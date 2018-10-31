Samsung yeni faaliyet kârı rekoruna imza attı

Bu yıla hızlı bir başlangıç yapan ve üst üste faaliyet kârı rekorları kıran Samsung yeni bir rekora daha imza attı. Beklendiği gibi yılın üçüncü çeyreğinde Samsung en yüksek faaliyet karı miktarına ulaşmış durumda.
Yeni rekor geldi
Yapılan açıklamalara göre Samsung’un üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir 57.46 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 artış yaşandı. Faaliyet kârı ise hem yıl hem de çeyrek bazda yüzde 20 artarak 15.4 milyar dolara yükseldi.Ayrıca Bkz. "Sony gelirlerde artış yaşadı ancak mobil bölüm halen kayıplarda"
Samsung’u daha çok mobil cihaz ve beyaz eşya sektöründe duyuyor olsak da artık en büyük katkı yonga bölümünden geliyor. RAM, depolama, modem, sensör, işlemci gibi birimleri üreten ve ortakları için döküm yapan yonga bölümü yaklaşık 21 milyar dolar gelir elde etti. Gelir anlamında yonga pazarının lideri olan Samsung toplam gelirin yüzde 40’ını bu bölümden alıyor.
Yonga bölümünün faaliyet kârı ise 12 milyar dolar ve genel kârın büyük kısmı bu bölümden geliyor. Mobil bölüm toplamda 22 milyar dolar gelir elde ederken daha çok alt seviye telefonlar satıldığı için kâr marjı düşük kalıyor. Bu nedenle faaliyet kârı bir miktar düşüşle 1.95 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Samsung gelecek yıl için mobil tarafta büyük beklenti içerisinde değil. Katlanabilir ekranlar, ekrana entegre parmak izi sensörleri, 5G modemler ve ekrana entegre kamera çözümleri yenilik anlamında Galaxy telefonlarında karşımıza çıkacak ancak satışlara büyük etki etmeyeceği ifade ediliyor.
https://www.phonearena.com/news/Samsung-Electronics-reports-Q3-2018-financial-results-total-revenue-profits_id110581 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia hakkında eksik bilgiyle karşılaştırma yapma bence
Kaldı ki her ikisinin neler ürettiğini hangi sektörlerde olduğunu da iyi biliyorum ki Nokia telekomünikasyon konusunda tecrübeli olduğu halde eline yüzüne bulaştırdı, özellikle de symbian işletim sistemi konusunda ki inatçı ısrarları ve başka yanlış tercihleri sayesinde bitti.
Samsung yanlış yapmayacak diye bir şey de yok, ister savunma sanayii olsun ister iş makinası olsun hiç farketmez, sonuç olarak ZTE, HUAWEI, XIAOMI gibi markaların da arkasında Çin devleti var.
Koreliler telefon yapıyor da Çinliler armut mu topluyor.
LG ne durumda! O da koreli! Onunda başka işleri var ama telefon bölümü neredeyse batma eşiğinde.
Çinliler Samsung'u tahtından indirecek, geçmişte Nokia ve Samsung konusunda ne dediysem bununda arkasındayım.
Araştırmaya devam edin
Can sıkmaya değmez bence
Silinen yazı yüzünden kendi kendime konuşuyorum gibi görünüyor. Şimdiden kusura bakmayın deli değilim :)
Yıllar önce Nokia için ne deniliyor sa hepsi gerçekleşti.
Samsung içinde söyleniyor!
Satışların Türkiye de artması neyi değiştiriyor?
Nokia da lider di Türkiye de!
En basitinden xiaomi resmi yollardan gelmediği halde satış rekorları kırmaya başladı (şimdi ki muammalı durumdan ve döviz kuru sorunundan da bahsetmiyorum)
Artık herkes cebindeki paraya bakıyor.
Artık 48 ay vade de kalmadı operatör yönünden! Yani oradaki prim peşinden koşan satış yapan elemanlar sıkıyorsa 6 taksitle S9 satsınlar, ya da 3000 kusur TL'lik ucuz telefonu versinler!
O cazibe de bitti!
Hadi şimdi Samsung satış rekoru kırsın Türkiye de!
Ağzıyla kuş tutsa fayda etmiyor artık çünkü fiyat politikası ürün çeşitliliği artık tüketici tarafından bir anlam ifade etmediği için vatandaş Çin markalarına kaymaya başladı ve geçti bile.
Uygun fiyatlı dediği telefona hem xiaomi hemde meizu da aynı fiyata üst modeller var.
Yani atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti.