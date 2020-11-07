İlk 10 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri: 3 ismin zirve yarışı sürüyor

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020'nin 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 353 adet seviyesinde gerçekleşti. Peki merak edilen SUV segmentinde satışlar ne durumda?İlginizi Çekebilir 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster
Ekim sonu itibariyle açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında 10 bin barajını geçen üç modelin zirve rekabeti sürüyor. Sınıfının en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan Dacia Duster, ECO-G isimli LPG'li versiyonunun da yardımıyla 12.892 adet satarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Duster, sadece Ekim ayında 1.810 adet satmayı başarmış.
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Yılın sonuna yaklaşırken en çok satan SUV yarışının ikinci sırasında 11.006 satışla Hyundai Tucson'u görmekteyiz. Sadece Ekim ayında 1.277 adet satan Tucson'u 10.102 adetle bu sınıfta liderliği seven Peugeot 3008 takip ediyor. 3008'in Ekim ayında ulaştığı satış adedi ise 1.629. Nissan Qashqai 8.551 adetle dördüncü sırada yer alırken, 7.813 adet satan Peugeot 2008 ile listenin ilk 5'i tamamlanıyor.
|Sıra
|Model
|Toplam (adet)
|1
|Dacia Duster
|12.892
|2
|Hyundai Tucson
|11.006
|3
|Peugeot 3008
|10.102
|4
|Nissan Qashqai
|8.551
|5
|Peugeot 2008
|7.813
|6
|Citroen C5 Aircross
|7.060
|7
|Volkswagen T-Roc
|7.003
|8
|Volkswagen Tiguan
|6.675
|9
|Kia Sportage
|5.576
|10
|Opel Grandland X
|4.459
Listenin zirvesindeki Dacia Duster'ın fiyatı Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 versiyonuyla 177.900 TL'den başlıyor. İkinci sıradaki Hyundai Tucson fiyatı 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 versiyonuyla 331.450 TL'den başlarken, Peugeot 3008 ise ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack versiyonuyla 407.000 TL'den başlıyor.
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
şu bulgaristan, moldova, romanya, ukrayna veya arnavutluk vs. vatandaşlığı kaç para acaba?
şöyle 50 - 100 bine halloluyorsa çifte vatandaşlık alsak, ondan sonra ömür boyu vergisiz, ötv siz, zorunlu trafik sigortasız, tüv süz araç kullansak. 2 senede bir yurt dışı tatili yapıp, gelirken yeni araç. oh miss.
şimdi o işler öyle olmuyor diyen çıkar. çıkmasın. hayal kuruyoruz iki dakika.
Dacia gibi arabalara bu ülkede satış izni verilmesi ayrı bir sorun. Gidin çin malı araba alın en azından daha ucuz.
Dunyada 6.5 milyon satilmis Dacia, bunun 400bini ancak bizim ulkemizdedir. Gerisi ne olacak?
Peugeot Citroen Opel
Vay be 3008 bile premium oldu.
Tabi 400,000 lira olunca anca zengin kesim aliyor
Bu arabalar maaşla alınacak arabalar değil
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