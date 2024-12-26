ÖTV'siz engelli araç alımına düzenleme: 10 yıl ve yerlilik şartı!

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli araçları artık 5 yılda değil 10 yılda bir değiştirilebilecek. Ayrıca araçların yüzde 20 oranında yerli olması gerekecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli katkı oranını yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkisi bulunacak.
ÖTV muafiyet limiti 2024 yılında yüzde 58,46 zamla 1.561.255 TL'ye yükselmişti. 1 Ocak 2025 tarihinde gelecek güncelleme ile2025 engelli taşıt alımında üst limit 2.247.114 TL'ye çıkarılacak. Öte yandan, limit yükselse de yeni düzenleme kapsamında getirilen yerlilik şartı ÖTV muafiyetiyle alınabilecek model sayısını kısıtlıyor.
Yeni düzenleme kapsamında getirilen yerlilik şartı ile Fiat Egea ailesi, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Togg T10X, Hyundai i10, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon modelleri ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecek.
Söz konusu düzenleme mecliste kabul edilmesine karşın henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Tüm değişiklikler kararın Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmesiyle belli olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.