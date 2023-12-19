Tam Boyutta Gör Hollanda'da güneş panelleriyle kaplı iki bisiklet yolu hizmete girdi. Yollar, ülkede 1000 metrekare alana sahip ilk bisiklet yolları olma özelliğini taşıyor.

Yollar, Wattway ve BAM Royal Group tarafından Kuzey Holland ve Kuzey Brabant illerinde inşa edildi. Wattway şirketi dünyanın ilk güneş enerjili yol inşa eden şirketi olarak biliniyor. 2015'de kurulan şirket 40'dan fazla bölgede deneme amaçlı yollar inşa etmiş durumda.

Şirket yeni projelerinde yerleştirdikleri panellerin verimini 119 W/m2'den 148 W/m2'ye çıkarmış. Güneş panlleriyle yılda 160 MWh elektrik üretmeyi planlıyorlar.

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Birkaç milimetre kalınlığında özel paneller kullanılmış

Şirket, solar bisiklet yollarında sadece birkaç milimetre kalınlığa sahip yeni tip katı güneş panelleri kullanmış. Paneller var olan bisiklet yoluna yapışkanla yapıştırılmış. Paneller, reçine ve polimerlerden oluşan çok katmanlı bir alt tabayla kaplanmış. Böylelikle paneller güneş ışığını alacak kadar şeffaf, bisiklet trafiğine dayanacak kadar dayanıklı hale getirilmiş. Panellerin yüzeyi çatılardaki paneller gibi pürüssüz değil. Pürüzlü yüzey, geleneksel yollar ile aynı yol tutuşa sahip.

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Eğer proje başarılı olursa 35 bin kilometreden fazla bisiklet yolu sahip Hollanda'da güneş enerjisiyle sadece bisiklet yollarından büyük miktarda elektrik üretmek mümkün olabilir.

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Hollanda'da güneş enerjili iki bisiklet yolu hizmete girdi