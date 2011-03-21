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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İki yaşındaki Bridger, iPad'in "kullanım kolaylığı" farkını gösterdi

8 yıl
10,2b
1
73
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İki yaşındaki Bridger, iPad'in
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Apple yeni nesil tablet bilgisayarı iPad 2'nin lansmanında, iPad ile geçen bir yılı değerlendirdiği özel bir video hazırlamış ve bu videoda, farklı alanlarda iPad'in nasıl kullanıldığına dair kısa görüntülere yer vermişti. İlgili video kapsamında çocukların da iPad'e ilgi gösterdiğine dikkat çeken Apple'ın pekte haksız sayılmadığını görüyoruz zira kullanımı en kolay tablet olarak değerlendirilen iPad, iki yaşındaki Bridger tarafından sorunsuzca kullanılabiliyor. Piyasadaki kimi rakiplerinden daha zayıf donanıma sahip olmasına rağmen iPad, yazılım-donanım uyumu, zengin uygulama arşivi, grafik arayüzü ve kullanım kolaylığı sayesinde geçtiğimiz sene 15 milyondan fazla satarak pazarın en başarılı tableti oldu.

Bridger'ın babası;

"Oğlum geçtiğimiz hafta iki yaşına girdi ve ona bir iPad aldım. Konuşması, anlaması, kelimeleri tanıması, göz uyumu çok kısa sürede gelişti. Oğlum iPad'i mükemmel bir şekilde kullanabiliyor. Çok etkilendim, kullandığı öğrenim aracına minnettarım. Apple'a teşekkür etmek istiyorum, bu müthiş enstrümanla oğluma hayata avantajlı bir başlangıç verdiği için... O, bir yığın kelime okuyor, bütün hayvan ve dinazorları tanıyor." dedi.

Bridger hiç şüphe yok ki akıllı bir çocuk ancak bu iPad'in kullanım kolaylığını ve renkli iPad uygulamalarının başarısını örtecek bir bahane değil. Kullanım kolaylığı hatta daha da önemlisi "basitlik" bu yüzyılda kullanıcıların satın almalarına etki eden en önemli parametrelerin başında geliyor ve tüm eksiklerine rağmen iPad ile Apple, bunu karşılamayı başardı. "iPad kişisel bilgisayar değil, onun çok ötesinde bir şey" diyen Apple'ın, iPad 2 ile birlikte aynı kullanım kolaylığında daha fazla donanımı, aynı pil ömrü ve fiyat seviyesinden sunduğu düşünülürse, rekabette güçlü pozisyonunu koruyacka gibi görünüyor.

Apple iPad üzerine gelen yorumlar, çocukların kavramsal yeteneklerini geliştirdiği yönünde. Bridger'ın babası "Eğer yaşı 2 civarında olan bir çocuğunuz varsa onun bilgisini zorla almayın, gidin ona bir iPad alın." diyor. Bridger'ın videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Ne dersiniz, bu videodan sonra Steve Jobs, Bridger'a iPad 2 hediye eder mi ?

İki yaşındaki Bridger, iPad'in
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Carnige 8 yıl en beğenilen
Anneme versem bunun yarısı kadar kullanamaz heralde
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flayzeraynx 8 yıl

sdelta

Bu yaştaki çocuğun eline ipad vereceğine doğru düzgün kağıt, kalem ver. Saçma bence...


evimizdeki duvarlarin anasi agliyor kalem yuzunden :)
sdeltaBu yaştaki çocuğun eline ipad vereceğine doğru düzgün kağıt, kalem ver. Saçma bence...evimizdeki duvar...
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dark-knight 8 yıl
ipadin herkes tarafından kullanılabilen bir alet olduğuna çok güzel bir örnek bence.
birazdan buraya da apple haterlar damlar diye düşünüyorum.

"ipadden anca çocuk oyuncağı olur zaten" falan derler
ipadin herkes tarafından kullanılabilen bir alet olduğuna çok güzel bir örnek bence.birazdan buraya da apple haterlar damlar diye düşünüyorum....
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theJuDGe_41 6 yıl
Yakinda redsnow ekibine katilir
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Lion 6 yıl
2 yaşındaki cocuğa ne ipadi saçmaliyorsunuz. Biride yazmış 1 yıl önce
2 yaşındaki oğlumun iPodu var iPad istiyor diye. Koskoca adamlar sahip olamıyor

Hiç bir zorluk çekmeden kolayca her istediğini almaya devam edin böyle çok güzel alan mutlu satan mutlu

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Tri-Pod 6 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar.
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Joyeux 6 yıl Lion
gtr5000
2 yaşındaki cocuğa ne ipadi saçmaliyorsunuz. Biride yazmış 1 yıl önce
2 yaşındaki oğlumun iPodu var iPad istiyor diye. Koskoca adamlar sahip olamıyor

Hiç bir zorluk çekmeden kolayca her istediğini almaya devam edin böyle çok güzel alan mutlu satan mutlu



Neye göre saçma? İlla cocugu için iPad almak zorunda değil kı. Adam kendisine aldığı ipadi cocugu da yararlansın diye cocuğuna veriyor. İcinde de App Store dan yüklenmiş cocuk gelişimi için bariz faydaları olan bir sürü uygulama yüklü. iPad in normal bilgisayara göre olan kullanım kolaylığı ve tablet piyasasında henüz bir rakibi olmaması da iPad in cocukların gelişimi acısından kullanılmasında etkili. Adam cocugu için satılan egitim setlerine o kadar para harcayacağına kendi ipadinden yararlandiriyor bunda bir saçmalık goremedim
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darkarda 6 yıl
BEN DİYER TABLETLERİDE KULANDIM AMA İPAD CİDDEN KULANIMI KOLAY DEDEM BİLE KULANABİLİYO (80) YAŞINDA BEN DE VİDİOSUNU ÇEKİP KOYSSAMMI ACABA
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Lithium 6 yıl
benim kardeşim 2,5 yaşında daha konuşmuyor.

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sezersunar 8 yıl
Evet benim 3 yaşındaki oğlumun iPod Touch 4. Gen'i var maalesef ama eve geldigimde iPad'i istiyor.
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ozdek 8 yıl
Moron Test'i de deneyin. Hafızalarını geliştirmeye yardımcı oluyor ;)
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engurlu 8 yıl
sacma sapan bi haber...sanki bu isler sadece ipad de yapilabilir gibi reklam yapiyolar ya uyuz olmamak elde degil..daha dune kadar ipad mi vardi..zamane cocuklari ipad de olsa nokia da olsa samsungda olsa ver onune isil isil dokunmatik ekrani hepsinin dikkatini ceker..2 yasindaki cocuk kolayliktan kullanilabilirlikten ne anlar..
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Psycna 6 yıl engurlu
engurlu

sacma sapan bi haber...sanki bu isler sadece ipad de yapilabilir gibi reklam yapiyolar ya uyuz olmamak elde degil..daha dune kadar ipad mi vardi..zamane cocuklari ipad de olsa nokia da olsa samsungda olsa ver onune isil isil dokunmatik ekrani hepsinin dikkatini ceker..2 yasindaki cocuk kolayliktan kullanilabilirlikten ne anlar..

çatla
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marginal 8 yıl
Okuduklarımdan anladığım kadarıyla
-iPadi ve çocuğu olmayanlar çocukların kullanmasına karşı
-iPadi olup çocuğu olmayanlar çocukların kullanmasına karşı
-Çocuğu olup iPadi olmayanlar çocukların kullanmasına karşı
çocuğuna iPad kullandıran aileleri kınayan sevgili arkadaşlar, bir evde bu cihaz ve bir çocuk varsa o çocuk gerekirse evi başınıza geçirir ve istediğini alır :)
4 yaşında oğlum işe götürmeme bile izin vermiyor ve sahiplenmiş durumda, bu benim diyor ve elinden bırakmıyor. Hadi kullandırma bakalım.
Telefonu ve iPadi uçak modundan çıkarabiliyor, 3G yi açabiliyor. İnternet isteyen oyunlarda bağlantıyı sağlıyor. Evet okey oyununda bekletip sinir eden benim oğlum :)Çözüm bulan önerisi olan varsa yazsın, umarım çok fazla zarar görmüyordur ne yapmak lazım bilmiyorum.
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halbay 8 yıl
Onların ne ile oynadıkları umurumda değil,

Biz oğlumla (3 yaşında) kendi oyuncağımızı kendimiz yapıyoruz ve zevkle oynuyoruz. hem parçaların nasıl işlediğini ve ne işe yaradığını biliyor hem de bozulduğunda kendisi yapmak için çaba gösteriyor.



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jiveltro 8 yıl
Şimdiden çocuğu teknolojiye doyursunlar zamanı gelince bizim gibi okuldan kaçıp internet kafelerde soluğu almasın :D
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kerempo 8 yıl
merhaba arkadaşlar,

ipad bence çocuklar için iyi birşey. sonuçta kağıt kalem ile yapacaklarını ipad ile yapabiliyor. hemde etrafına zarar vermiyor duruma göre tabii :)

yalnız ben kızım için app arıyorum. böyle bildiğiniz güzell app leri isimle sıralasak da faydalansak biribirimizin tecrübelerinden.

selamlar
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Önder 8 yıl
Bence doğru değil küçük yaştaki bir cocuğun iPad ile oynaması asosyal olur mazallah. Ama arada brain challenge oynamasında sıkıntı olmaz :D
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Guest-F8946C419 8 yıl
birçok 2 yaşında çocuk ipad kullanır birçok yaşı büyükse 2 yaşındaki çocuktan beter olup kazık yemeye razı olur.
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cosef 8 yıl
Guzel demekko
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DH Misafiri 8 yıl
kullanışlı beyinlerde güzeldir iPad sadece. çocuklarda asosyallik başlatır. arkadaş çevresi edinemez iPad ile oynamaktan..... der türk insanı :)
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ilk_ze 8 yıl
yani cocuklarin eline vericeksin ipadi bütün gün oynasin seni rahatsiz etmesin ondan sonrada gidip ne ögrendin yada sunu yap bunu yap diyeceksin ondan sonrada ben iyi bir ebeveynim dersin millete.
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