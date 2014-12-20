İlk defa Dünya üzerinde tasarlanan bir ürün uzayda üretildi.

Önceki yıllarda uzayda astronotların bir ihtiyacının çıkması aylarca beklemeleri anlamına geliyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu kaptanı Barry Wilmore’un İngiliz anahtarına ihtiyaç duyduğunun açıklanmasından kısa bir süre sonra kendisine e-posta ile üç boyutlu yazıcıda üretilebilir bir İngiliz anahtarı gönderildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu için 3 boyutlu yazıcı üreten şirket Made In Space, NASA’nın açıklamasının hemen ardından çalışmalara başlayarak astronota ihtiyacına göre tasarlanmış yazdırılabilir ürünü elektronik yollarla ulaştırdı.

İngiliz anahtarı uzayda üretilen ilk nesne değil ancak astronotların ihtiyacını karşılamak aracıyla uzayda üretilen ilk nesne olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz ay içinde istasyondaki 3 boyutlu yazıcı için yedek parça üretildiği açıklanmıştı.

Şimdiye kadar uzayda 21 ürün üretilmiş durumda. Ayrıca tüm ürünlerin test edilmek için dünyaya getirileceği de açıklandı. 3 boyutlu yazıcılar sayesinde artık uzun süren uzay uçuşlarında daha az ikmal uçuşu yapılacağı ön görülüyor.



