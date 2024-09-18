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    İsrail saldırısında çağrı cihazları patladı: Peki Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?

    İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği Hizbullah'a yönelik saldırıda, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatıldı. Peki Hizbullah niçin çağrı cihazı kullanıyor?
    Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği Hizbullah'a yönelik saldırıda, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatıldı. Eş zamanlı patlamalar neticesinde şu ana kadar 8 kişi öldü ve 3 bine yakın kişi yaralandı. Peki Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?

    Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?

    Reuters'ın 9 Temmuz tarihli haberine göre Hizbullah, 2000'li yılların başından beri özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı kullanıyor. Çağrı cihazları ise iletişimi temel düzeyde sürdürmek ve takip edilmemek amacıyla kullanılıyor.

    Cep telefonlarına ve bilgisayarlara sızma da dahil olmak üzere İsrail'in elektronik dinleme faaliyetleri, dünyanın en gelişmiş sistemleri arasında kabul ediliyor. Dolayısıya Hizbullah, kayıplarından da ders çıkararak taktiklerini buna göre uyarlıyor.

    Hizbullah'ın operasyonlarını bilen altı kaynak, Reuters'a gizli güvenlik konularını konuşabilmek için anonim kalma şartıyla açıklamalarda bulundu. İki kaynağın aktardığına göre, kolayca yer tespiti yapılabildiğinden dolayı cep telefonları Hizbullah mensupları tarafından men edildi. İletişim için kullanılan yöntemler arasında çağrı cihazları ve sözlü mesajları bizzat ileten kurye sistemleri bulunuyor.

    Hizbullah özel bir sabit hat kullanıyor

    Diğer üç kaynağın aktardığına göre, Hizbullah, 2000'li yılların başlarından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Konuşmaların dinlenmesi ihtimaline karşı silahlar ve buluşma yerleri için kodlar kullanılıyor. Bu kodlar neredeyse her gün güncelleniyor ve birimler arasında kuryeler aracılığıyla iletiliyor.

    Güvenlik uzmanları, bazı düşük teknolojili karşı önlemlerin yüksek teknolojili casusluğa karşı oldukça etkili olabileceğini söylüyor. El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'in yaklaşık 10 yıl boyunca yakalanmamasının sebebinin, internetten ve telefon hizmetlerinin kullanmaması, sadece kuryeler aracılığıyla iletişim sağlaması olduğu düşünülüyor.

    Güvenlik kameralarından şüphelenmişti

    Hizbullah, İsrail'in cep telefonlarını takip etiğini ve sınır kasabalarındaki binalara yerleştirilen güvenlik kameralarından kendilerini izlemeye başladığından şüphelendi. Bunun ardından 28 Aralık'ta Hizbullah, Telegram kanalında güneydeki sakinlere evlerinde bulunan güvenlik kameralarının internet bağlantıları kesmesi yönünde açıklama yaptı. Şubat ayının başından Hizbullah bir açıklama daha yaparak çatışma bölgelerine telefon getirilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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