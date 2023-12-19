Çılgın fikir: İklim değişikliğine karşı Dünya’nın önüne “güneşlik” koyma planı

- Isınmanın etkileri şimdiden görülüyor
- Dünya’yı güneşlik ile örtmek?
- Raporlar neler söylüyor?
- Belirsizlikler, riskler, zorluklar
- Yorumlar
Isınmanın etkileri şimdiden görülüyor
İklim değişikliğinin en kötü etkilerini bertaraf etmenin üç ayağı bulunuyor: Emisyonların azaltılması, karbondioksitin uzaklaştırılması ve Güneş radyasyonu yönetimi.
Dünyanın ortalama sıcaklığının mevcut ortalamalara göre 1.5 santigrat derecenin üzerine çıkmaması için çaba gösterilmesi konusunda uluslararası bir anlaşma var. Ancak soğuk gerçek şu ki, ortalama sıcaklık artışı ne kadar düşük olursa, iklim etkileri de o kadar düşük olur.
Bununla birlikte, iklim değişikliği araştırmacıları gezegenimizin önümüzdeki on yıl içinde 1.5°C'yi geçebileceğini bildiriyor. Bu arada aşırı hava olayları, deniz seviyesindeki yükselme eğilimleri, yaygın yangınlar ve eriyen buzullar da artmış durumda.
Dünya’yı güneşlik ile örtmek?
Uzayda "mega yapı" olarak lanse edilen güneşlik, Güneş-Dünya Lagrange-1 noktasına kurulacak. Yerleştirildiğinde, Güneş ışığını uzaya geri yansıtarak radyatif zorlamayı (sera gazı emisyonları nedeniyle ısının atmosferde hapsolması) azaltacak.
Vakıf, halihazırda uçurulmuş olan ilk güneş yelkeni teknolojisinden yararlanarak bir Planetary Sunshade (Gezegensel Güneşlik) inşa etmenin mümkün olduğunu söylüyor. Vakfa göre iki olası güneşlik yapım stratejisi var. Vakfın web sitesinde “her iki seçeneğin de peşindeyiz ve eğer gezegensel bir güneşlik inşa edilirse, inşaatın ilk aşamalarının Dünya'dan fırlatılan bir mimari olacağı, sonraki aşamalarda ise uzay kaynaklarının ve uzay içi inşaatın kullanılacağı” belirtiliyor.
Raporlar neler söylüyor?
Bu rapor aynı zamanda Güneş radyasyonu modifikasyonunun etkileri üzerine bugüne kadar yapılan araştırmaların kapsamlı bir stratejinin ürünü olmaktan ziyade gelişigüzel ve dağınık olduğunu teyit etmişti. Sonuç olarak, birçok kritik alanda önemli bilgi boşlukları ve belirsizlikler mevcut.
Belirsizlikler, riskler, zorluklar
“Güneşlik” fikri çok uçuk bir proje olsa da Güneş Radyasyonu Modifikasyonu (SRM) teknikleri aslında bir süredir üstünde durulan bir konu. Bu yılın başlarında, küresel ısınma hedeflerinin aşılması, yani 1.5 °C eşiğini geçen bir "iklim aşımı" durumunda riskleri azaltmak için yürütülecek stratejileri içeren bir rapor Climate Overshoot Commission tarafından yayınlanmıştı.
Komisyon raporunda uzay tabanlı yansıtıcılar, stratosferik aerosol enjeksiyonu, sirüs bulutu inceltme ve deniz bulutu parlatma gibi SMR teknikleri ele alınmıştı. Bu çalışmada SMR tekniklerinin ciddi belirsizlikler, riskler ve yönetişim zorlukları içerdiği vurgulanmıştı. Ancak bu yılın çok yüksek ihtimaller tarihin “en sıcak yılı” olarak kayıtlara geçmesi ve yakın gelecekte ısınmanın daha da artabileceği düşünüldüğünde iklim değişikliğiyle mücadelede acil ve yeni yöntemlere bakmak gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.