sonuna kadar motorlu taşıtlardan elde edilmesi hedeflenen toplam ÖTV geliri 19 milyar TL civarındaydı. Fakat veriler ışığında bu beklentinin daha ilk 10 ayda fazlasıyla aşıldığını görüyoruz. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre önümüzdeki yıl motorlu taşıtlardan elde edilmesi hedeflenen ÖTV geliri ise 39.8 milyar TL olarak açıklanmıştı.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/butceye-kdv-ve-otv-destegi-41664159 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    1 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu gören hükümet ne düşünür? Ne kadar zamlarsak zamlayalım paşa paşa ödeyenler çıkacak
    Yanıtla +37
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    th9 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    yol yabtı
    Yanıtla +19
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    fuckulteli 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergi geliri o kadar artmasına rağmen hâlâ nasıl savurganlık yapıyorlarsa gelire rağmen borç da artıyor..
    Çuval delinmiş doldurmaya çalışıyorlar, dolmuyor..

    H&M bakanlığından alınmış veriler, adam hesabını veremedi kaybolup karanlığa karıştı.. Ne güzel memlekete ya, yanlışın olunca hesap vermiyorsun, susuyorsun, gidiyorsun..
    Vergi geliri o kadar artmasına rağmen hâlâ nasıl savurganlık yapıyorlarsa gelire rağmen borç da artıyor.. Çuval delinmiş doldurmaya çalışıyorlar, dolmuyor....
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    Yanıtla +13
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    -MoDeStUs- 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir daha Ötv yok düşecek hatta sıfırlanacak diye konu açanlar utançlarından kaçacak delik ararlar artık.Bu tip konular açmaya devam ederlersede anca bu kişilerle dalga geçilip gülüp eğlenmeye devam edilir.
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    WB 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haberi veris tarzina bak, araba satisinda gecen seneye gore su kadar artis oldu diyememis de otv gelirindeki artisi yazmis ;)
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    Souls_dd 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bune böyle ya resmen memur emekli maaşını biz ödüyoruz !
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    alemburda34 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    beyler bu devirde parayla para kazanmak çok kolaylaştı ekonomiden hiç anlamasanız bile çok kolay paradan para kazanıyordunuz.
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    231407 (Barış Özdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık. Valla yazık.
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    wehrmacht (- -) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bunun hükumet için iyi birşey olduğunu mu sanıyorsunuz siz?
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben de inat yaptım almıyorum, sizde almayın, kimse almasın, gidin altın alın.
    Yanıtla +7
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    SilenthillDream 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Az önce galeriye gittik Araplar ailece kendilerine son model araç aldı bir eşine bir kendisine bide oğluna vay anam dedik 1.9 milyonu havale yaptı birde bunlar bu kadar parayı nereden buluyor yahu anlamış değilim
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) SilenthillDream
    Petrodolar la almışlardır.
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    brkn_bcn 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) SilenthillDream
    Araplar dolarla TR'ye giriş yaptıkları için 1.9 u dolara çevir az bir miktar olduğunu anlayacaksın :)
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    Carsever (GGUNES ) 35 dk. ( Mesaj Silindi ) SilenthillDream
    Ne ki altı üstü 220bin birim para (dolar)
    Hiç de büyük para değil.
    TR değersiz kabul edin artık...
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    barsahin (Barış Şahin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelir adaletsizliği olduğu sürece ÖTV %500'de olsa satacaktır. Alamayacak adamdan ÖTV almasanız da yine alamıyor ama kapitalist ve yandaş sistemler sağolsun bırak yenilemeyi bırak 2. arabayı, hiç sıkıntıya girmeden ailesinin tüm fertlerine 3-4-5. arabayı da alacak kişiler çoktur. Böylece de para belirli bir zümreler arasında döner durur.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benzin olmuş bilmem kaç lira. Vergisi, şusu busu, vizesi, bakımı, hepsini geçtim ev parasına olan fiyatları. Bu devirde araba falan alınmaz. Aklı olan almaz zaten.
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    2539 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    otomotiv, ötv geliri ve
    4 etiket daha vergi gelirleri ötv geliri 2020 Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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