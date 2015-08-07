İki gün havada kalabilen drone kaçak balıkçılığı engelleyecek

Her geçen gün farklı amaçlara hizmet eden insansız hava araçları geliştiriliyor. Havada uçuşan dronelar nadiren zorluklar yaşatsa da genellikle arama kurtarma gibi çalışmalara destek verdiğini görüyoruz. Hatta kısa bir süre önce insansız araçların tıbbi taşımalara yardımcı olduğunu da bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.

Flexrotor isimli drone ise diğerlerinden çok daha farklı bir şekilde kaçak balıkçılığın önlenmesi için geliştirilmiş. Dikey olarak kalkış yapan drone ortalama 40 saat havada kalarak HD görüntü kaydı yapabiliyor. Uçuş sırasında görüntüyü takip etmek isterseniz ise 640 x 480 piksel çözünürlükte görüntü ulaştırma yeteneğine sahip.

İki adet 28cc benzinli motora sahip insansız hava aracı 40 saat havada kalma süresine ortalama hızı (85 km/saat) ile ulaşırken maksimum 158 km/saat hızla hareket edebiliyor. Toplamda 3400 km yol katedebilen Drone'un uzunluğu 2 metre ve kanat açıklığı 3 metre. Haberleşme için ise en az 100 kilometre yakınında olmak gerekiyor.

Uzun süre havada kalabilmesi ile birlikte geniş bir alan üzerinde devriye gezebilecek drone hem gece hem de gündüz kaçak balık avcılıklarını engellemeyi amaçlıyor. Dronenun kalkış yaptığı gibi yine dikine işin yapabilmesi de gemilerle açık denizlerde kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Üretici özellikle orkinos (ton balığı) teknelerinin yakalanması için yapılan masraflara dikkat çekiyor. Aşırı ve kontrolsüz şekilde avlanılan bu değerli balık türünün kaçak avlanmasını önlemek için bugün helikopterler kullanılıyor. 200 bin dolar fiyata sahip Flexrotor ise aramayı kolaylaştırma ve maliyetleri düşürme amacında.

http://www.engadget.com/2015/08/06/aerovel-flexrotor-fisheries/