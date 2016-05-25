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İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor

İklim değişikliğinin Çinliler tarafından uydurulmuş bir aldatmaca olduğunu düşünen Donald Trump, İrlanda'daki golf sahasının yükselen su seviyelerinden etkilenmemesi için harekete geçti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İklim değişikliğini Çinlilerin uydurduğu bir aldatmaca olarak değerlendiren Donald Trump, İrlanda kıyılarındaki golf sahasının yükselen deniz seviyelerinden etkilenmemesi için harekete geçti. ABD'den Politico gazetesi, Trump'ın 2014 yılında satın aldığı golf sahasına örülecek olan yeni set için izin başvurularının yapıldığını bildirdi.

Trump International Golf Links & Hotel Ireland'a örülecek olan set erozyonları önlemek amaçlı olacak. İzin başvurusunda "iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkileri" ibaresinin özellikle yer aldığını belirten Politico gazetesi bölgedeki yükselen deniz seviyesinin erozyon olasılıklarını hızlandırdığını yazdı.

Politico'nun haberiyle ilgili Trump tarafından herhangi bir açıklama da yapılmadı. Konuya ilişkin yorum yapmaktan çekinen Trump organizasyonları kendilerine yöneltilen isteklere cevapsız kalmayı tercih etti.

Ayrıca Bkz. "İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak"
İklim değişikliğine "bitmesi gereken bir saçmalık" demişti

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın önlenemez yükselişi iklim değişikliği bilim insanlarını da endişelendiriyor. Henüz Mart ayında Washington Post'a yaptığı açıklamalarda, "iklim değişikliği üzerindeki insan etkisine inanmıyorum" sözlerini kullanan Trump, başkan adayı olmadan önceyse iklim değişikliğinin Çinliler tarafından uydurulduğunu belirtmiş ve "durması gereken bir saçmalık" ifadelerini kullanmıştı.
 

http://www.politico.com/story/2016/05/donald-trump-climate-change-golf-course-223436#ixzz49UQVTjkn Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen yoksulseytan22
yoksulseytan22
Donanım haber oldu size AkitHaber. Hillary Clinton propagandası da bekliyoruz sizden.
Hadi bakalım. RabiaHaber.

Ne alaka??
Trump'cıysan chp'lisin? Clinton'cıysan akp'lisin?? Bu mudur yani?? Saçma sapan yorumlar yapmayın.
yoksulseytan22Donanım haber oldu size AkitHaber. Hillary Clinton propagandası da bekliyoruz sizden.Hadi bakalım. RabiaHaber.
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3 Yanıt Yanıtla +39
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Virinom 3 yıl
Adam cidden troll ya. Hani biz memlekette bakanlara vs laf atıyoruz cahiller diye de bu adam ya bizimkilerden daha cahil ya da reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerekten mal ayağına yatıyor.
Adam cidden troll ya. Hani biz memlekette bakanlara vs laf atıyoruz cahiller diye de bu adam ya bizimkilerden daha cahil ya da reklamın iyisi kötüsü olmaz diyer...
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yoksulseytan22 3 yıl veteriner69
veteriner69
Ali Ağaoğlu'nun Amerikan versiyonu gibi.

Ali Ağaogli önce iki kelimeyi kurabilecek beyne sahip olsun ondan sonra benzet


Trump, ağaoglinin yanında tanrı gibi kalır.
veteriner69Ali Ağaoğlu'nun Amerikan versiyonu gibi.Ali Ağaogli önce iki kelimeyi kurabilecek beyne sahip olsun ondan sonra ben...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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TheStarBox 3 yıl
youtube.com/...
Trump = Şahan :D
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TheStarBox 3 yıl
Amerikanın her 2 dönemde bir askeri geçmişe sahip ve beyni sadece "YIK YIK ,ÇAL ÇAL ,AMERİKAYA TAŞI" prensipleri ile çalışan standart başkan adaylarından birisi.
Standart amerikan yönetim biçimi= 2 DÖNEM YIKALIM SONRA 2 DÖNEM ŞİRİN GÖRÜNELİM.
Bakınız Bush ve Obama Dönemleri.
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k-s-r-g 3 yıl
Benim anlamadigim bu haberin donanimhaber gibi bir teknoloji sitesinde ne isi var?
Ana konusu iklim degisikligi uzerine odaklanmis bir haber bile degil.
Face'te paylasacakken yanlislikla burda mi paylasmis acaba editor?
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Six Feet Under. 3 yıl
Adam gerçek hayatta trollük yapıyor helal olsun Trump reyiz
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Domuz suratlı herif ya tam troll amerikan kusmuğu açgözlü,küstah,riyakar,katil tipik amerikan işte ne bekliyon.
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TTNC Space 3 yıl
iklim değişikliği hissediliyor cidden
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acbold 3 yıl
İthal Politikacı kullanmayalım lütfen.
"yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı"
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teramit 3 yıl
Tam bizim ülkeye başkan olacak küstahlık, ahmaklık, embesillik seviyesinde bir aday ,bizim akzombiler bunu havada karada başkan yapar.
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Jeopol 3 yıl
adam gibi adamdir trump. sadece cikarlari zedelenecekler sevmiyor. savundugu seylerden hangisi yanlis?


make america great again, president Trump.
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onrerol 3 yıl
haberdeki usluba bakin falan diyen olmus. trump sahtekar, irkci ve pislik ve cahil herifin tekidir. bu noktaya kadar nasil geldi ona da sasiyorum onu da amerikanin cahil halkina bagliyorum. kiz arkadasim amerikali ve amerikada yasiyor, bu trump denen sahis resmen siyahi karsiti pisligin teki. zaten emlak isi yapan adamdan nasil basbakan yaparsiniz ona sasiyorum ama baskan olabilcegini de zannetmiyorum. keske sanders olabilse idi baskan.
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Rubisco 3 yıl
Tanrının kurduğu sisteme insan müdahelesi ile değişiklik yapılabileceğinin küfür olduğuna inan, dolayısı ile küresel ısınma vs. gibi konularda ideolojik temeli olup, karşı çıkmak için her tür imkanın peşinde koşanlarla dolu orası. Yani, önce kendisi imzalamadığı anlaşmalara yaptığı/yapmadığı işlere çevreye verdiği zarara baksınlar gibi görece daha mantık temelinden gitmek hiçbi işe yaramaz.

Clinton ipten döndü orda, ilerleye ilerleye bi yere geldi kafasını bırakın. Sanders'ın da Trump'ın da insanlara cazip gelen tonla söylemleri var, doğru gibi algılanan veya bi yere kadar yapılabilecek, veya içinde doğruluk payı olan yerler de var.

Mutlak iyi yada kötü yoktur, madalyonun hep bi öteki yüzü vardır, ona göre bakın.

Bizim memlekette evanjelist hayranı da ayrıca çoktur. ABD'de birinin başkanlık için diğerinden daha iyi, bize daha hayırlı olduğuna/olabileceğine inanmaktan vazgeçilebilirse belki ufacık minnacık da olsa doğru yolda bi adım olur.
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