Otomobillerden alınan ÖTV gelirleri Ekim'de yüzde 287.5 arttı

Merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında 4,9 milyar TL açık verdi. Söz konusu ayda bütçe giderleri yüzde 21.6 artışla 97.7 milyar TL olurken, bütçe gelirleri ise yüzde 41.9 artışla 92.8 miyar TL olarak gerçekleşti.

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Ekim ayında bütçeye KDV ve ÖTV'den önemli gelir geldi. Ekimde yurtiçi satılan mallar üzerinden alınan dahilde KDV yüzde 120 oranında artarak 10.6 milyar lira, ÖTV ise yüzde 69 artışla 21.4 milyar lira oldu.

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Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'de yüzde 287.5 artış

Vergi gelirleri arasında otomobillerden alınan ÖTV gelirlerindeki yükseliş Ekim ayında da dikkat çekti. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 287.5 artışla 6.6 milyar TL olarak kayda geçti. On aylık (Ocak-Ekim) dönemde ise otomobillerden alınan ÖTV geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 256.1 oranında artışla 31.8 milyar TL'ye ulaştı.

2020 yılı sonuna kadar motorlu taşıtlardan elde edilmesi hedeflenen toplam ÖTV geliri 19 milyar TL civarındaydı. Fakat veriler ışığında bu beklentinin daha ilk 10 ayda fazlasıyla aşıldığını görüyoruz. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre önümüzdeki yıl motorlu taşıtlardan elde edilmesi hedeflenen ÖTV geliri ise 39.8 milyar TL olarak açıklanmıştı.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/butceye-kdv-ve-otv-destegi-41664159

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