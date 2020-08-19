Rusların Aurus imzalı SUV ve motosikletine ilişkin patent görselleri ortaya çıktı

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Tasarımlarının benzerliği nedeniyle Rusların Rolls Royce’u olarak anılan Aurus, piyasaya süreceği lüks SUV modelin hazırlıklarına devam ediyor. Bu yılın başında kış testlerinde görüntülenen Aurus Komendant, şimdi de patent görüntülerinde ortaya çıktı.

Rusya Patent Kurumu (Rospatent) tarafından paylaşılan görseller, Aurus Komendant’ın dış tasarımına şimdiye kadarki en net bakışı atmamızı sağlıyor. Tıpkı Putin’in makam aracı ve onun sedan versiyonunda olduğu gibi uzun bir motor kaputu ve ön yüzü domine eden büyük ızgara Komendant’ta da karşımıza çıkıyor. Aracın ön bölümü köşeli LED farlar ve büyük hava girişleriyle tamamlanırken, yanlardaki belirgin omuz çizgisi ve geniş çamurluklarla kaslı bir görünüm sağlanıyor.

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Krom detayların sık sık göze çarptığı Aurus Komendant’ın tavanı arka bölüme kadar neredeyse dümdüz uzanıyor ve bu alanda büyük bir spoyler ile birleşiyor. Lüks SUV’un arka bölümünde kare benzeri köşeli LED stoplar dikkat çekerken, tamponun alt kısmında ise yine kare şeklinde krom uçlara sahip çift egzoz çıkışı bulunuyor. Patent görsellerinde Aurus Komendant’ın iç mekanını göremiyoruz fakat markanın lüks sedan modeli Senat ile fazlasıyla benzer olacağını söylemek mümkün.

Patent görsellerinde bir de sürpriz olarak Aurus imzalı motosiklet ile karşılaşıyoruz. Söz konusu motosiklet hakkında pek bir bilgi yok fakat gördüğümüz kadarıyla uzun dingil mesafesine, ayarlanabilir ön cama, LED aydınlatmalara ve arka bölümde iki tane çantaya sahip olarak üretilecek. Kortej projesi kapsamında geliştirilen Aurus motosikletin 2022 yılında tamamen elektrikli olarak satışa sunulacağı belirtiliyor.

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