İlk kez iPhone kullananların yaptığı 8 hata

İlk kez iPhone kullanan biri olarak cihazın sunduğu tüm özellik ve işlevlere aşina olmayabilirsiniz. Bu ipuçları, iPhone’unuzdan en iyi şekilde yararlanmanız ve uzun yıllar kullanmanın keyfini çıkarmanız için size iyi bir başlangıç noktası sağlar.

1. Cihazı düzenli olarak yedeklememek

iPhone’unuz kişileriniz, fotoğraflarınız ve mesajlarınız gibi önemli veriler içerir. Bu verileri kaybetmek bir yedeğiniz yoksa yıkıcı olabilir. iCloud yedekleme özelliğini kullanırsanız akıllı telefonunuz WiFi ve bir güç kaynağına bağlı olduğu sürece otomatik olarak yedeklenir. Ayarlar - Adınız - iCloud - iCloud Yedekleme yolunu izleyerek bunu yapabilirsiniz.

2. Bul özelliğini ayarlamamak

Bul, asla kullanmak zorunda kalmayacağınızı düşündüğünüz bir özellik olabilir ancak sonradan üzülmemek adına bu özelliği açmanızda fayda var. Telefonunuzun kaybolması veya çalınması durumunda yerini bulmanızı sağlar. Bul’u ayarlamak için Ayarlar - Adınız - iCloud yolunu izleyin ve aşağı inip iPhone’umu Bul özelliğini açın. Pil zayıfken cihazın konumunu Apple’a göndermek için Son Konumu Gönder’i etkinleştirebilirsiniz.

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3. Uygulama izinlerine dikkat etmemek

iPhone’unuz, her uygulama yükleyişinizde kamera, mikrofon veya konumunuz gibi belirli özelliklere erişmek için izin ister. Bir uygulamanın konumunuz veya mikrofonunuz gibi hassas verilere erişmesine izin vermenin gizlilik ve güvenlik riski oluşturabileceğini bilmelisiniz. Verdiğiniz uygulama izinlerini gözden geçirmek istiyorsanız, Ayarlar - Gizlilik - Takip Etme menüsüne gidin.

4. İyileştirilmiş pil şarjı özelliğini kullanmamak

iPhone dahil çoğu kullandığımız modern cihazda lityum iyon piller zamanla bozulur. Bu, pilinizin eskisi gibi uzun süre dayanamayacağı anlamına gelir. Aşırı sıcaklıklar (hem yüksek hem de düşük) ve uzun süre şarj etme gibi bazı faktörler pilin daha hızlı bozulmasına katkıda bulunur. iPhone’un pil sağlığını korumanın bir yolu, iyileştirilmiş pil şarjı özelliğini kullanmaktır. Bu özellik, makine öğrenimini kullanarak telefonunuzu ne sıklıkla şarj ettiğinizi ve ne zaman kullandığınızı takip eder. Cihazınız gece boyunca tam şarjda kalmaz ve pilin eskimesi önler. Ayarlar - Pil - Pil Sağlığı menüsünden iyileştirilmiş pil şarjını açabilirsiniz.

5. App Store dışı uygulama yüklemek için jailbreak yapma

Android’den iPhone’a geçiş yaptıysanız, mağaza dışından uygulama yükleme ve özelleştirme seçeneklerini arayabilirsiniz. Apple tarafından uygulanan kısıtlamaları kaldırmak ve üçüncü parti kaynaklardan onaylanmamış uygulamaları yüklemek için telefonunuzu jailbreak (Android’deki root) yapmanız gerekir. Ancak jailbreak iPhone’un garantisini geçersiz kılabilir, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer güvenlik tehditlerine karşı daha savunmasız hale getirebilir. Ayrıca gelecek yazılım güncellemelerini yüklemeyi de zorlaştırır.

6. Lisanssız aksesuarların kullanılması

Apple şarj cihazı (adaptörü) ve lightning kablosu oldukça pahalı olduğundan alternatiflere yönelebilirsiniz. Yakınınızdaki elektronik mağazasından veya internet üzerinden iPhone’unuz için bir Apple aksesuarı alırken Apple tarafından lisanslı olmasına dikkat edin. Apple’ın resmi veya lisanslı aksesuarlarıyla aynı sıkı güvenlik testlerine tabi tutulmamış olabilir, cihazı riske atabilirsiniz. Üzerinde MFi (Made for iPhone) ibaresi olanları güvenle tercih edebilirsiniz.

7. Sessize alma tuşunu kullanmamak

iPhone’daki en kullanışlı donanım özelliklerinden biri sessize alma tuşu. Apple, iPhone’lardan home tuşu ve kulaklık jakını kaldıralı oldukça uzun zaman oldu ancak son iPhone modellerinde dahi sessize alma butonu bulunuyor. Android’den iOS’a geçtiyseniz şaşırabilir, bu tuşun gerekliliğini sorgulayabilirsiniz. Telefonu sessiz moda almak için ekranı kaldırmak zorunda değilsiniz. Ayrıca bir video izliyor veya müzik dinliyorsanız medyanın sesini etkilemeden ve ekrana dokunmadan cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde susturabilirsiniz.

8. Üçüncü parti parola yöneticilerini kullanmak

Telefonunuz için en iyi üçüncü taraf şifre yöneticilerini aramaya başlamadan önce iOS cihazınızda iCloud Anahtar Zinciri adında kullanışlı ve güvenli bir çözüm olduğunu bilmelisiniz.

iCloud Anahtar Zinciri, Apple’ın tüm hesaplarınız için güçlü parolalar oluşturup saklamanıza ve gerektiğinde otomatik olarak doldurmanıza yardımcı olan yerleşik parola yöneticisidir. Hesaplarınıza ekstra güvenlik katmanı ekleyen iki faktörlü kimlik doğrulamayı da destekler. Ayrıca size güvenlik önerileri verir ve güvenliği ihlal edilmiş parolaları algılayabilir. Ayarlar - Adınız - iCloud altından Anahtar Zinciri’ni açabilir, Ayarlar - Parolalar menüsü altından tüm kayıtlı şifrelere ulaşabilirsiniz.

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