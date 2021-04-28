Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat"

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Hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan video akış platformu Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı.

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Geçtiğimiz yıldan bu yana bazı kullanıcıların erişimine açılan ve test edilen "Play Something" ya da Türkçesi ile "Bir Şeyler Oynat" özelliği sonunda tüm dünyada erişime açıldı. Özellik şu anda yalnızca Netflix'in televizyon uygulamasında bulunuyor. Ancak yakın zamanda Netflix özelliği Android'e de getirmeyi planlıyor. Netflix'in şimdilik bu özelliği bilgisayarlardaki tarayıcılara getirme gibi bir planı bulunmuyor. Yakın zamanda böyle bir planları olacak gibi de durmuyor ne yazık ki.

"Bir Şeyler Oynat" özelliği, isminden de anlayabileceğiniz gibi ne izleyeceğinize karar veremediğinizde sizin için rastgele bir içerik açıyor. Ancak bu içeriği tamamen rastgele bir şekilde açmıyor. Sizin daha önce izlediğiniz ve sevdiğiniz içeriklere göre bir seçim yapıyor.

Yeni özellik şu içerikleri gösterecek:

Daha önce izlediğiniz yapımlara benzer diziler ve filmler.

Daha önce izlediğiniz bir yapımın üzerinden belirli bir süre geçtiyse tekrar size sunabilir.

Başladığınız ancak yarıda bıraktığınız yapımlar.

https://comicbook.com/tv-shows/news/netflix-play-something-shuffle-feature-launches/

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