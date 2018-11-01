İlk katlanabilir akıllı telefon ismi duyulmamış bir firmadan geldi

Yıllardır katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmalar yapan Huawei, Samsung, LG gibi devlerin CES 2019 fuarında ilk örnekleri sergilemesi bekleniyordu ancak hamle beklenmedik bir yerden geldi. Küçük bir ABD firması olan Royole dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu.

Royole firması da aslında uzun süredir katlanabilir OLED ekranlar üzerinde çalışmalar yapıyor ve pek çok patente sahip. Ayrıca kendisi de AMOLED ekran üretimi konusunda uzman. Firma FlexPai akıllı telefonu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FlexPai özellikleri ve fiyatı

FlexPai akıllı telefonu 7.8 inçlik bir ekrana sahip ve tablet olarak kullanılabiliyor. Katlandığında ise 3.9 inçlik iki ekran ortaya çıkıyor. Ön tarafta ana arayüz ekrana gelirken kameraların olduğu arka tarafta ise pek çok bildirim ve uygulama çalıştırılabiliyor.

Firma Android 9.0 üzerinde WaterOS adında bir arayüz geliştirmiş. Bu arayüz katlanabilir ekranlar için optimizasyonlar içeriyor. Örneğin ekranı katladığınızda akıllı telefon arayüzüne, açtığınızda da tablet arayüzüne geçiş yapıyor. Firma ekranın 200 bin açıp kapamaya dayanıklı olduğunu ifade ediyor.

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Bu yılın en dikkat çekici telefonu olmayı başaran FlexPai ayrıca Snapdragon 8150 yonga seti ile gelecek. Snapdragon 8150 henüz Qualcomm tarafından tanıtılmadı ancak firmanın resmi tanıtımına atıfta bulunarak bu ismin artık resmileştiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ilk 5G uyumlu akıllı telefon da diyebilliriz.

Telefon 6GB RAM ve 8GB RAM seçeneklerinin yanında 128GB/256GB/512GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuyor. 3800mAh kapasiteli batarya Ro-Charge hızlı şarj ile 35-40 dakikada tam olarak dolabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Yan kısımda 16MP+20MP çözünürlüğündeki çift sensör hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor. Optik yakınlaştırma özelliği sayesinde öz çekimlerde de avantaj yakalanacak.

Her yeni teknolojide olduğu gibi katlanabilir ekranlar da ucuz olmayacak. 6GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyon 1290$ civarında. 8GB RAM ve 256GB/512GB kapasiteler ise 1435$/1865$ şeklinde sıralanıyor.

ABD firması olmasına rağmen Royole ön siparişleri Çin’de başlattı. Telefon Aralık ayında piyasaya sürülecek. Global pazarlar konusunda ise bir bilgi yok. Adeta bir rüya telefon gibi duran FlexPai vaatlerini gerçekleştirecek mi merak konusu.



