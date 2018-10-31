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Samsung yeni faaliyet kârı rekoruna imza attı

Mobil bölüm amiral gemi tarafında beklenen satışları yapamasa da yonga bölümü adeta Samsung’u uçurdu. Faaliyet karının yüzde 80’i artık yonga bölümünden elde ediliyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıla hızlı bir başlangıç yapan ve üst üste faaliyet kârı rekorları kıran Samsung yeni bir rekora daha imza attı. Beklendiği gibi yılın üçüncü çeyreğinde Samsung en yüksek faaliyet karı miktarına ulaşmış durumda.

Yeni rekor geldi

Yapılan açıklamalara göre Samsung’un üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir 57.46 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 artış yaşandı. Faaliyet kârı ise hem yıl hem de çeyrek bazda yüzde 20 artarak 15.4 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca Bkz. "Sony gelirlerde artış yaşadı ancak mobil bölüm halen kayıplarda"

Samsung’u daha çok mobil cihaz ve beyaz eşya sektöründe duyuyor olsak da artık en büyük katkı yonga bölümünden geliyor. RAM, depolama, modem, sensör, işlemci gibi birimleri üreten ve ortakları için döküm yapan yonga bölümü yaklaşık 21 milyar dolar gelir elde etti. Gelir anlamında yonga pazarının lideri olan Samsung toplam gelirin yüzde 40’ını bu bölümden alıyor.

Yonga bölümünün faaliyet kârı ise 12 milyar dolar ve genel kârın büyük kısmı bu bölümden geliyor. Mobil bölüm toplamda 22 milyar dolar gelir elde ederken daha çok alt seviye telefonlar satıldığı için kâr marjı düşük kalıyor. Bu nedenle faaliyet kârı bir miktar düşüşle 1.95 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Samsung gelecek yıl için mobil tarafta büyük beklenti içerisinde değil. Katlanabilir ekranlar, ekrana entegre parmak izi sensörleri, 5G modemler ve ekrana entegre kamera çözümleri yenilik anlamında Galaxy telefonlarında karşımıza çıkacak ancak satışlara büyük etki etmeyeceği ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Electronics-reports-Q3-2018-financial-results-total-revenue-profits_id110581 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Y-ZiyA 6 ay
Kazansın aslanlarım onların da 1200 dolara telefon çıkarmak hakkı değil mi
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maxmania 6 ay
nokia ile karşılaştırmak biraz abes olmuş. nokia sadece telekominikasyon alanında etkinliği olan firmaydı ve microsoft' un uğraşları sayesinde batmış bir firma, samsung ise telefon üretmese bile sadece ekran ve döküm tarafıyla mobil bölümünü ayakta kalabilir. diğer inşaat, otomotiv, gemicilik, savunma sanayi ve beyaz eşya bölümlerini hiç saymadım bile.
1 Yanıt Yanıtla +2
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K_Spartakus 6 ay maxmania
Nokia Microsoft sayesinde bitmedi, batma sürecini hızlandırdı.
Nokia hakkında eksik bilgiyle karşılaştırma yapma bence

Kaldı ki her ikisinin neler ürettiğini hangi sektörlerde olduğunu da iyi biliyorum ki Nokia telekomünikasyon konusunda tecrübeli olduğu halde eline yüzüne bulaştırdı, özellikle de symbian işletim sistemi konusunda ki inatçı ısrarları ve başka yanlış tercihleri sayesinde bitti.
Samsung yanlış yapmayacak diye bir şey de yok, ister savunma sanayii olsun ister iş makinası olsun hiç farketmez, sonuç olarak ZTE, HUAWEI, XIAOMI gibi markaların da arkasında Çin devleti var.
Koreliler telefon yapıyor da Çinliler armut mu topluyor.
LG ne durumda! O da koreli! Onunda başka işleri var ama telefon bölümü neredeyse batma eşiğinde.
Çinliler Samsung'u tahtından indirecek, geçmişte Nokia ve Samsung konusunda ne dediysem bununda arkasındayım.

Araştırmaya devam edin

Can sıkmaya değmez bence
1 Yanıt Yanıtla
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K_Spartakus 6 ay
Yazık ki ne yazık, daha yazdığım yazıyı anlamayıp cevap yazıp ardından da silmek çok ayıp
Silinen yazı yüzünden kendi kendime konuşuyorum gibi görünüyor. Şimdiden kusura bakmayın deli değilim :)
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K_Spartakus 6 ay
Biz de Türkiyeden bahsetmiyoruz dünya genelinden bahsediyoruz, kaldı ki Nokia da sadece telefon üretmiyor du! Boş boş okuma bence

Yıllar önce Nokia için ne deniliyor sa hepsi gerçekleşti.
Samsung içinde söyleniyor!
Satışların Türkiye de artması neyi değiştiriyor?
Nokia da lider di Türkiye de!
En basitinden xiaomi resmi yollardan gelmediği halde satış rekorları kırmaya başladı (şimdi ki muammalı durumdan ve döviz kuru sorunundan da bahsetmiyorum)
Artık herkes cebindeki paraya bakıyor.
Artık 48 ay vade de kalmadı operatör yönünden! Yani oradaki prim peşinden koşan satış yapan elemanlar sıkıyorsa 6 taksitle S9 satsınlar, ya da 3000 kusur TL'lik ucuz telefonu versinler!
O cazibe de bitti!
Hadi şimdi Samsung satış rekoru kırsın Türkiye de!
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cumur 6 ay K_Spartakus
korelilere bisey olmaz yorma kendini:) ben 35 yaşındayım samsung daha kapaklı telefon üretirken de aynı muhabbetler dönüyordu bişey olmadı, ha bende fiyat ürün gamını beğenmiyorum savunduğumu düşünme 2 yıl önce bi s serisi bi a serisi dışında telefon uretmicez dediler ne oldu değişen bişey yok hep bildiklerini okuyorlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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K_Spartakus 6 ay
Geçmişte Nokia için yazılıp çizilen herşey şimdi Zamzung için yazılmaya başlandı! Sonun başlangıcı yani tarih tekerrür ediyor!
Ağzıyla kuş tutsa fayda etmiyor artık çünkü fiyat politikası ürün çeşitliliği artık tüketici tarafından bir anlam ifade etmediği için vatandaş Çin markalarına kaymaya başladı ve geçti bile.
Uygun fiyatlı dediği telefona hem xiaomi hemde meizu da aynı fiyata üst modeller var.
Yani atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti.
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10ff 6 ay K_Spartakus
O soylediklerin bizim ulke icin gecerli degil hocam.
Mi 8 in galaxy s9 dan pahali satildigi yerde xiaomi nin sansi yoktur. Kimse 2 si ayni para da olsa xiaomi almaz. İnsanlar ucuz oldugu icin xiaomi aliyorlardi. Artik bir ozelligi kalmadi.
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nightsoldier 6 ay K_Spartakus
zaten şirketi sırtlayan yonga ve çip bölümü olmuş. Mobil cihaz kısmında durağanlık devam ediyor.
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