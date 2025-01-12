İklim alarm verirken kömür kullanımı rekor kırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporuna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlı yayılımı, küresel elektrik talebindeki artışa rağmen kömür kullanımını dizginleyecek. Raporda, 2024'te rekor seviyeye ulaşan kömür talebinin, 2027'ye kadar mevcut seviyelerde seyredeceği belirtiliyor. Bu gelişmede özellikle Çin’in enerji sektöründe yaptığı dönüşüm büyük rol oynuyor.

Dünya ısınırken kömür kullanımı zirve yapıyor

Rapora göre dünya genelindeki kömür kullanımı geçtiğimiz yıl yeni bir zirveye ulaşarak 8,7 milyar tona yükseldi. IEA’ya göre bu seviyenin önümüzdeki birkaç yıl boyunca yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Bu durumun arkasındaki temel nedenlerden biri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel gaz piyasalarında yaşanan fiyat artışları. Öte yandan 2024 yılı 1.5 derece eşiğinin aşıldığı ilk yıl ve aynı zamanda en sıcak yıl olarak tarihe geçti.

Tam Boyutta Gör Özellikle elektrik üretimi için kömür kullanımı, COVID-19 pandemisi dönemindeki düşüşün ardından hızlı bir şekilde toparlandı ve bu yıl sonunda 8,77 milyar tonları gördü. Ajans bu seviyenin 2027’ye kadar korunabileceğini ve sonrasında düşeceğini öngörüyor.

Küresel ısınmada kritik 1.5 derece sınırı 2024’te ilk kez aşıldı! 2 gün önce eklendi

Raporda, kömür talebindeki artışın büyük bir kısmının Çin ve Hindistan kaynaklı olduğu da vurgulandı. Çin, dünyanın geri kalanından yüzde 30 daha fazla kömür tüketiyor ve bu yıl kömür talebinin yüzde 1 artarak 4,9 milyar tona yaklaştı. Nükleer santrallerin inşasını hızlandıran, güneş ve rüzgar enerjisi kapasitelerini artıran ülke, bu adımlarla kömür talebindeki artışı sınırlandırmayı hedefliyor. Hindistan’da ise kömür talebinin yüzde 5’ten fazla artarak 1,3 milyar ton seviyesine çıkacağı belirtildi.

Gelişmiş ekonomilerde kömür talebi çoktan zirveye ulaştı ve 2027’ye kadar azalmaya devam etmesi bekleniyor. Avrupa Birliği’nin karbon azaltım politikaları ve ABD ile Kanada’da doğal gazın daha ucuz bir alternatif olması, bu düşüşü destekliyor. IEA, ABD’de kömürle enerji üretiminin yüzde 5, Avrupa Birliği’nde ise yüzde 12 oranında düşüş belirtiyor 2024 için.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

İklim alarm verirken kömür kullanımı rekor kırıyor