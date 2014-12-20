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İlk defa Dünya üzerinde tasarlanan bir ürün uzayda üretildi.

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Önceki yıllarda uzayda astronotların bir ihtiyacının çıkması aylarca beklemeleri anlamına geliyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu kaptanı Barry Wilmore’un İngiliz anahtarına ihtiyaç duyduğunun açıklanmasından kısa bir süre sonra kendisine e-posta ile üç boyutlu yazıcıda üretilebilir bir İngiliz anahtarı gönderildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu için 3 boyutlu yazıcı üreten şirket Made In Space, NASA’nın açıklamasının hemen ardından çalışmalara başlayarak astronota ihtiyacına göre tasarlanmış yazdırılabilir ürünü elektronik yollarla ulaştırdı.
İngiliz anahtarı uzayda üretilen ilk nesne değil ancak astronotların ihtiyacını karşılamak aracıyla uzayda üretilen ilk nesne olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz ay içinde istasyondaki 3 boyutlu yazıcı için yedek parça üretildiği açıklanmıştı. 
Şimdiye kadar uzayda 21 ürün üretilmiş durumda. Ayrıca tüm ürünlerin test edilmek için dünyaya getirileceği de açıklandı. 3 boyutlu yazıcılar sayesinde artık uzun süren uzay uçuşlarında daha az ikmal uçuşu yapılacağı ön görülüyor.


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ø 4 yıl
Bunlara 40 altın verin, 40 tanede sopa vurun.
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myanemicnick 4 yıl
Houston,we have a problem :)
İngiliz anahtarının uzay boşluğuna düşmesi
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Asami Zdrenka 4 yıl ø
ø
Bunlara 40 altın verin, 40 tanede sopa vurun.

Neden?
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teramit 4 yıl
seri üretimdeki bir malzemeyi 3 boyutlu yazıcı ile üretmenin çok antığı yok, sadece uzay gibi malzemeye erişimin sınırlı olduğu yerlerde mantığı var.
senin evde yapacağın anahtar 10 tl ye mal olur ama çinliler onu 10 kuruşa üretiyor.
seri üretilmeyen nesneler için dünyada mantıklı misal heykel falan yada arge ürünleri.
yada ulaşamayacağın veya ulaşmakta zorluk çekeceğin bir ürün.Şehrin ortasındaki adama eğlencelik olur öyle anahtar üretmek...
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Bu yazıcılarla çalışan silah yaptıklarını da unutmayalım
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ozmenakif 4 yıl
3 boyutlu yazıcı yapabilen bi 3 boyutlu yazıcı olsa...
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küfrettin 4 yıl ozmenakif
ozmenakif
3 boyutlu yazıcı yapabilen bi 3 boyutlu yazıcı olsa...


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umut_baris 4 yıl ozmenakif
ozmenakif

3 boyutlu yazıcı yapabilen bi 3 boyutlu yazıcı olsa...


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met@lrock 4 yıl
3D Yazıcılar geleceğin teknolojisi ve üretime katkıda bulunacağı gibi, birçok sektörü de bitirecektir. Fakat yeni eğitim vb. iş istihtamları yaratacağı kesin. Bu iş kafama yatıyor.
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XQS 4 yıl
3 boyutlu yazici bir devrim diyebilirim istedigin kucuk parcalari hemen uretebiliyorsun ucuz olsada kullansak :)
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clopin 4 yıl
Bizim arabada bile ne ararsan var sen Uzaya gidiyorsun insan bi takim cantasi götürur be kardesim
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the rising sun 4 yıl
3 boyutlu yazıcılarla ev bile ürettiler artık, aslında hoş olur, malzemeyi al, yazıcıyı al tasarla yap, hatta ilerde tasarım için pazar bile kurulabilir.
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doctor_bey 4 yıl
3 boyutlu yazıcıların faydası işte,adam bi ingiliz anahtarı için günlerce bekleyecekti;3 boyutlu yazıcı sayesinde hemen elinin altına geliverdi.Aslında bu 3 boyutlu yazıcılar çok yaygınlaşırsa bazı ufak tefek malzeme üreten firmalar iflas edebilir,mesela çiviye ihtiyacım varsa dışarı çıkmak yerine evimde oturup kahvemi yudumlarken çivi üretebilirim,bu eminim çok güzel olurdu
Umarım 3 boyutlu yazıcıların fiyatları daha da düşerde bizde faydalanırız
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
3 boyutlu yazıcıların faydası işte,adam bi ingiliz anahtarı için günlerce bekleyecekti;3 boyutlu yazıcı sayesinde hemen elinin altına geliverdi.Aslında bu 3 boyutlu yazıcılar çok yaygınlaşırsa bazı ufak tefek malzeme üreten firmalar iflas edebilir,mesela çiviye ihtiyacım varsa dışarı çıkmak yerine evimde oturup kahvemi yudumlarken çivi üretebilirim,bu eminim çok güzel olurdu
Umarım 3 boyutlu yazıcıların fiyatları daha da düşerde bizde faydalanırız

Aynen. Biraz daha ucuzlasa keşke
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