İlaç depolayabilen ve ışık enerjisiyle ilaçların aktivasyonunu sağlayan implant geliştirildi

Oral ve intravenöz yollar da dahil olmak üzere ilaç kullanımlarının organizma üzerinde çeşitli yan etkileri olabiliyor. Şimdi ise MIT kurumu araştırmacıları ilaçları istenilen bölgeye ulaştıran ve ışık enerjisi sayesinde ilaçların aktive olmasını sağlayan yöntem geliştirdi.

‘’Photoswitchable’’ olarak adlandırılan ve ilaç enerjisi ile aktive olan ilaçlar; kanda veya gastrointestinal yollarda normalde inaktive halde bulunuyor ve istenilen bölgede ışık enerjisi ile aktive edilebiliyor. Böylece organizma üzerinde gözlenen yan etkiler görece olarak azalmış oluyor.

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Aynı çifte namlulu silahlar gibi boru şeklindeki liflerden üretilen yapıdaki tüp yapılarından birinde ilaç diğerinde ise ışık yayan optik lif bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

Oldukça küçük boyutlarda ( mikron ) üretilen implant cerrahi olarak istenilen dokuya implante edilebiliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde farelerin beyinlerinde bulunan ventral alana implante edilen cihaz; hem yeşil ışık hem de kapsaisin salınımına neden oldu ve yapılan çalışmalar sonucunda nöronların tetiklendiği belirtiliyor yani diğer bir deyişle yapılan laboratuvar testleri olumlu sonuç verdi.

Yeni araştırma ACS Chemical Neuroscience adlı dergide yayımlandı.

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