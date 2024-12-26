İkinci el araç alım satımında oto galerilere sigorta kolaylığı getirildi

Trafik sigortaları yıllık olarak yapılıyor ve ikinci el araç alımında, vatandaşların ve galerilerin aracı alabilmesi için yıllık sigorta ücreti ödemesi gerekiyor. Bugün yayımlanan düzenleme ile galeriler dahil olmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin 30 günlük trafik sigortası yapmasına izin veriliyor. Galerilerin araç alımı için 30 günlük trafik sigortası yapması yeterli olacak. Bireysel alıcılar için yıllık sigorta zorunluluğu devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.