İlaçlar 3D yazıcı ile tek bir kapsülde üretilecek

Kişiselleşmiş ilaç ürünleri şirketi Multiply Labs, hasta kişilerin gerekli ilaçları birden fazla kapsül yutarak aldıklarını, bu kullanımı azaltmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

3D yazıcı ile üretilmiş tek bir kapsül kullanarak gün içerisinde ihtiyaç duydukları ilaçları tek bir kapsül ile karşılayabilecekler.

Ayrıca şirket birden fazla ilaç kullanma zorunluluğunun, reçeteleri takip etmeyi zorlaştıracağını, birçok durumda ilaçların kesin bir dozunun olmadığını, bu sebeple hekimlerin genellikle iki kutu ilaç reçete etmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Ayrıca düşük doz ilaç kullanımı gerektiğinde, genellikle reçete edilen haptan veya kapsülden daha düşük dozlarda ilaç bulunmadığını da belirtiyor.



Farklı ilaç mekanizmaları için farklı zamanlarda salınımlı kapsül





Multiply Labs tarafından özel olarak üretilecek hap, reçete edilen her ilaç için bir bölme içeriyor. Bölmelerin duvarlarının kalınlığı ayarlanarak hap içinde bulunan ilaçlar, doğru zamanda salınıma uğrayıp çözünebiliyor.



İlerleyen zamanlarda ise çeşitli ilaç üretim fuarlarına ve konferanslarına katılıp projesini duyurmayı ve gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Ayrıca Bkz.

"FDA yeni riskli kanser ilacını onayladı"

https://futurism.com/the-byte/3d-printed-pill-all-prescriptions

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirketin yöneticisi'ye göre proje ile hastalar,Şirketile haplarında üretilebileceğini düşünüyor.Yeni proje kullanıma sunulursa özellikle yaşlı hastaların ilaç kullanımlarını kolaylaştırabilecek gibi görünmekle birlikte, projenin onay alabilmesi için çok daha fazla deney ve çalışma gerekiyor.