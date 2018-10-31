Samsung yeni faaliyet kârı rekoruna imza attı

Bu yıla hızlı bir başlangıç yapan ve üst üste faaliyet kârı rekorları kıran Samsung yeni bir rekora daha imza attı. Beklendiği gibi yılın üçüncü çeyreğinde Samsung en yüksek faaliyet karı miktarına ulaşmış durumda.

Yeni rekor geldi

Yapılan açıklamalara göre Samsung’un üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir 57.46 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 artış yaşandı. Faaliyet kârı ise hem yıl hem de çeyrek bazda yüzde 20 artarak 15.4 milyar dolara yükseldi.

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Samsung’u daha çok mobil cihaz ve beyaz eşya sektöründe duyuyor olsak da artık en büyük katkı yonga bölümünden geliyor. RAM, depolama, modem, sensör, işlemci gibi birimleri üreten ve ortakları için döküm yapan yonga bölümü yaklaşık 21 milyar dolar gelir elde etti. Gelir anlamında yonga pazarının lideri olan Samsung toplam gelirin yüzde 40’ını bu bölümden alıyor.

Yonga bölümünün faaliyet kârı ise 12 milyar dolar ve genel kârın büyük kısmı bu bölümden geliyor. Mobil bölüm toplamda 22 milyar dolar gelir elde ederken daha çok alt seviye telefonlar satıldığı için kâr marjı düşük kalıyor. Bu nedenle faaliyet kârı bir miktar düşüşle 1.95 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Samsung gelecek yıl için mobil tarafta büyük beklenti içerisinde değil. Katlanabilir ekranlar, ekrana entegre parmak izi sensörleri, 5G modemler ve ekrana entegre kamera çözümleri yenilik anlamında Galaxy telefonlarında karşımıza çıkacak ancak satışlara büyük etki etmeyeceği ifade ediliyor.