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İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor

İklim değişikliğinin Çinliler tarafından uydurulmuş bir aldatmaca olduğunu düşünen Donald Trump, İrlanda'daki golf sahasının yükselen su seviyelerinden etkilenmemesi için harekete geçti.