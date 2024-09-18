Lübnan'da patlayan çağrı cihazları Türkiye'de de satılıyor!

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İsrail tarafından Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırısında 8 kişi öldü ve 3 bine yakın kişi yaralandı. Yaralananlar arasında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi.

Patlayan çağrı cihazlarının menşei ne?

Konuyla ilgili sosyal medyaya yansıyan ve Hizbullah mensuplarının kullandığı iddia edilen 2 modelin ismi öne çıktı. Bu cihazlardan biri ABD, diğeri ise Tayvan menşeli şirketler tarafından üretilmiş ürünler.

Siber saldırı ile çağrı cihazları patlatıldı 4 sa. önce eklendi

Cihazlardan biri, ABD menşeli ve 1900'lerin başından bu yana telefon ve diğer iletişim cihazlarını üreten Motorola'ya ait. Saldırıda patlayan cihazların Motorola'ya bağlı Teletrim marka olduğu paylaşılmasına karşın bu görsellerin sağlam cihazlara ait olduğu fark edildi. Bu modeller Türkiye'de de online satış sitelerinde satılıyor.

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Sosyal medyada paylaşılan son cihaz ise Tayvan menşeli "Apollo Gold" şirketi tarafından üretilen ve Hong Kong menşeli "Apollo Systems HK" şirketi tarafından satılan "Gold Apollo Rugged Pager AR924" model ürün. Paylaşımlarda parçalanmış ancak model bilgileri okunabilen Apollo marka çağrı cihazlarının görselleri yer aldı.

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Apollo Systems HK, resmi internet sitesinde, dijitalleşen sağlık sektörü ve bakım tesislerinde olmak üzere dünya çapında birçok sektöre çağrı cihazı ve iletişim sistemleri sağladığını belirtiyor. Şirket ayrıca, sağlık çalışanları, müşteriler ve yöneticilere uluslararası alanda güvenilir iletişim, sistem tasarımı ve ağ destekli çözümler sunduğunu bildiriyor.

Öte yandan söz konusu şirketler, bu cihazlarının satışını cep telefonları ve internetin yaygınlaşması nedeniyle uzun süre önce durdurdu. Buna karşın bu modellerin ikinci el satışlarının olduğu görülüyor.

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