İlaçlar 3D yazıcı ile tek bir kapsülde üretilecek

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Kişiselleşmiş ilaç ürünleri şirketi Multiply Labs, hasta kişilerin gerekli ilaçları birden fazla kapsül yutarak aldıklarını, bu kullanımı azaltmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.
Şirketin yöneticisi Fred Parietti'ye göre proje ile hastalar, 3D yazıcı ile üretilmiş tek bir kapsül kullanarak gün içerisinde ihtiyaç duydukları ilaçları tek bir kapsül ile karşılayabilecekler.
Ayrıca şirket birden fazla ilaç kullanma zorunluluğunun, reçeteleri takip etmeyi zorlaştıracağını, birçok durumda ilaçların kesin bir dozunun olmadığını, bu sebeple hekimlerin genellikle iki kutu ilaç reçete etmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Ayrıca düşük doz ilaç kullanımı gerektiğinde, genellikle reçete edilen haptan veya kapsülden daha düşük dozlarda ilaç bulunmadığını da belirtiyor.
Farklı ilaç mekanizmaları için farklı zamanlarda salınımlı kapsül
Şirket 3D yazıcı teknolojisi ile hapların seri olarak da üretilebileceğini düşünüyor. İlerleyen zamanlarda ise çeşitli ilaç üretim fuarlarına ve konferanslarına katılıp projesini duyurmayı ve gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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Yeni proje kullanıma sunulursa özellikle yaşlı hastaların ilaç kullanımlarını kolaylaştırabilecek gibi görünmekle birlikte, projenin onay alabilmesi için çok daha fazla deney ve çalışma gerekiyor.
https://futurism.com/the-byte/3d-printed-pill-all-prescriptions Yorum Yaz Paylaş Tweetle