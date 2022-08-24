Yeni 2022 BMW X1 Türkiye fiyatı ve özellikleri

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İki ay önce tanıtılan yeni BMW X1 Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Ülkemizde giriş seviyesindeki sDrive18i versiyonuyla karşımıza çıkan 2022 BMW X1 fiyat listesi 1.484.200 TL'den başlıyor.

2022 BMW X1 sDrive18i fiyat listesi Model Fiyat BMW X1 sDrive18i X-Line 1.484.200 TL BMW X1 sDrive18i M Sport 1.555.000 TL

Markanın kendi deyimiyle "Kompakt Spor Aktivite Aracı" olan BMW X1, yeni neslinde 4500 mm uzunluğu, 1845 mm genişliği ve 1642 mm yüksekliğiyle her açıdan selefine kıyasla biraz daha büyümüş. Bunun yanı sıra aks mesafesinde 22 mm ve iz genişliğinde 31 mm artış yaşanmış. Böylelikle yolcular için sunulan yaşam alanı da büyümüş.

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2022 BMW X1'in Türkiye'de satılan versiyonlarına baktığımızda X-Line ve M Sport tasarım paketlerinin listelendiğini görmekteyiz. Teknik olarak ise yeni BMW X1 sDrive18i'nin kaputu altında 136 hp güç ve 230 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli turbo benzinli ünite bulunuyor. Bu motor ile 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamladığı belirtilen BMW X1'in ortalama yakıt tüketim aralığı da 6,3 - 7,0 lt/100 km olarak verilmiş.

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Yeni BMW X1 sDrive18i modelinin öne çıkan standart özellikleri arasında BMW Live Cockpit Professional, Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Adaptif LED farlar, Otomatik uzun farlar, Konfor Erişim Sistemi, Elektrikli ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, panoramik açılabilir cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar, otomatik açılır bagaj kapağı, kablosuz şarj/bağlantı sistemi, spor ön koltuklar, ayarlanabilir arka koltuklar ve güneş korumalı arka camlar bulunuyor. Park Asistanı Plus ve Sürüş Asistanı Professional gibi donanımlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.

2022 BMW X1, düşük profilli tavan rayları, hava kanalları ve gizli kapı kolları ile 0.27 Cd hava sürtünme katsayısına sahip. Türkiye'de sipariş edilebilen sDrive18i versiyonundaki X-Line ve M Sport paketlerinde 18 inç hafif alaşımlı jantlar standart olarak geliyor. 19 ve 20 inçlik jantlar ise opsiyon listesinde. Yeni BMW X1'in bagaj hacmi 540 litre. Bağımsız olarak 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar sayesinde bu alan 1600 litreye kadar ulaşabiliyor.

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2022 BMW X1 Türkiye fiyatı belli oldu: İşte özellikleri