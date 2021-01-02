İlaç depolayabilen ve ışık enerjisiyle ilaçların aktivasyonunu sağlayan implant geliştirildi

Oral ve intravenöz yollar da dahil olmak üzere ilaç kullanımlarının organizma üzerinde çeşitli yan etkileri olabiliyor. Şimdi ise MIT kurumu araştırmacıları ilaçları istenilen bölgeye ulaştıran ve ışık enerjisi sayesinde ilaçların aktive olmasını sağlayan yöntem geliştirdi.
‘’Photoswitchable’’ olarak adlandırılan ve ilaç enerjisi ile aktive olan ilaçlar; kanda veya gastrointestinal yollarda normalde inaktive halde bulunuyor ve istenilen bölgede ışık enerjisi ile aktive edilebiliyor. Böylece organizma üzerinde gözlenen yan etkiler görece olarak azalmış oluyor.İlginizi Çekebilir Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi
MIT
Aynı çifte namlulu silahlar gibi boru şeklindeki liflerden üretilen yapıdaki tüp yapılarından birinde ilaç diğerinde ise ışık yayan optik lif bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"
Oldukça küçük boyutlarda ( mikron ) üretilen implant cerrahi olarak istenilen dokuya implante edilebiliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde farelerin beyinlerinde bulunan ventral alana implante edilen cihaz; hem yeşil ışık hem de kapsaisin salınımına neden oldu ve yapılan çalışmalar sonucunda nöronların tetiklendiği belirtiliyor yani diğer bir deyişle yapılan laboratuvar testleri olumlu sonuç verdi.
Yeni araştırma ACS Chemical Neuroscience adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://news.mit.edu/2020/controlling-drug-activity-light-1217 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33108719/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.