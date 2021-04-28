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    Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat"

    Dünyanın en büyük video akış platformu olan Netflix, bir süredir test aşamasında olan özelliğini tüm dünyada erişime açtı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    28 Nisan 2021, 23:59 (4 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı:
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    Hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan video akış platformu Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'e yeni bir özellik geliyor: "Karışık Oynatma"

    Ayrıca Bkz. "Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı"

    Geçtiğimiz yıldan bu yana bazı kullanıcıların erişimine açılan ve test edilen "Play Something" ya da Türkçesi ile "Bir Şeyler Oynat" özelliği sonunda tüm dünyada erişime açıldı. Özellik şu anda yalnızca Netflix'in televizyon uygulamasında bulunuyor. Ancak yakın zamanda Netflix özelliği Android'e de getirmeyi planlıyor. Netflix'in şimdilik bu özelliği bilgisayarlardaki tarayıcılara getirme gibi bir planı bulunmuyor. Yakın zamanda böyle bir planları olacak gibi de durmuyor ne yazık ki.

    "Bir Şeyler Oynat" özelliği, isminden de anlayabileceğiniz gibi ne izleyeceğinize karar veremediğinizde sizin için rastgele bir içerik açıyor. Ancak bu içeriği tamamen rastgele bir şekilde açmıyor. Sizin daha önce izlediğiniz ve sevdiğiniz içeriklere göre bir seçim yapıyor.

    Yeni özellik şu içerikleri gösterecek:

    • Daha önce izlediğiniz yapımlara benzer diziler ve filmler.
    • Daha önce izlediğiniz bir yapımın üzerinden belirli bir süre geçtiyse tekrar size sunabilir.
    • Başladığınız ancak yarıda bıraktığınız yapımlar.

     



    https://comicbook.com/tv-shows/news/netflix-play-something-shuffle-feature-launches/
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    ghostmen323 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birkaç aydır vardı Smart TV de diye biliyorum.
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    netflix'in çoğu yapımı kötü. özellikle filmleri. çoğu ortamda netflix abiğğ yaa diyen tipler olur onlar yüzünden insanlar netflix'i çok kaliteli şeyler sunan bir yer gibi algıladı ama öyle değil
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 1.5 aydır vardı zaten :D
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu çok basit ve daha önce olması gereken bir özellikmiş bence.
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