Hollanda'da güneş enerjili iki bisiklet yolu hizmete girdi

Yollar, Wattway ve BAM Royal Group tarafından Kuzey Holland ve Kuzey Brabant illerinde inşa edildi. Wattway şirketi dünyanın ilk güneş enerjili yol inşa eden şirketi olarak biliniyor. 2015'de kurulan şirket 40'dan fazla bölgede deneme amaçlı yollar inşa etmiş durumda.
Şirket yeni projelerinde yerleştirdikleri panellerin verimini 119 W/m2'den 148 W/m2'ye çıkarmış. Güneş panlleriyle yılda 160 MWh elektrik üretmeyi planlıyorlar.
Birkaç milimetre kalınlığında özel paneller kullanılmış
Şirket, solar bisiklet yollarında sadece birkaç milimetre kalınlığa sahip yeni tip katı güneş panelleri kullanmış. Paneller var olan bisiklet yoluna yapışkanla yapıştırılmış. Paneller, reçine ve polimerlerden oluşan çok katmanlı bir alt tabayla kaplanmış. Böylelikle paneller güneş ışığını alacak kadar şeffaf, bisiklet trafiğine dayanacak kadar dayanıklı hale getirilmiş. Panellerin yüzeyi çatılardaki paneller gibi pürüssüz değil. Pürüzlü yüzey, geleneksel yollar ile aynı yol tutuşa sahip.
Eğer proje başarılı olursa 35 bin kilometreden fazla bisiklet yolu sahip Hollanda'da güneş enerjisiyle sadece bisiklet yollarından büyük miktarda elektrik üretmek mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.