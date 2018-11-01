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İlk katlanabilir akıllı telefon ismi duyulmamış bir firmadan geldi

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonu ilk hangi firmanın tanıtacağı sorusu cevabını buldu. Royole adında küçük bir ABD firması büyük ses getiren FlexPai katlanabilir telefonunu duyurdu.
6 ay
16,4b
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26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmalar yapan Huawei, Samsung, LG gibi devlerin CES 2019 fuarında ilk örnekleri sergilemesi bekleniyordu ancak hamle beklenmedik bir yerden geldi. Küçük bir ABD firması olan Royole dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu.

Royole firması da aslında uzun süredir katlanabilir OLED ekranlar üzerinde çalışmalar yapıyor ve pek çok patente sahip. Ayrıca kendisi de AMOLED ekran üretimi konusunda uzman. Firma FlexPai akıllı telefonu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FlexPai özellikleri ve fiyatı

FlexPai akıllı telefonu 7.8 inçlik bir ekrana sahip ve tablet olarak kullanılabiliyor. Katlandığında ise 3.9 inçlik iki ekran ortaya çıkıyor. Ön tarafta ana arayüz ekrana gelirken kameraların olduğu arka tarafta ise pek çok bildirim ve uygulama çalıştırılabiliyor.

Firma Android 9.0 üzerinde WaterOS adında bir arayüz geliştirmiş. Bu arayüz katlanabilir ekranlar için optimizasyonlar içeriyor. Örneğin ekranı katladığınızda akıllı telefon arayüzüne, açtığınızda da tablet arayüzüne geçiş yapıyor. Firma ekranın 200 bin açıp kapamaya dayanıklı olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung yeni faaliyet kârı rekoruna imza attı"

Bu yılın en dikkat çekici telefonu olmayı başaran FlexPai ayrıca Snapdragon 8150 yonga seti ile gelecek. Snapdragon 8150 henüz Qualcomm tarafından tanıtılmadı ancak firmanın resmi tanıtımına atıfta bulunarak bu ismin artık resmileştiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ilk 5G uyumlu akıllı telefon da diyebilliriz.

Telefon 6GB RAM ve 8GB RAM seçeneklerinin yanında 128GB/256GB/512GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuyor. 3800mAh kapasiteli batarya Ro-Charge hızlı şarj ile 35-40 dakikada tam olarak dolabiliyor.

 

İlk katlanabilir akıllı telefon ismi duyulmamış bir firmadan geldi
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Yan kısımda 16MP+20MP çözünürlüğündeki çift sensör hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor. Optik yakınlaştırma özelliği sayesinde öz çekimlerde de avantaj yakalanacak.

Her yeni teknolojide olduğu gibi katlanabilir ekranlar da ucuz olmayacak. 6GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyon 1290$ civarında. 8GB RAM ve 256GB/512GB kapasiteler ise 1435$/1865$ şeklinde sıralanıyor.

ABD firması olmasına rağmen Royole ön siparişleri Çin’de başlattı. Telefon Aralık ayında piyasaya sürülecek. Global pazarlar konusunda ise bir bilgi yok. Adeta bir rüya telefon gibi duran FlexPai vaatlerini gerçekleştirecek mi merak konusu.


 

https://www.phonearena.com/news/First-foldable-smartphone-price-specs-release-date_id110611 Yorum Yaz
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WB 6 ay en beğenilen
Eee noldu simdi katlandi da.. bos beles isler..
1 Yanıt Yanıtla +22
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mehmedaltair 6 ay
Samsung ve Huawei (temsili)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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idombayci 6 ay
32" katlanır monitor olsa notebook da 17" ten kurtulsak
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mavizaman 6 ay
ilginç bir deneme.
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pUnduli 6 ay
Katlanabilir cihaz üzerinde en büyük çalışmalardan birini yapan Microsoft ( önce iptal edilen Courier sonra Andromeda ) olduğu halde adı bile geçmemiş haberde. Eğer iptal edilmezse, fiyatı yüksek olsa da muhtemelen en iyi cihaz Andromeda olacak.
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Saint Ralph 6 ay
Yönetimine katlanabilir insan yapsınlar.
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bembeyaz_5555 6 ay
On siparis verdim aralik ayinda elimde olacak umarim beklentilerimi karsilar not Sydney de yasiyorum on siparis 1 hafta once basladi
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BlueDay_86 6 ay
Yıllardan beri söyleniyor bu katlanır ekran mabedi zamanında dokunmatik dedikodularınada şaşkınlıkla bakardık gerçek oldu
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burakdc 6 ay

Böyle bi özelliği kim, niye istiyor ki
Katlana bılır ekran teknolojısı hakkında, zamanında bu forumda bundan yaklasık 10 sene once bu fıkrı savundugum ıcın hep senın gıbıler yzuuznden teknolojı gelısmıyor sen galıba bu sektorde yenısın gıbı sacma yorumlara maruz kaldım. Goruyorumkı aradan gecen 10 senede cogunluk benım gıbı dusunmeye baslamıs. Zaten ben demistim demek isterdimki zaten ben demistim. :) :P
Saka bır yana bu teknolojı akla gelmeyen bır cok noktada kullanılabılır ornegın buyuk olcekte dekoratıf uygulamalar ıcın vs vs ama cep telefonu olarak kullanımda tutmayacak bır cıhaz
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Yirikalische 6 ay
Her teknoloji küçük adımlarla geliyor. Devrim niteliğinde kabul edilen ilk iphone’da multi tasking bile yoktu, düğmeye bastığınızda o app kapanıyordu.
Bu telefon güzel olmaz, ama iyi bir başlangıç. Bundan 10 sene sonra ince, kullanımı rahat katlanabilir telefonlar çok sevilebilir.
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Mustafa-1453 6 ay
Boş işler hiçde güzel durmuyor
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AskN0More 6 ay
Su katlanılabilir telefon olayı acıldıgında hep söylüyorum..
Fikir olarak harika ama fikir olarak güzel olan herşey uygulamada başarılı sonuclar vermeyebiliyor. Örnekleri bolca mevcut. Mesela telefonu bilgisayardaki docka oturtarak kullanma vs gibi şeyler buna iyi bir örnektir. Bununda akıbetinin aynı olacağı kanaatindeyim. Bir heyecan yaratacak ama baktığımızda pek tercih edilmediğini göreceğiz.
Sebebi ise belli.
1: Öncelikle bence kalın cihazlar olacak. Tost makinesi tarzında ikiye acılan ve kalın bir cihaz istemem şahsen cebimde. C
2: Arayüz konusunda epey sacmalayacaklarını düşünüyorum. Android tarafında henüz doğru düzgün bir tablet dahi yokken hem telefon hem tablet arayüzünü beraber başarılı şekilde beklemek haylperestlik olacaktır.
3: Katlanabilen yada kızakla açılabilen ve aynı zamanda şıklıktan taviz vermeyen bir telefon tasarlamak teknik gerekçelerle günümüz koşullarında oldukça zor. Estetiğinde cihaz secimlerinde fazlaca rol oynadıgını düşünürsek işlerin neden zorlaştığını daha iyi anlayabiliriz.
4: Subjektifliğin dozunu biraz daha arttırırsak iki işi aynı anda yapan cihazları şahsi olarak başarılı bulmuyorum. Telefon telefon olmalı, tablette tablet. Genelde başarısız oluyor ikisi birarada çözümler. Abes bir örnek olacak ama beyaz esyada bile kurutmalı çamaşır makinesi almak yerine, her iki cihazı ayrı ayrı almayı tercih ederken 10 bin tl verip tablet telefon karısımı birşey almak cesaretli bir hareket olacaktır.
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DH Misafiri 6 ay
2 telefon kadar ağır, diyet e girmeli
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