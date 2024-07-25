Tarihin en sıcak günü rekoru bir kez daha kırıldı

Sanayi devrimi sonrasında küresel sıcaklıklar düzenli bir artış yaşasa da özellikle son 10 yılda sürekli yeni rekorlar kırılıyor. Bu bağlamda Copernicus’a göre kayıtlara geçen en yüksek günlük küresel ortalama sıcaklık 17.15 derece ile 22 Temmuz 2024’te yaşandı. Bu, sadece bir gün önce 21 Temmuz’da 17.09 derece ile kıran rekoru geride bırakıyor. Daha önceki rekor ise 6 Temmuz 2023'te kaydedilen 17.08 dereceydi.
Küresel ısınma eğiliminin bir başka işareti de, en yüksek yıllık maksimum günlük ortalama sıcaklıklara sahip on yılın 2015'ten 2024'e kadar olan son on yıl olması.
Bu rekora ne sebep oldu?
Bizi ne bekliyor?
Günlük küresel ortalama sıcaklığın 22 veya 23 Temmuz 2024 civarında zirve yapmasını ve ardından düşmesi bekleniyor. 2023 yılında, 4 Ağustos'ta günlük küresel ortalama sıcaklıkta ikinci bir zirve yaşanmış ve 6 Temmuz 2023'te kırılan rekora yaklaşılmıştı. Benzer bir durumun yaşanması muhtemel.
2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl olabilir mi?
2024 yılının sıcaklığı El Nino ve La Nina küresel bir okyanus-atmosfer olaylarının gelişimiyle belli olacak. El Nino artık yerini okyanus sıcaklıkları üzerinde soğumaya neden olan La Nina’ya bırakacak. Ancak bugüne kadar 2024 yılı, 2023’e göre daha sıcak geçmiş durumda. Dolayısıyla uzmanlar, bir tahminde bulunmanın erken olduğunu ve sürecin La Nina’nın ne kadar hızlı gelişeceğiyle ilgili olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.