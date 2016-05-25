İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor

İklim değişikliğini Çinlilerin uydurduğu bir aldatmaca olarak değerlendiren Donald Trump, İrlanda kıyılarındaki golf sahasının yükselen deniz seviyelerinden etkilenmemesi için harekete geçti. ABD'den Politico gazetesi, Trump'ın 2014 yılında satın aldığı golf sahasına örülecek olan yeni set için izin başvurularının yapıldığını bildirdi.
Trump International Golf Links & Hotel Ireland'a örülecek olan set erozyonları önlemek amaçlı olacak. İzin başvurusunda "iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkileri" ibaresinin özellikle yer aldığını belirten Politico gazetesi bölgedeki yükselen deniz seviyesinin erozyon olasılıklarını hızlandırdığını yazdı.
Politico'nun haberiyle ilgili Trump tarafından herhangi bir açıklama da yapılmadı. Konuya ilişkin yorum yapmaktan çekinen Trump organizasyonları kendilerine yöneltilen isteklere cevapsız kalmayı tercih etti.
Ayrıca Bkz. "İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak"
İklim değişikliğine "bitmesi gereken bir saçmalık" demişti
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın önlenemez yükselişi iklim değişikliği bilim insanlarını da endişelendiriyor. Henüz Mart ayında Washington Post'a yaptığı açıklamalarda, "iklim değişikliği üzerindeki insan etkisine inanmıyorum" sözlerini kullanan Trump, başkan adayı olmadan önceyse iklim değişikliğinin Çinliler tarafından uydurulduğunu belirtmiş ve "durması gereken bir saçmalık" ifadelerini kullanmıştı.
Trump International Golf Links & Hotel Ireland'a örülecek olan set erozyonları önlemek amaçlı olacak. İzin başvurusunda "iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkileri" ibaresinin özellikle yer aldığını belirten Politico gazetesi bölgedeki yükselen deniz seviyesinin erozyon olasılıklarını hızlandırdığını yazdı.
Politico'nun haberiyle ilgili Trump tarafından herhangi bir açıklama da yapılmadı. Konuya ilişkin yorum yapmaktan çekinen Trump organizasyonları kendilerine yöneltilen isteklere cevapsız kalmayı tercih etti.
Ayrıca Bkz. "İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak"
İklim değişikliğine "bitmesi gereken bir saçmalık" demişti
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın önlenemez yükselişi iklim değişikliği bilim insanlarını da endişelendiriyor. Henüz Mart ayında Washington Post'a yaptığı açıklamalarda, "iklim değişikliği üzerindeki insan etkisine inanmıyorum" sözlerini kullanan Trump, başkan adayı olmadan önceyse iklim değişikliğinin Çinliler tarafından uydurulduğunu belirtmiş ve "durması gereken bir saçmalık" ifadelerini kullanmıştı.
http://www.politico.com/story/2016/05/donald-trump-climate-change-golf-course-223436#ixzz49UQVTjkn Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne alaka??
Trump'cıysan chp'lisin? Clinton'cıysan akp'lisin?? Bu mudur yani?? Saçma sapan yorumlar yapmayın.
Ali Ağaogli önce iki kelimeyi kurabilecek beyne sahip olsun ondan sonra benzet
Trump, ağaoglinin yanında tanrı gibi kalır.