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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk 10 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri: 3 ismin zirve yarışı sürüyor

    Ekim sonu itibariyle yılın ilk 10 ayına ilişkin verilerin paylaşmasıyla birlikte SUV segmentindeki durum da ortaya çıktı. İşte 10 aylık dönemde en çok satan SUV modelleri:
    4 gün
    39,6b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İlk 10 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri: 3 ismin zirve yarışı sürüyor

    Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020'nin 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 353 adet seviyesinde gerçekleşti. Peki merak edilen SUV segmentinde satışlar ne durumda?

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster

    Ekim sonu itibariyle açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında 10 bin barajını geçen üç modelin zirve rekabeti sürüyor. Sınıfının en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan Dacia Duster, ECO-G isimli LPG'li versiyonunun da yardımıyla 12.892 adet satarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Duster, sadece Ekim ayında 1.810 adet satmayı başarmış.

    Ayrıca Bkz. "BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak"

    Yılın sonuna yaklaşırken en çok satan SUV yarışının ikinci sırasında 11.006 satışla Hyundai Tucson'u görmekteyiz. Sadece Ekim ayında 1.277 adet satan Tucson'u 10.102 adetle bu sınıfta liderliği seven Peugeot 3008 takip ediyor. 3008'in Ekim ayında ulaştığı satış adedi ise 1.629. Nissan Qashqai 8.551 adetle dördüncü sırada yer alırken, 7.813 adet satan Peugeot 2008 ile listenin ilk 5'i tamamlanıyor.

    Sıra Model Toplam (adet)
    1 Dacia Duster 12.892
    2 Hyundai Tucson 11.006
    3 Peugeot 3008 10.102
    4 Nissan Qashqai 8.551
    5 Peugeot 2008 7.813
    6 Citroen C5 Aircross 7.060
    7 Volkswagen T-Roc 7.003
    8 Volkswagen Tiguan 6.675
    9 Kia Sportage 5.576
    10 Opel Grandland X 4.459

    Listenin zirvesindeki Dacia Duster'ın fiyatı Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 versiyonuyla 177.900 TL'den başlıyor. İkinci sıradaki Hyundai Tucson fiyatı 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 versiyonuyla 331.450 TL'den başlarken, Peugeot 3008 ise ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack versiyonuyla 407.000 TL'den başlıyor.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    45 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Skywalkerx 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupa'da çöpçünün suratına bakmadığı dacia biz de lüx olmuş, işte alın buyrun size yeni Türkiye...
    1 Yanıt Yanıtla +79
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar şunu anlayın artık, Türkiye'de herkes zengin falan değil, belli bir kesimin gelirleri artarken diğer kesimin gelirleri önemli ölçüde düşüyor, işte buna da biz gelir dağılımındaki adaletsizlik diyoruz. İyi yönetilemeyen ülkelerde bu zengin ile fakirlerin geliri arasında uçurum olur ve biz de işte bu yolda ilerliyoruz. Ayrıca sizden avrupa ülkelerinin yıllık otomobil satışlarını Türkiye ile karşılaştırmanızı rica ediyorum. Türkiye 85 milyon nüfusa sahip bir ülke ve yıllık hafif ticari ve binek araç satış toplamı 1 milyonu bile bulmuyor, genelde 700 ila 900bin arasında. Ama öte taraftan 40 milyon nüfuslu Polonya'nın yıllık otomobil pazarı 800bin adet. Nüfusu bizim yarımız bile olmayan Polonya'da bile bizim kadar araba satılıyor. Olaya bu taraftan bakmak lazım.
    Arkadaşlar şunu anlayın artık, Türkiye'de herkes zengin falan değil, belli bir kesimin gelirleri artarken diğer kesimin gelirleri önemli ölçüde düşüyor, işte bu...
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    Yanıtla +42
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    ajf39 (Kasım ÇINAR) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) alfa-x
    Malum ülke şartları belli,bu araçları bu fiyatlara kimler nasıl alabiliyor çok merak ediyorum,orta gelirli bi kamu personeliyim,50.000 tl borçlanmaya korkar oldum,2011 yılında 2000 TL maaş alırken 30.000 TL'ye sıfır focus almıştım tam 15 maşıma denk geliyor idi,şimdi 15 maşıma focusu geçtim sıfır Clio bile alamıyorum
    Malum ülke şartları belli,bu araçları bu fiyatlara kimler nasıl alabiliyor çok merak ediyorum,orta gelirli bi kamu personeliyim,50.000 tl borçlanmaya korkar old...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    yakupyasar1 2 gün ( Mesaj Silindi )
    dacia bile araba olduysa memleketin hali harab
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    400 bin tl. peugeot 3008
    şu bulgaristan, moldova, romanya, ukrayna veya arnavutluk vs. vatandaşlığı kaç para acaba?
    şöyle 50 - 100 bine halloluyorsa çifte vatandaşlık alsak, ondan sonra ömür boyu vergisiz, ötv siz, zorunlu trafik sigortasız, tüv süz araç kullansak. 2 senede bir yurt dışı tatili yapıp, gelirken yeni araç. oh miss.
    şimdi o işler öyle olmuyor diyen çıkar. çıkmasın. hayal kuruyoruz iki dakika.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Skoda KAROQ listede yok. Halbuki en iyilerinden
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence en iyisi Suzuki Vitara hem sağlam hem ucuz hemde SUV mudeller içinde en güvenlisi harika bir araba
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    asdzxcas3507 (Anil Ari) 2 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Vitara güzelde malzeme kalitesi çok kötü be.Plastik heryer.300-400 bin para veriyorsun en azından değsin gerekiyorsa 0 olmasın 3-4 yaşında olsun ama değsin....
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fransanın milletimize devletimize yaptıkları aşikar. Ne olur almayın şu fransız arabalarını. Ayrıca şu karikatür mevzusunu hiç yazmıyorum bile. Türk milletini akdenizde kıyı şeridine hapsetmeye çalışıp benim derdim türk halkıyla değil diyecek kadar bizim zekamızı da küçümsüyor.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dusterın çok satıldığı bir ülkede Kaliteden ve hatta arabadan bahsetmek son derece saçmalık olur.

    Dacia gibi arabalara bu ülkede satış izni verilmesi ayrı bir sorun. Gidin çin malı araba alın en azından daha ucuz.
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    Carsever (GGUNES ) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Bizde satılan sayı devede kulak, Türkiye Dacia satışlarında ilk 5'te bile değil.
    Dunyada 6.5 milyon satilmis Dacia, bunun 400bini ancak bizim ulkemizdedir. Gerisi ne olacak?
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    pikalos (pega han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dacia bile adam yerine konuldu ya,ülkenin fakirliğini var sen düşün artık.
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    aserkang (Ahmet Serkan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    PSA grubu dağıtmış ortalığı

    Peugeot Citroen Opel
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    BenYoruldumHayat 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dacia bence suv değil , traktörün arabaya dönüşmüş halı

    Vay be 3008 bile premium oldu.

    Tabi 400,000 lira olunca anca zengin kesim aliyor

    Bu arabalar maaşla alınacak arabalar değil
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    CoreXXX (fatih tat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dacia dustere suv diyen ya kördür yada bilgisiz. O araba suv diye lanse edildi diye suv olmuyor. Özelliklerini taşımıyor bir defa. İğrenç bir araba 1 yıl kullanmak zorunda kaldım
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    Carsever (GGUNES ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Digerlerinden daha çok SUV olduğu ortada
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    39554 kez okundu.
    25 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    en çok satan suv'lar, 2020'nin en çok satan modelleri ve
    2 etiket daha dacia duster Bilim ve Teknoloji
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