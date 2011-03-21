İki yaşındaki Bridger, iPad'in "kullanım kolaylığı" farkını gösterdi

Apple yeni nesil tablet bilgisayarı iPad 2'nin lansmanında, iPad ile geçen bir yılı değerlendirdiği özel bir video hazırlamış ve bu videoda, farklı alanlarda iPad'in nasıl kullanıldığına dair kısa görüntülere yer vermişti. İlgili video kapsamında çocukların da iPad'e ilgi gösterdiğine dikkat çeken Apple'ın pekte haksız sayılmadığını görüyoruz zira kullanımı en kolay tablet olarak değerlendirilen iPad, iki yaşındaki Bridger tarafından sorunsuzca kullanılabiliyor. Piyasadaki kimi rakiplerinden daha zayıf donanıma sahip olmasına rağmen iPad, yazılım-donanım uyumu, zengin uygulama arşivi, grafik arayüzü ve kullanım kolaylığı sayesinde geçtiğimiz sene 15 milyondan fazla satarak pazarın en başarılı tableti oldu.

Bridger'ın babası;

"Oğlum geçtiğimiz hafta iki yaşına girdi ve ona bir iPad aldım. Konuşması, anlaması, kelimeleri tanıması, göz uyumu çok kısa sürede gelişti. Oğlum iPad'i mükemmel bir şekilde kullanabiliyor. Çok etkilendim, kullandığı öğrenim aracına minnettarım. Apple'a teşekkür etmek istiyorum, bu müthiş enstrümanla oğluma hayata avantajlı bir başlangıç verdiği için... O, bir yığın kelime okuyor, bütün hayvan ve dinazorları tanıyor." dedi.

Bridger hiç şüphe yok ki akıllı bir çocuk ancak bu iPad'in kullanım kolaylığını ve renkli iPad uygulamalarının başarısını örtecek bir bahane değil. Kullanım kolaylığı hatta daha da önemlisi "basitlik" bu yüzyılda kullanıcıların satın almalarına etki eden en önemli parametrelerin başında geliyor ve tüm eksiklerine rağmen iPad ile Apple, bunu karşılamayı başardı. "iPad kişisel bilgisayar değil, onun çok ötesinde bir şey" diyen Apple'ın, iPad 2 ile birlikte aynı kullanım kolaylığında daha fazla donanımı, aynı pil ömrü ve fiyat seviyesinden sunduğu düşünülürse, rekabette güçlü pozisyonunu koruyacka gibi görünüyor.

Apple iPad üzerine gelen yorumlar, çocukların kavramsal yeteneklerini geliştirdiği yönünde. Bridger'ın babası "Eğer yaşı 2 civarında olan bir çocuğunuz varsa onun bilgisini zorla almayın, gidin ona bir iPad alın." diyor. Bridger'ın videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Ne dersiniz, bu videodan sonra Steve Jobs, Bridger'a iPad 2 hediye eder mi ?