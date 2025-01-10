Küresel ısınmada kritik 1.5 derece sınırı 2024’te ilk kez aşıldı!

“Bu gidişat inanılmaz"
C3S Direktörü Carlo Buontempo, 2024 yılının her bir ayının, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ya en sıcak ya da ikinci en sıcak ay olarak kaydedildiğini belirterek, “Bu gidişat inanılmaz" dedi.
“Bu bitmiş bir anlaşma değil. Şu andan itibaren gidişatı değiştirme gücüne sahibiz” diyen Buontempo, ülkelerin hızla emisyonlarını azaltması gerektiğini vurguladı. İklim değişikliğinin etkileri ise artık her kıtada görülüyor ve dünyanın en zengin ülkelerinden en yoksul ülkelerine kadar insanları etkiliyor.
2024, felaketlerin yılı oldu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında en az beş kişi hayatını kaybederken, yüzlerce ev kül oldu. Aynı yıl, Bolivya ve Venezuela’da yıkıcı yangınlar yaşanırken, Nepal, Sudan ve İspanya’da şiddetli seller büyük yıkımlara yol açtı. Meksika ve Suudi Arabistan’da etkili olan sıcak hava dalgaları binlerce kişinin ölümüne neden oldu.
Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği fırtınaların ve aşırı yağışların şiddetini artırıyor. 2024 yılında gezegenin atmosferindeki su buharı oranı rekor seviyeye ulaştı. Daha sıcak bir atmosfer, daha fazla su taşıyabileceği için yoğun yağışlara yol açıyor. Bunun etkileri geçtiğimiz yıl Türkiye’de de sıkça görüldü.
İklim krizinin yıkıcı maliyetleri artmaya devam ederken, bazı ülkelerde emisyonları azaltmak için gerekli politik adımları atma iradesi zayıflıyor. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, iklim değişikliğini bir “aldatmaca” olarak nitelendirerek bilimsel birliğe karşı bir tutum sergiliyor. Oysa aynı yıl ABD’de, 1 milyar dolardan fazla hasara neden olan 24 iklim ve hava olayı yaşandı. Öte yandan C3S, ana sera gazı olan karbondioksitin atmosferdeki konsantrasyonlarının 2024 yılında milyonda 422 parçaya ulaşarak yeni bir zirveye ulaştığını söyledi.Kaynakça https://www.reuters.com/business/environment/2024-was-first-year-above-15c-global-warming-scientists-say-2025-01-10/ https://www.usatoday.com/story/news/nation/2025/01/10/2024-hottest-year-annoucement/77543576007/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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