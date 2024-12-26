İkinci el araç alım satımında oto galerilere sigorta kolaylığı getirildi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren düzenleme ile ikinci el araç alım satımında satışın gerçekleşmesi için trafik sigortası yapma zorunluluğu getirildi. Oto galeriler bu düzenlemeye büyük tepki gösterdi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile galerilere kısa süreli sigorta ile ikinci el araç alma imkanı getirildi.

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Trafik sigortaları yıllık olarak yapılıyor ve ikinci el araç alımında, vatandaşların ve galerilerin aracı alabilmesi için yıllık sigorta ücreti ödemesi gerekiyor. Bugün yayımlanan düzenleme ile galeriler dahil olmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin 30 günlük trafik sigortası yapmasına izin veriliyor. Galerilerin araç alımı için 30 günlük trafik sigortası yapması yeterli olacak. Bireysel alıcılar için yıllık sigorta zorunluluğu devam edecek.

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, “Kurum, 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir.” İbarelerine yer verildi.

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İkinci el araç alım satımında oto galerilere sigorta kolaylığı!