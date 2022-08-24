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    İkinci elde '6 ay ve 6 bin km' koşuluna uymayanların cezası belli oldu

    Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, ikinci el araç ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığı'nın 6 ay ve 6 bin km düzenlemesine uymaması durumunda verilecek ceza 8.400 TL olacak.
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    İkinci elde 6 ay ve 6 bin km şartına uymamanın cezası belli oldu
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    Hatırlanacak olursa, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el pazarındaki fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla getirdiği düzenleme geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Buna göre, ikinci el araç ticareti yapan firmalar, aldıkları sıfır kilometre aracı 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı dolmadan satamayacak.

    Söz konusu düzenleme otomotiv sektöründe büyük tartışma yarattı. Hatta düzenleme kapsamına giren firmaların konuyla alakalı dava açmaya hazırlandığıyla ilgili haberler bile çıktı. Ancak düzenlemenin şartlarına uymayanlara uygulanacak ceza belli değildi. Bu konuyu da Emre Özpeynirci gündeme taşıdı.

    Özpeynirci'nin haberine göre 6 ay ve 6 bin km sınırlamasına uymayanlara uygulanacak ceza sadece 8.400 TL olacak. Bu cezanın yetkili satıcılar için 5 kata kadar çıkabileceği belirtiliyor.

    Özpeynirci'nin verdiği bilgiye göre noterlerde sistem 6 ay dolmadan devir işlemine onay vermeyecek. Kilometre sınırında ise ekspertiz raporuna göre işlem yapılacak. Özellikle sistemin izin vermemesi durumunda kısıtlamanın delinmesi pek mümkün gözükmüyor. Ancak özellikle firmaların otomobiller üzerinden elde ettiği kâr düşünüldüğünde, aşılması durumunda da verilecek cezanın oldukça düşük olduğunu belirtmekte fayda var.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 14 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 16 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 16 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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    Türkiye Haberleri, ikinci el ve
    5 etiket daha ceza 6 ay sınırı 6 bin km sınırı Teknoloji Haberleri Yaşam
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