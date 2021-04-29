İkinci doz aşı randevularını erteleme kararında geri adım

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Sağlık Bakanlığı tarafından dün alınan karar ile Pfizer/BioNTech aşısının iki doz arasındaki sürenin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılmasına karar verildi. Önümüzdeki 2 ay boyunca aşı tedariki konusunda sorunlar yaşanacağı için böyle bir karar alındığı söylendi. Bu karar henüz randevu almamış kişilerin yanı sıra ikinci doz için randevu alan kişileri de kapsıyordu ve bu kişilere yeni randevu tarihiyle ilgili SMS gönderilmişti. Sağlık Bakanlığı bu kararından geri adım attı.

İlk dozunu olmuş ve ikinci doz için randevu almış kişilerin randevusu ertelenmeyecek. Randevu alan kişilerin ikinci doz için 4 hafta beklemesi gerekmeyecek. Dün gönderilen SMS neticesinde randevusunu 4 hafta sonrasına ertelemiş olsa bile yeniden önceki tarihe geri çekebilecek.

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Randevu almamış kişiler en erken 6 hafta sonrasona alabilecek

İki doz arasındaki erteleme kararı, henüz ikinci doz için hiç randevu almamış kişileri kapsayacak. İkinci doz için randevu almayanlar, ilk dozdan en erken 6 hafta sonrasına randevu alabilecek. Önceden 28 gün olarak uygulanan iki doz arasındaki süre 6-8 haftaya çıkarılmış olacak. Sinovac aşısında iki doz arasındaki sürede herhangi bir değişiklik yapılmadı.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-biontech-ikinci-doz-asi-randevulari-iptal-mi-bakanliktan-yeni-duzenleme-41799352

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