Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Küresel ısınmada kritik 1.5 derece sınırı 2024’te ilk kez aşıldı!

    Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında küresel sıcaklıklar ilk kez sanayi öncesi dönemin 1.5 derece üzerine çıktı. Uzmanlar ise gelecek için endişeli.
    Küresel ısınmada kritik 1.5 derece sınırı 2024’te ilk kez aşıldı! Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, 2024 yılının küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla ilk kez 1.5°C’nin üzerine çıktığı tam yıl olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin (C3S) verilerine göre, iklim değişikliği modern insanlık tarihinin hiç deneyimlemediği seviyelere ulaşarak gezegenin sıcaklıklarını geri dönülemez bir noktaya sürüklüyor.

    “Bu gidişat inanılmaz"

    Küresel ısınmada kritik 1.5 derece sınırı 2024’te ilk kez aşıldı! Tam Boyutta Gör

    C3S Direktörü Carlo Buontempo, 2024 yılının her bir ayının, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ya en sıcak ya da ikinci en sıcak ay olarak kaydedildiğini belirterek, “Bu gidişat inanılmaz" dedi.

    Küresel ısınmada kritik 1.5 derece sınırı 2024’te ilk kez aşıldı! Tam Boyutta Gör
    2024 yılındaki ortalama sıcaklık, 1850-1900 yılları arasındaki sanayi öncesi döneme göre 1.6°C daha yüksek ölçüldü. Bu, fosil yakıt kullanımının büyük ölçekte yaygınlaşmasından önceki döneme kıyasla sıcaklık artışını net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçen yıl, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana dünyanın en sıcak yılı oldu ve son on yılın her biri kayıtlara geçen en sıcak on yıl arasında yer aldı.
    Küresel ısınmada kritik 1.5 derece sınırı 2024’te ilk kez aşıldı! Tam Boyutta Gör
    2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 1.5°C’yi aşmasını önlemek için ülkeler arasında bir iş birliği çağrısında bulunmuştu. Ancak Buontempo’ya göre, artan sera gazı emisyonları nedeniyle dünya, bu hedefi yakında uzun vadeli ölçekte de aşma riskiyle karşı karşıya.

    “Bu bitmiş bir anlaşma değil. Şu andan itibaren gidişatı değiştirme gücüne sahibiz” diyen Buontempo, ülkelerin hızla emisyonlarını azaltması gerektiğini vurguladı. İklim değişikliğinin etkileri ise artık her kıtada görülüyor ve dünyanın en zengin ülkelerinden en yoksul ülkelerine kadar insanları etkiliyor.

    2024, felaketlerin yılı oldu

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında en az beş kişi hayatını kaybederken, yüzlerce ev kül oldu. Aynı yıl, Bolivya ve Venezuela’da yıkıcı yangınlar yaşanırken, Nepal, Sudan ve İspanya’da şiddetli seller büyük yıkımlara yol açtı. Meksika ve Suudi Arabistan’da etkili olan sıcak hava dalgaları binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

    Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği fırtınaların ve aşırı yağışların şiddetini artırıyor. 2024 yılında gezegenin atmosferindeki su buharı oranı rekor seviyeye ulaştı. Daha sıcak bir atmosfer, daha fazla su taşıyabileceği için yoğun yağışlara yol açıyor. Bunun etkileri geçtiğimiz yıl Türkiye’de de sıkça görüldü.

    İklim krizinin yıkıcı maliyetleri artmaya devam ederken, bazı ülkelerde emisyonları azaltmak için gerekli politik adımları atma iradesi zayıflıyor. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, iklim değişikliğini bir “aldatmaca” olarak nitelendirerek bilimsel birliğe karşı bir tutum sergiliyor. Oysa aynı yıl ABD’de, 1 milyar dolardan fazla hasara neden olan 24 iklim ve hava olayı yaşandı. Öte yandan C3S, ana sera gazı olan karbondioksitin atmosferdeki konsantrasyonlarının 2024 yılında milyonda 422 parçaya ulaşarak yeni bir zirveye ulaştığını söyledi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/environment/2024-was-first-year-above-15c-global-warming-scientists-say-2025-01-10/ https://www.usatoday.com/story/news/nation/2025/01/10/2024-hottest-year-annoucement/77543576007/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.33 comfort focus mu megane mı renault laguna alınır mı recep ivedik eczane sahnesi sözleri opel astra h arıza lambaları ve anlamları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız