İlk bakış: HP'nin webOS işletim sistemli tableti TouchPad

Eğer en çok satan bilgisayar üreticileri listesinde ilk sırada yer alıyorsanız, pazardaki yeni akımları, değişen kullanıcı alışkanlıklarını ve uzmanların gelecek öngörülerini pür dikkat incelemeli, inovatif yaklaşımlar sunarak rekabetçi olmayı sürdürmelisiniz. Evet HP bugün dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi durumunda ancak firmanın ürünlerine baktığımızda hem tasarım hem de yenilikler açısından muhafazakar bir tutum izlendiğini görüyoruz.

Bunlar tabi ki firmanın iş modeliyle ilgili detaylar zira bugün açık bir farkla yerini koruyan HP için her şey yolunda gözüküyor ancak yavaş yavaş farklı gelecek beklentileri de oluşmaya başlamış durumda. Amerika'nın en büyük 21. perakendicisi konumuna yükselen Apple'ın kısa süre içerisinde HP'yi geçebileceği yorumları başlarken, Tayvan merkezli bilgisayar üreticisi Acer da tüm planlarını pazar birinciliğini elde etmek üzerine kurgulamış durumda.

Firmalar arasındaki rekabet uzun süre masaüstü ve dizüstü bilgisayar segmentleri etrafında şekillendi ancak günümüzde durum biraz daha farklı zira akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar pazarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyorlar. Yıllarca kendi telefonlarını hazırlayan HP, geçtiğimiz yıl stratejik bir kararla ünlü telefon üreticisi Palm'i satın alarak gelecekte bu alana daha fazla yatırım yapacağının en güçlü sinyallerini vermişti. Palm'i, telefonlarından çok webOS işletim sistemi için satın alan HP, bir yandan aklıllı telefon çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan webOS tabanlı ilk tabletini pazara sundu. Amerika'da çıkan TouchPad isimli tablet, HP adına büyük bir öneme sahip.

HP'nin epeydir merakla beklenen tableti TouchPad, webOS işletim sistemini kullanan ilk tablet olarak pazara çıktı. Geliştirilme sürecinde HP tarafından "bir numaralı tabletten (iPad) daha iyi olacak" şeklindeki ifadelerle tanımlanan TouchPad'in satışa sunulmasıyla birlikte detaylı incelemeler de yayınlanmaya başlandı. Peki yeni bir işletim sistemi sunan TouchPad, HP'nin gücü ve Palm'den gelen deneyimle rakipleri karşısında ne derece rekabetçi olabilir? Bu yazımızda yurt dışındaki bazı sitelerin TouchPad hakkındaki görüşlerine yer vereceğiz.

Donanım

HP TouchPad sahip olduğu işletim sistemi gibi kullandığı yongada sistem platformuyla da pazardaki iddialı modellerden ayrılan bir ürün. Bilindiği üzere iPad 2'de, Apple'ın kendi ürünü olan A5 işlemcisine, Android 3.x tabanlı tabletlerde ise Google'ın getirdiği bir zorunluluk olarak şu an için (Android 3.2 ile birlikte daha fazla SoC desteği geliyor) sadece Tegra 2 platformuna yer veriliyor. webOS işletim sistemini kullanan TouchPad'de ise HTC'nin yaygın satıştaki en güçlü telefonu olan Sensation ile aynı aynı işlemcinin kullanıldığını görüyoruz.

1.2GHz'de çalışan ve Adreno 220 GPU'su ile gelen çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Şu an hem iPad 2 hem de Android -Honeycomb- tabanlı tabletlerde ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan işlemci kullanılırken, TouchPad'in işlemcisi, Qualcomm'un kendi geliştirdiği Scorpion çekirdeğini kullanıyor.

Bu çekirdek tasarımı özünde Cortex-A8'i temel alırken Qualcomm'un ciddi oranda modifikasyon yaparak performansı arttırdığını söyleyebiliriz. Ancak kağıt üzerinde değerlendirildiğinde saf işlemci gücü açısından TouchPad bir miktar geride kalabilir çünkü Cortex-A9 tasarımı, aynı saat hızında Cortex-A8'e göre döngü başına %20 civarında daha fazla verimlilik sunuyor, bunu da daha kısa iş hattı ve data yoğunluğuna bağlı olarak komutsetlerini yeniden düzenleyebilme yetenekleriyle sağlıyor.

Kısaca tek izlekli tamsayı uygulamalarında, 1GHz'de çalışan Cortex-A9 işlemcisinin Snapdragon'dan %20 civarında daha hızlı olması beklenebilir. Qualcomm'un yaptığı güncellemeler ile bu farkın daha düşük olduğu söylenebilir fakat burada asıl belirleyici unsur kayar nokta performansı olacaktır olmasına ama farklı özellkteki yongada sistem platformları için FPU ilişkili iş hattı tasarımları için optimize edilen ve genel kabul gören bir ölçüm uygulaması şu an için malesef bulunmuyor.

HP TouchPad'in sistem belleği ise aynı Honeycomb tabanlı tabletlerde olduğu gibi 1GB. Tabletler için en önemli noktalardan bir diğeri de ekranları. HP'nin yeni tabletinde 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS panelli ekran bulunuyor. Bu ekran hem büyüklük hem de çözünürlük açısından iPad 2'yi karşılıyor ancak çözünürlük konusunda 1280 x 800'ün standart olduğu Honeycomb'lu modellere karşı geride kalıyor.

TouchPad'in ekran kalitesiyle ilgili olarak en iyisi olmasa da başarılı olduğu belirtiliyor. Genel görünümü itibariyle birinci nesil iPad'i anımsattığı yorumları da yapılan TouchPad, 750 gramlık ağırlığı ile modern rakipleri karşısında hem daha kalın hem de daha ağır olan kasa yapısına sahip.

Yazılım

HP'nin Palm'i satın almasındaki en önemli neden, şirketin sahip olduğu webOS işletim sistemiydi. Zaten HP cephesinden arka arkaya gelen "webOS'u yazıcılardan masaüstü bilgisayarlara kadar geniş bir alanda kullanmayı planlıyoruz" tarzı açıklamalar da bu durumu doğruluyor. Pre ve Veer gibi akıllı telefon modellerinde webOS 2.2 işletim sistemi kullanılırken, TouchPad ise webOS 3.0 işletim sistemiyle geliyor yani cihaz aynı zamanda webOS 3.0 tabanlı ilk ürün olma özelliğinini taşıyor.

Genel olarak webOS 2.2 işletim sisteminin tabletlere yani büyük ekranlara uyarlanmış hali olarak gösterilen webOS 3.0, Palm tarafından geliştirilen patentli kart arabirimi ile akıcı ve kolay bir kullanım vaad ediyor. Her uygulamanın kendi kartı bulunuyor ve çoklu uygulama desteği sunuluyor. Arabirim ve uygulamalar, Palm geleneğinden gelen kullanıcılara tanıdık gelecektir ancak başka bir platformdan geçiş yapacaklar için alışmak bir miktar zaman alacak gibi görünüyor. webOS işletim sisteminde yeniden tasarlanan bir tarayıcı bulunuyor. iPad 2 ve Android'in tarayıcısı ile kıyaslandığında bir miktar yavaş kaldığı belirtilen tarayıcının tam Flash desteği ile geldiğini de not düşmek gerekiyor.

TouchPad'in yazılımla ilgili bir diğer detayı ise Skype entegrasyonu ile geliyor olması. Yani Skype, TouchPad'in kutudan çıkarıldığı gibi anında çalışmaya başlayan temel servisleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar sadece gerekli kimlik bilgilerini girerek sesli/görüntülü konuşmaya başlayabiliyorlar. İşletim sistemi dendiğinde uygulamalar büyük önem taşıyor. webOS 3.0 işletim sistemiyle, daha önceki sürümler için uygulamalar uyumluluk modunda çalıştırılabiliyor ancak işletim sisteminin kendisi için hazırlanan 300-400 civarında uygulama olduğu ifade ediliyor. Peki tabletin temel yazılımları ne derece iş görüyor?

Email uygulaması için kolay kullanıldığı ve efektif bir şekilde çalıştığı yorumları yapılıyor. HP'nin Synergy adını verdiği özellik sayesinde birden fazla elektronik posta hesabı tek bir ekranda görüntülenebiliyor. Google, Yahoo, MobileMe, POP3 ve Exchange desteği sunan uygulama sorun çıkartmıyor ve beklentileri karşılayan bir performans ortaya koyuyor hatta bazı yorumlarda, tabletlerdeki en iyi istemci olduğu bile dile getiriliyor. Takvim uygulaması da aynı email istemcisi gibi, kolay ve efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Facebook başta olmak üzere önemli servislerle entegre olabilen takvimin de genel olarak beklentileri karşıladığı ifade ediliyor.

Flash 10.3 ile gelen HP TouchPad, kendi Facebook ve Twitter uygulamalarına da sahip. Özellikle Facebook uygulaması için mevcutları arasındaki en iyi çözüm olarak gösterildiğini belirtmek gerek. Diğerlerine göre daha fazla büyük ekran-tablet optimizasyonu içerdiği belirtilen özel yapım Facebook uygulamasının, iPad için hazırlanan Facebook uygulaması çıktığında daha detaylı incelemesi de yapılacaktır zira iPad için hazırlanan Facebook uygulamasının, tabletler için hazırlanan en iyi Facebook uygulaması olacağı iddia ediliyor. Kolon yapısını temel alan Twitter uygulaması da genel olarak yeterli bir tablo çiziyor ancak kolonları yeniden boyutlandırma özelliği en azından şu an için sunulmuyor. Bu arada işletim sisteminde evrensel arama özelliği de bulunduğunu da ekleyelim. Son olarak sanal klavye tasarımından da söz edelim. Genel olarak ferah bir tasarıma sahip olan klavyede numerik tuş takımına da yer veriliyor ve yazı yazma eylemi kolayca gerçekleştirilebiliyor.

HP TouchPad aynı zamanda Touch to Share özelliğine de sahip. HP (Palm) Pre 3 ile uyumlu olan tablet, telefonda açık olan herhangi bir internet sitesini, telefonu tablete dokundurduğunuz anda otomatik olarak açabiliyor. Satın almada belirleyici bir özellik olmasa da HP'nin kattığı bir yenilik olarak bu özelliğin TouchPad'e katma değer kazandırdığını söyleyebiliriz.

Sonuç

16GB'lık modeei 499$, 32GB'lık modeli ise 599$ seviyesinden satılan tablet bilgisayar için, inceleme yayınlayan sitelerin ortak görüşü şu; "sezgisel arayüz başarılı ancak yeni bir işletim sistemi olarak webOS 3.0 henüz bitmemiş bir yazılım havası veriyor." Donanım olarak muadilleriyle benzer özelliklere sahip olan tabletin, yazılım tarafında nasıl bir çizgi izleyeceğini ve HP'nin geliştiricilere ne derece katkı sağlayacağını ise zaman gösterecek. Ancak yine incelemelerden anlaşılan bir gerçek var; HP'nin iddiasının aksine TouchPad bir numaralı tablet olan (pazar payını referans alarak) iPad 2'den daha iyi bir portre çizemiyor. 9.7-inç boyutunda ekrana sahip olan TouchPad, HP için bir başlangıç zira firma zamanla model sayısını arttırmayı planlıyor.