Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

    3 Şubat 2020’den itibaren tüm noterlerde uygulanmaya başlayan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç satışlarında ödemenin nakit yapıldığı durumlarda zorunlu hale getirildi.
    2 gün
    3,2b
    1
    14
    Otomobi...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İkinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?
    Tam Boyutta Gör

    İkinci el araç satışlarını kontrol altına almak ve yaşanan dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için düzenlenen yeni yönetmelik geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Söz konusu yönetmelikle, 3 Şubat 2020’den itibaren tüm noterlerde uygulanmaya başlayan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç alım satımlarında ödemenin nakit yapıldığı durumlarda zorunlu hale getirildi. Peki alıcı, satıcı, aracı kişi ve kurumları hileli işlemlerden, kayıp ve zayi gibi risklerden koruması hedeflenen Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

    İlginizi Çekebilir Avatar TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden "yerli" değil?

    İkinci el araç alım satımlarındaki yeni uygulama kapsamında satıcı, bilgilerini ilgili bankanın veya finans kuruluşunun hazırladığı uygulamaya girerek başvuruda bulunacak. Başvurunun tamamlanması sonrası oluşturulan özel kod, hem satıcıya hem de alıcıya iletilecek. Alıcı da aynı şekilde bilgilerini bu uygulamaya eksiksiz bir biçimde girecek.

    Ayrıca Bkz. "Rusların Aurus imzalı SUV ve motosikletine ilişkin patent görselleri ortaya çıktı"

    Gerekli başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra alıcı, parayı sistemin oluşturduğu tarafsız bir hesaba gönderecek. Yani alıcının parasının emanet bir hesapta güvende olması sağlanacak. Noter huzurunda hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması ve satış için gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, satışın tamamlandığı noter tarafından uygulamaya bildirilecek. Satış işleminin tamamlandığı teyit edildikten sonra hesapta tutulan para satıcının hesabına aktarılacak. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden kesilecek.

    Alıcı veya satıcının herhangi bir nedenden dolayı işlemden vazgeçmesi durumunda, tarafların uygulama üzerindeki başvurularını iptal edebilmeleri sağlanacak. Böyle bir durumda, alıcının emanet hesaba gönderdiği para yeniden kendi hesabına aktarılacak. Böylece, satış işlemi güvenli bir şekilde sona ermeden para el değiştirmeyecek.



    https://twitter.com/adalet_bakanlik Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bennett.antony (mehmet polat) 2 gün en beğenilen BOLDVIPER
    kafan mı güzel kardeşim? noterde parayı gönderiyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Vega 1 gün
    Sistemi kullanmak için ilgili bankanın müşterisi olmak gerekiyormuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Duratorq 1 gün
    Bildiğiniz gibi çoğu bankanın günlük EFT Limiti 500.000 TL ile sınırlı.Alıcı tek bir IBAN verebiliyor ve o hesaptan da limit nedeniyle gün içinde sadece 500.000 TL gönderilebilecek. Örnek olarak 600.000 TL'lik bir araç alınıp satılırken bu sistem nasıl çalışıyor?
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mahmut_emmi 1 gün Duratorq
    buradaki üyelerin %90'ında 600binlik araba alacak para yoktur. ben dahil. senin sorunu belki cihan havayolları cevaplayabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wahotr (vahip okur) 1 gün Duratorq
    Günlük eft limitini istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Genelde varsayılan değer 500.000 tl oluyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 1 gün (düzenlendi)
    Ön hazırlık yapıyorlar; şimdilik , bir yıl içinde aracın satış bedeline göre yüzde bilmem ne kadar kesinti olacak her satıştan. Ben yararımıza yapılan hiçbir şey görmedim daha...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 gün
    İşlemin ücreti 20 ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 1 gün
    ikinci el satislarda vergi yok mu?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MaDMaxiBo 1 gün cocainbar
    YokSenede üç araç satışına kadar vergi yok, kişi başı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BOLDVIPER 2 gün
    Nasıl yani daha arabaya bakmadan etmeden ya almama ihtimali varken ortak hesabamı yatması gerecekicek ? bu nasıl olucak sacma bısıy sonucta arabaya bakmaya gıdıyorsun ama almama ıhtımalıde var sonra o güvenli hesaptan parayı geri almak kaç gün sürecek
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bennett.antony (mehmet polat) 2 gün BOLDVIPER
    kafan mı güzel kardeşim? noterde parayı gönderiyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sadrag 2 gün
    Bu "bedel" ne kadar ola ki?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wahotr (vahip okur) 2 gün sadrag
    vakıfbank 20 tl alıyor. gass.vakifbank.com.tr üzerinden işlemler yapılıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Samsung üç yeni Android sürümünü de verecek 1 gün Makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung ve Logitech iş birliği yapıyor 1 gün Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı 1 gün Samsung, 7.000 mAh bataryalı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün Huawei kendi döküm tesislerini kuruyor 1 gün Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok maske sattığı ülkeler belli oldu 1 gün Ticaret Bakanlığı koronavirüsün e-ticarete etkilerini açıkladı 1 gün 2021 Porsche Taycan bir dizi güncellemeyle geliyor 1 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 gün Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı 1 gün Kasım 2020’de bir Prince of Persia Remake oyununun piyasaya sürüleceği iddia edildi 1 gün Airbnb halka arz ediliyor 1 gün Apple pazar değerini 2 trilyon dolara taşıdı 1 gün BlackBerry pazara geri dönüyor 1 gün Yeni CoD oyununun Call of Duty: Black Ops Cold War olacağı bir tanıtım videosu ile kesinleşti 2 gün 50.000 Kariyer.net üyesinin kişisel verileri çalındı! [Güncelleme: Kariyer.net'ten açıklama] 2 gün Google Türkiye'den şirket kurma iddialarına yalanlama 2 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu 2 gün Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış 2 gün GÖRÜNTÜLENEN İkinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor? Sonraki Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı 2 gün Mercedes-Benz Türk'ün 2,5 milyon euro yatırım yaptığı Şaft Test Alanı hizmete alındı 2 gün Yeni vaka sayısında son bir buçuk ayın rekoru aşıldı (19 Ağustos) 2 gün RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı 2 gün AMD A520 yongasetini duyurdu 2 gün İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu 2 gün Rusların Aurus imzalı SUV ve motosikletine ilişkin patent görselleri ortaya çıktı 2 gün Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu! 2 gün Minecraft Jurassic World DLC indirmeye sunuldu 2 gün En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu 2 gün NBA 2K20 yüzde 92 indirimle 20 TL’nin altına düştü 2 gün Xbox Series X donanımı detaylandı 2 gün Google gizemli bir kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor 2 gün Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı 2 gün Milli Eğitim Bakanı, okulların açılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu 2 gün TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden "yerli" değil? 2 gün Kalaşnikof ilk akıllı silahını duyurdu: MP-155 Ultima 2 gün Verimliliğe oynayan MediaTek Dimensity 800U yonga seti tanıtıldı 2 gün Amiral gemisi Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün iOS 14 beta 5 ile "gerçek" fotoğraf gizleme özelliği geldi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız