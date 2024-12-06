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    İstanbul'da ikinci el alım satıma belge zorunluluğu getirildi

    İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile elektronik ve beyaz eşya ürünlerinin ikinci el alım satımında "İkinci El Malzeme Alım-Satım Belgesi" düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.
    İstanbul'da ikinci el alım satıma belge zorunluluğu getirildi
    Türkiye’de ikinci el eşya alım-satımına yönelik önemli bir karar alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre İstanbul’da ikinci el eşya alım satımı için "İkinci El Malzeme Alım-Satım Belgesi" düzenlenmesi zorunlu oldu.

    Getirilen düzenlemeyle birlikte çalıntı eşyaların ticaretinin engellenmesi amaçlanıyor. İkinci el alım satım belgesi zorunluluğu elektronik ve beyaz eşya kategorisindeki tüm ürünleri kapsıyor. Düzenlenecek belgede alıcının ve satıcının kimlik bilgilerine yer verilecek. Ayrıca ikinci el alım satım yapan işletmelere güvenlik kamerası konulması zorunlu oldu. Böylelikle ikinci el ürün satan müşterilerin yüzü de kayıt altında tutulacak. 18 yaş altındakilerle alım satım yapılması yasaklandı. İşletmeler tarafından satılan ikinci el ürünlere fatura kesilmesi zorunlu hale getirildi.

    Bireysel ikinci el alım satımlarda belge düzenlemek zorunlu mu?

    Söz konusu düzenleme şu an için sadece ikinci el alım satım işletmelerden yapılan alışverişleri kapsıyor. Bireysel satıcıdan bireysel alıcılara satışları kapsamıyor.

    İkinci el alım – satım belgesinde hangi bilgiler yer almalı?

    İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelerin alım ve satımlarında düzenleyeceği İkinci El Malzeme Alım – Satım belgesinde kimlik, adres, tarih, eşya miktarı ve özelliklerinin belirtilmesi gerekiyor.

    Hangi ürünlerin alım satımında belge düzenlenmesi zorunlu?

    • Elektronik Eşyalar: Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, akü, bakır malzeme vb.
    • Beyaz Eşyalar: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İkinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olması, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım – Satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Düzenlemeyle;

    - Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alın – satım yapan kişilere ait kimlik – adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten İkinci El Eşya Alım – Satım Belgesi düzenlenmesi,

    - Eşya ile ilgili fatura alınması ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu faturanın ibraz edilmesi,- İkinci el eşya alım ve satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,

    - Hurda ve İkinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması,

    - Hurda ve İkinci el alım satımı yapan işletmelerin tespit edilerek, hırsızlık suçuna konu eşya / malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması,

    - 18 yaşından küçük kişilere / kişilerden yanlarında vasilerinin yanlarında bulunmadığı zamanlarda ikinci el eşya / hurda alım satımının yapılmaması,

    - Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması,

    - Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi sağlanacaktır.

    Kolluk birimlerinin konuyla ilgili yaptığı denetimler, aralıksız devam edecek olup, genelgenin getirdiği düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır."

    Kaynakça https://www.haberturk.com/ikinci-el-alim-satimina-belge-zorunlulugu-3744346-ekonomi?page=4 https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/istanbulda-ikinci-el-esyaya-alim-satim-belgesi-zorunlugu-getirildi-155542346
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