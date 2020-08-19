İkinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

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İkinci el araç satışlarını kontrol altına almak ve yaşanan dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için düzenlenen yeni yönetmelik geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelikle, 3 Şubat 2020’den itibaren tüm noterlerde uygulanmaya başlayan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç alım satımlarında ödemenin nakit yapıldığı durumlarda zorunlu hale getirildi. Peki alıcı, satıcı, aracı kişi ve kurumları hileli işlemlerden, kayıp ve zayi gibi risklerden koruması hedeflenen Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

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İkinci el araç alım satımlarındaki yeni uygulama kapsamında satıcı, bilgilerini ilgili bankanın veya finans kuruluşunun hazırladığı uygulamaya girerek başvuruda bulunacak. Başvurunun tamamlanması sonrası oluşturulan özel kod, hem satıcıya hem de alıcıya iletilecek. Alıcı da aynı şekilde bilgilerini bu uygulamaya eksiksiz bir biçimde girecek.

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Gerekli başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra alıcı, parayı sistemin oluşturduğu tarafsız bir hesaba gönderecek. Yani alıcının parasının emanet bir hesapta güvende olması sağlanacak. Noter huzurunda hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması ve satış için gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, satışın tamamlandığı noter tarafından uygulamaya bildirilecek. Satış işleminin tamamlandığı teyit edildikten sonra hesapta tutulan para satıcının hesabına aktarılacak. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden kesilecek.

Alıcı veya satıcının herhangi bir nedenden dolayı işlemden vazgeçmesi durumunda, tarafların uygulama üzerindeki başvurularını iptal edebilmeleri sağlanacak. Böyle bir durumda, alıcının emanet hesaba gönderdiği para yeniden kendi hesabına aktarılacak. Böylece, satış işlemi güvenli bir şekilde sona ermeden para el değiştirmeyecek.

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