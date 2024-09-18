İsrail saldırısında çağrı cihazları patladı: Peki Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?

- Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
- Hizbullah özel bir sabit hat kullanıyor
- Güvenlik kameralarından şüphelenmişti
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Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
Reuters'ın 9 Temmuz tarihli haberine göre Hizbullah, 2000'li yılların başından beri özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı kullanıyor. Çağrı cihazları ise iletişimi temel düzeyde sürdürmek ve takip edilmemek amacıyla kullanılıyor.
Cep telefonlarına ve bilgisayarlara sızma da dahil olmak üzere İsrail'in elektronik dinleme faaliyetleri, dünyanın en gelişmiş sistemleri arasında kabul ediliyor. Dolayısıya Hizbullah, kayıplarından da ders çıkararak taktiklerini buna göre uyarlıyor.
Hizbullah'ın operasyonlarını bilen altı kaynak, Reuters'a gizli güvenlik konularını konuşabilmek için anonim kalma şartıyla açıklamalarda bulundu. İki kaynağın aktardığına göre, kolayca yer tespiti yapılabildiğinden dolayı cep telefonları Hizbullah mensupları tarafından men edildi. İletişim için kullanılan yöntemler arasında çağrı cihazları ve sözlü mesajları bizzat ileten kurye sistemleri bulunuyor.
Hizbullah özel bir sabit hat kullanıyor
Diğer üç kaynağın aktardığına göre, Hizbullah, 2000'li yılların başlarından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Konuşmaların dinlenmesi ihtimaline karşı silahlar ve buluşma yerleri için kodlar kullanılıyor. Bu kodlar neredeyse her gün güncelleniyor ve birimler arasında kuryeler aracılığıyla iletiliyor.
Güvenlik uzmanları, bazı düşük teknolojili karşı önlemlerin yüksek teknolojili casusluğa karşı oldukça etkili olabileceğini söylüyor. El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'in yaklaşık 10 yıl boyunca yakalanmamasının sebebinin, internetten ve telefon hizmetlerinin kullanmaması, sadece kuryeler aracılığıyla iletişim sağlaması olduğu düşünülüyor.
Güvenlik kameralarından şüphelenmişti
Hizbullah, İsrail'in cep telefonlarını takip etiğini ve sınır kasabalarındaki binalara yerleştirilen güvenlik kameralarından kendilerini izlemeye başladığından şüphelendi. Bunun ardından 28 Aralık'ta Hizbullah, Telegram kanalında güneydeki sakinlere evlerinde bulunan güvenlik kameralarının internet bağlantıları kesmesi yönünde açıklama yaptı. Şubat ayının başından Hizbullah bir açıklama daha yaparak çatışma bölgelerine telefon getirilmemesi yönünde uyarıda bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...