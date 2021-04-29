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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci doz aşı randevularını erteleme kararında geri adım

    Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech aşısının iki doz arasındaki süreyi 6-8 haftaya çıkardı. Randevu almış kişilerin randevuları iptal edilmişti. Randevu iptali kararında geri adım atıldı.
    29 Nisan 2021, 12:15 (2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İkinci doz aşı randevularını erteleme kararında geri adım
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    Sağlık Bakanlığı tarafından dün alınan karar ile Pfizer/BioNTech aşısının iki doz arasındaki sürenin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılmasına karar verildi. Önümüzdeki 2 ay boyunca aşı tedariki konusunda sorunlar yaşanacağı için böyle bir karar alındığı söylendi. Bu karar henüz randevu almamış kişilerin yanı sıra ikinci doz için randevu alan kişileri de kapsıyordu ve bu kişilere yeni randevu tarihiyle ilgili SMS gönderilmişti. Sağlık Bakanlığı bu kararından geri adım attı.

    İlk dozunu olmuş ve ikinci doz için randevu almış kişilerin randevusu ertelenmeyecek. Randevu alan kişilerin ikinci doz için 4 hafta beklemesi gerekmeyecek. Dün gönderilen SMS neticesinde randevusunu 4 hafta sonrasına ertelemiş olsa bile yeniden önceki tarihe geri çekebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat""

    Randevu almamış kişiler en erken 6 hafta sonrasona alabilecek

    İki doz arasındaki erteleme kararı, henüz ikinci doz için hiç randevu almamış kişileri kapsayacak. İkinci doz için randevu almayanlar, ilk dozdan en erken 6 hafta sonrasına randevu alabilecek. Önceden 28 gün olarak uygulanan iki doz arasındaki süre 6-8 haftaya çıkarılmış olacak. Sinovac aşısında iki doz arasındaki sürede herhangi bir değişiklik yapılmadı.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-biontech-ikinci-doz-asi-randevulari-iptal-mi-bakanliktan-yeni-duzenleme-41799352
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O kadar vergi al bir aşı işini becereme,ondan sonra tüm dünya salgınla mücadelede bizi örnek gösteriyor de.
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    A ANIL.K 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    Biontech -70 derecede saklanması gerektiği için her yerde yapılamıyor. Sinovac ise normal buzdolabında bile tutulabiliyor, o nedenle sağlık ocağı gibi her yerde saklanabilir.
    Biontech -70 derecede saklanması gerektiği için her yerde yapılamıyor. Sinovac ise normal buzdolabında bile tutulabiliyor, o nedenle sağlık ocağı gibi her yerde...
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    O oguzhan1988_naz (oğuz yıldırım) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) redoracle
    O kadar kolaylaşmış ki birilerini karalamak, otur, oturduğun yerden birilerini karala. Oh ne kadar güzel. Benim biraderim yurt dışında, kendisinde bulgular mevcuttu, sırf test pahalı diye sigortası da olmadığı için gidip test yaptırma di. Aynı keza ben kendimden örnek vereyim, hem ben hem eşim de bulgular mevcuttu, devlet hastanesine gittik test için, ikimizin testi 10 dk sürdü. Bu ülkede ağzı olan konuşuyor, tabi ki konuşsun kimseye konuşmasın diyemeyiz ama azıcık yapilanida görün. Hep olumsuz hep olumsuz. Aynı iki bloklu sitede 30 tane insan bir konuda anlaşamıyor, devlet büyükleri koca ülkeyle hemde dış hem içeri ile uğraşıyor, arkadaş 30 dk.siraya girmiş onun lafını yapıyor, hiç mi askerde 300 kişilik bölükte sıra beklemedin, hiç mi bir atm De sıra beklemedin. Lütfen azıcık olumlu düşünelim, inş herşey de hakkımızda olumlu ve hayırlı olur.
    O kadar kolaylaşmış ki birilerini karalamak, otur, oturduğun yerden birilerini karala. Oh ne kadar güzel. Benim biraderim yurt dışında, kendisinde bulgular mevc...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    cocainbar (Cocain bar) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkes biontech asisinin saklama kosullarina atifta bulunuyor ama su an 10km cevremde bu asiyi yapan en az 4-5 yer mevcut.

    Milyonluk mercedes siparisi vereceklerine asiya uygun buzdolabi alsalar halk bu kadar magdur olmazdi.
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    biontech aşısını sevk ve saklama koşulları gereği aile hekimliğinde olamazsınız. -80 derecede muhafaza edilen bir aşı. Aile hekmliklerinde bu aşıyı muhafaza edebilecek bir donanım normal olarak yoktur.
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet aşı çıkmadan aşı firmalarına yatırım yaparken bizimkiler dünyaya maske göndermeyle övünüyordu. Şimdi de aşı yok ortada. Hani bu ay içinde 50 milyon sinovac gelecekti sağlık bakanı ? ne oldu ?
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    venomboy_85 22 dk. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Aşı çıkmadan Avrupa'nın Astrayı fonlaması ve açı çıktıktan sonra tartışmaları unutmamak lazım. Aşı tedariği sadece bizde değil heryerde mevcut.

    https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55809155
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    B Batuhangover01 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Seçim günü karşılarına domatesi aday olarak çıkarsınlar domatese oy veririm.
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    C CleanCoders (Fatih ) 15 dk. ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    Şaşırmam, MHP tabanlı Ekmeleddin beye bile oy veren bir CHP tabanı olduğunu herkes biliyor.
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    F Firatkaptan 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bi karar verin artık
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    Whippoorwill 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi ama değil.
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    Portraitclub 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dün akşam babamı biontech aşısı yaptırdık o kadar sinir olduk ki, Çin aşısını sağlık ocağında olabiliyorken neden bu aşı için hastahaneye gittik anlayamadım. Akşam 9 da randevu aldık ama o saate bir sürü insana randevu vermişler ve bekleyen herkes sistemin saçmalığından söylenmeye başladı. Mecbur sıraya girdik halk ekmek kuyruğu gibi sıra oldu ama neyseki uzun sürmedi en fazla 30dk bekledik sırada. Bişey yapıyorlar onu da doğru düzgün yapamıyorlar.
    4 Yanıt Yanıtla +1
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    A ANIL.K 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    Biontech -70 derecede saklanması gerektiği için her yerde yapılamıyor. Sinovac ise normal buzdolabında bile tutulabiliyor, o nedenle sağlık ocağı gibi her yerde saklanabilir.
    Yanıtla +10
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/artan-biontech-asilari-israf-olmasin-iste-dunyanin-dort-bir-yanindan-cozum-onerileri-41787266
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    S sense21 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    Sağlık ocaklarında -70 derece saklama koşulları yok. Bu yüzden hastanelerde yapılmak zorunda Biontech aşısı. 30 dakika beklemek fazla değil...
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O kadar vergi al bir aşı işini becereme,ondan sonra tüm dünya salgınla mücadelede bizi örnek gösteriyor de.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) redoracle
    Aynen Avrupa’da dediğiniz gibi durum çok kötü. Ne Almanya, Fransa, İtalya, İspanya beceremedi hatta diğer küçük ülkelerin durumu çok daha kötü.
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    O oguzhan1988_naz (oğuz yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) redoracle
    O kadar kolaylaşmış ki birilerini karalamak, otur, oturduğun yerden birilerini karala. Oh ne kadar güzel. Benim biraderim yurt dışında, kendisinde bulgular mevcuttu, sırf test pahalı diye sigortası da olmadığı için gidip test yaptırma di. Aynı keza ben kendimden örnek vereyim, hem ben hem eşim de bulgular mevcuttu, devlet hastanesine gittik test için, ikimizin testi 10 dk sürdü. Bu ülkede ağzı olan konuşuyor, tabi ki konuşsun kimseye konuşmasın diyemeyiz ama azıcık yapilanida görün. Hep olumsuz hep olumsuz. Aynı iki bloklu sitede 30 tane insan bir konuda anlaşamıyor, devlet büyükleri koca ülkeyle hemde dış hem içeri ile uğraşıyor, arkadaş 30 dk.siraya girmiş onun lafını yapıyor, hiç mi askerde 300 kişilik bölükte sıra beklemedin, hiç mi bir atm De sıra beklemedin. Lütfen azıcık olumlu düşünelim, inş herşey de hakkımızda olumlu ve hayırlı olur.
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