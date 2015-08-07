Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İki gün havada kalabilen drone kaçak balıkçılığı engelleyecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İki gün havada kalabilen drone kaçak balıkçılığı engelleyecek
 
Her geçen gün farklı amaçlara hizmet eden insansız hava araçları geliştiriliyor. Havada uçuşan dronelar nadiren zorluklar yaşatsa da genellikle arama kurtarma gibi çalışmalara destek verdiğini görüyoruz. Hatta kısa bir süre önce insansız araçların tıbbi taşımalara yardımcı olduğunu da bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.
Flexrotor isimli drone ise diğerlerinden çok daha farklı bir şekilde kaçak balıkçılığın önlenmesi için geliştirilmiş. Dikey olarak kalkış yapan drone ortalama 40 saat havada kalarak HD görüntü kaydı yapabiliyor. Uçuş sırasında görüntüyü takip etmek isterseniz ise 640 x 480 piksel çözünürlükte görüntü ulaştırma yeteneğine sahip.
İki adet 28cc benzinli motora sahip insansız hava aracı 40 saat havada kalma süresine ortalama hızı (85 km/saat) ile ulaşırken maksimum 158 km/saat hızla hareket edebiliyor. Toplamda 3400 km yol katedebilen Drone'un uzunluğu 2 metre ve kanat açıklığı 3 metre. Haberleşme için ise en az 100 kilometre yakınında olmak gerekiyor.
Uzun süre havada kalabilmesi ile birlikte geniş bir alan üzerinde devriye gezebilecek drone hem gece hem de gündüz kaçak balık avcılıklarını engellemeyi amaçlıyor. Dronenun kalkış yaptığı gibi yine dikine işin yapabilmesi de gemilerle açık denizlerde kullanılmasını kolaylaştırıyor.
Üretici özellikle orkinos (ton balığı) teknelerinin yakalanması için yapılan masraflara dikkat çekiyor. Aşırı ve kontrolsüz şekilde avlanılan bu değerli balık türünün kaçak avlanmasını önlemek için bugün helikopterler kullanılıyor. 200 bin dolar fiyata sahip Flexrotor ise aramayı kolaylaştırma ve maliyetleri düşürme amacında.

http://www.engadget.com/2015/08/06/aerovel-flexrotor-fisheries/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serkan78689 4 yıl
Kaçak balıkçılarada haznesinde olan el bombalarini firlatsa keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
ahah güzelmiş valla iyi fikir bu drone işi baya geliştirdiler....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 4 yıl
Güzel proje.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan78689 4 yıl
Kaçak balıkçılarada haznesinde olan el bombalarini firlatsa keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
Kuyruğun açılarak ayak görevi görmesi yaratıcı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 4 yıl
28 cc iki adet benzinli motoru var. Max hızı 158 km/h ama 85 km/h hızla uçunca 40 saat havada kalıyor yani 3400 km yol yapıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zehirlimadde 4 yıl
40 saat havada kalmak mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
benzinlen mi çalışıyor acaba 40 saat az buz süre değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Çok iyi ya. Keşke yakaladıkları kaçak balıkçıları da bir odada sopayla iyice dövseler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim