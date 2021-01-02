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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlaç depolayabilen ve ışık enerjisiyle ilaçların aktivasyonunu sağlayan implant geliştirildi

    MIT kurumu araştırmacıları ilaçları istenilen bölgeye ulaştıran ve ışık enerjisi sayesinde ilaçların aktive olmasını sağlayan yöntem geliştirdi. Yeni yöntem laboratuvar testlerinde olumlu sonuç verdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İlaç depolayabilen ve ışık enerjisiyle ilaçların aktivasyonunu sağlayan implant geliştirildi

    Oral ve intravenöz yollar da dahil olmak üzere ilaç kullanımlarının organizma üzerinde çeşitli yan etkileri olabiliyor. Şimdi ise MIT kurumu araştırmacıları ilaçları istenilen bölgeye ulaştıran ve ışık enerjisi sayesinde ilaçların aktive olmasını sağlayan yöntem geliştirdi.

    ‘’Photoswitchable’’ olarak adlandırılan ve ilaç enerjisi ile aktive olan ilaçlar; kanda veya gastrointestinal yollarda normalde inaktive halde bulunuyor ve istenilen bölgede ışık enerjisi ile aktive edilebiliyor. Böylece organizma üzerinde gözlenen yan etkiler görece olarak azalmış oluyor.

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    MIT

    İlaç depolayabilen ve ışık enerjisiyle ilaçların aktivasyonunu sağlayan implant geliştirildi

    Aynı çifte namlulu silahlar gibi boru şeklindeki liflerden üretilen yapıdaki tüp yapılarından birinde ilaç diğerinde ise ışık yayan optik lif bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

    Oldukça küçük boyutlarda ( mikron ) üretilen implant cerrahi olarak istenilen dokuya implante edilebiliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde farelerin beyinlerinde bulunan ventral alana implante edilen cihaz; hem yeşil ışık hem de kapsaisin salınımına neden oldu ve yapılan çalışmalar sonucunda nöronların tetiklendiği belirtiliyor yani diğer bir deyişle yapılan laboratuvar testleri olumlu sonuç verdi.

    Yeni araştırma ACS Chemical Neuroscience adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://news.mit.edu/2020/controlling-drug-activity-light-1217 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33108719/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    şu ara cyberpunk oynuyorum, implant deyince, implatsız kalmış, onurunu yaniden kazanmak isteyen, geleceğin roninni takemura aklıma geliyo
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk2023
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    MIT'in acilimi nedir? Ilk Paragrafta uzununu yazip, parantez icinde belirtmek lazim. Kurum diye mi bahsediliyor? Teknik enstutu ve univerdite daha uygun.
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