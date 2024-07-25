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    Tarihin en sıcak günü rekoru bir kez daha kırıldı

    Küresel ısıma ve iklim değişikliği nedeniyle rekorlar arka arkaya kırılıyor. Copernicus'a göre 21 Temmuz’daki küresel sıcaklık rekoru, 22 Temmuz Pazartesi günü yeniden kırıldı.
    Tarihin en sıcak günü rekoru bir kez daha kırıldı Tam Boyutta Gör
    Küresel ısıma, iklim değişikliği ve içinde olunan iklim sezonu küresel sıcaklıkların sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayınlanan sonuçlara göre Dünya, küresel sıcaklık ölçümlerinin yapılmaya başladığı tarihten bu yana tarihin en sıcak günü rekorunu 21 Temmuz Pazar günü kırmıştı. Ancak bu rekor uzun soluklu olmadı ve bir kez daha kırıldı.

    Sanayi devrimi sonrasında küresel sıcaklıklar düzenli bir artış yaşasa da özellikle son 10 yılda sürekli yeni rekorlar kırılıyor. Bu bağlamda Copernicus’a göre kayıtlara geçen en yüksek günlük küresel ortalama sıcaklık 17.15 derece ile 22 Temmuz 2024’te yaşandı. Bu, sadece bir gün önce 21 Temmuz’da 17.09 derece ile kıran rekoru geride bırakıyor. Daha önceki rekor ise 6 Temmuz 2023'te kaydedilen 17.08 dereceydi.

    Tarihin en sıcak günü rekoru bir kez daha kırıldı Tam Boyutta Gör
    Son 1 yıl içinde küresel sıcaklıkların bu seviyelere ulaşmış olması ve diğer yıllardan önemli derecede yüksek olmaları endişe verici. Zira Temmuz 2023'ten önce, bir önceki günlük küresel ortalama sıcaklık rekoru 13 Ağustos 2016'da 16,8 derece idi.

    Küresel ısınma eğiliminin bir başka işareti de, en yüksek yıllık maksimum günlük ortalama sıcaklıklara sahip on yılın 2015'ten 2024'e kadar olan son on yıl olması.

    Bu rekora ne sebep oldu?

    Tarihin en sıcak günü rekoru bir kez daha kırıldı Tam Boyutta Gör
    Küresel ortalama sıcaklıklar genellikle kuzey yarımkürede yaz mevsimine denk gelen Haziran sonu ile Ağustos başı arasında zirveye ulaşmakta. Bunun nedeni, kuzey yarımkürenin genel küresel sıcaklıkları yönlendiriyor olması. Yapılan analizlere göre küresel günlük sıcaklık rekorundaki ani artışa Antarktika'nın büyük bölümündeki ortalamanın çok üzerindeki sıcaklıklar neden oldu. Antarktika'nın büyük bölümünde sıcaklıklar normalin 12 santigrat derece kadar üzerinde seyretti. Ek olarak sadece son 7 gün içinde gezegenin 550 yerinde rekor düzeyde günlük sıcaklıklar görüldü.

    Bizi ne bekliyor?

    Günlük küresel ortalama sıcaklığın 22 veya 23 Temmuz 2024 civarında zirve yapmasını ve ardından düşmesi bekleniyor. 2023 yılında, 4 Ağustos'ta günlük küresel ortalama sıcaklıkta ikinci bir zirve yaşanmış ve 6 Temmuz 2023'te kırılan rekora yaklaşılmıştı. Benzer bir durumun yaşanması muhtemel.

    2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl olabilir mi?

    2024 yılının sıcaklığı El Nino ve La Nina küresel bir okyanus-atmosfer olaylarının gelişimiyle belli olacak. El Nino artık yerini okyanus sıcaklıkları üzerinde soğumaya neden olan La Nina’ya bırakacak. Ancak bugüne kadar 2024 yılı, 2023’e göre daha sıcak geçmiş durumda. Dolayısıyla uzmanlar, bir tahminde bulunmanın erken olduğunu ve sürecin La Nina’nın ne kadar hızlı gelişeceğiyle ilgili olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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