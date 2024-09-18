İsrail saldırısında çağrı cihazları patladı: Peki Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?

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Tam Boyutta Gör İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği Hizbullah'a yönelik saldırıda, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatıldı. Eş zamanlı patlamalar neticesinde şu ana kadar 8 kişi öldü ve 3 bine yakın kişi yaralandı. Peki Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?

Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?

Reuters'ın 9 Temmuz tarihli haberine göre Hizbullah, 2000'li yılların başından beri özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı kullanıyor. Çağrı cihazları ise iletişimi temel düzeyde sürdürmek ve takip edilmemek amacıyla kullanılıyor.

Cep telefonlarına ve bilgisayarlara sızma da dahil olmak üzere İsrail'in elektronik dinleme faaliyetleri, dünyanın en gelişmiş sistemleri arasında kabul ediliyor. Dolayısıya Hizbullah, kayıplarından da ders çıkararak taktiklerini buna göre uyarlıyor.

Hizbullah'ın operasyonlarını bilen altı kaynak, Reuters'a gizli güvenlik konularını konuşabilmek için anonim kalma şartıyla açıklamalarda bulundu. İki kaynağın aktardığına göre, kolayca yer tespiti yapılabildiğinden dolayı cep telefonları Hizbullah mensupları tarafından men edildi. İletişim için kullanılan yöntemler arasında çağrı cihazları ve sözlü mesajları bizzat ileten kurye sistemleri bulunuyor.

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Hizbullah özel bir sabit hat kullanıyor

Diğer üç kaynağın aktardığına göre, Hizbullah, 2000'li yılların başlarından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Konuşmaların dinlenmesi ihtimaline karşı silahlar ve buluşma yerleri için kodlar kullanılıyor. Bu kodlar neredeyse her gün güncelleniyor ve birimler arasında kuryeler aracılığıyla iletiliyor.

Güvenlik uzmanları, bazı düşük teknolojili karşı önlemlerin yüksek teknolojili casusluğa karşı oldukça etkili olabileceğini söylüyor. El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'in yaklaşık 10 yıl boyunca yakalanmamasının sebebinin, internetten ve telefon hizmetlerinin kullanmaması, sadece kuryeler aracılığıyla iletişim sağlaması olduğu düşünülüyor.

Güvenlik kameralarından şüphelenmişti

Hizbullah, İsrail'in cep telefonlarını takip etiğini ve sınır kasabalarındaki binalara yerleştirilen güvenlik kameralarından kendilerini izlemeye başladığından şüphelendi. Bunun ardından 28 Aralık'ta Hizbullah, Telegram kanalında güneydeki sakinlere evlerinde bulunan güvenlik kameralarının internet bağlantıları kesmesi yönünde açıklama yaptı. Şubat ayının başından Hizbullah bir açıklama daha yaparak çatışma bölgelerine telefon getirilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

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