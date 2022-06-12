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Apple yıllardır kullandığı Lightning port için yolun sonunu gösterdi. Apple artık Lightning yerine USB-C'ye geçiyor. Dahası Lightning kullanan son modelin iPhone 15 olacağı da kesin gibi duruyor.

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iPhone 15'den sonra iPhone'larda Lightning kullanılmayacak

Avrupa Birliği tarafından sunulan kurala göre 2024 yılının sonunda iPhone modelleri dahil tüm akıllı telefonlar USB-C girişine sahip olacak. Apple da bu kurala uyarak 2024 yılının sonuna kadar USB-C'ye geçiş yapmayı planlıyor. Görünüşe göre USB-C'ye sahip olmayacak son model iPhone 15.

iPhone 15 Pro ile birlikte USB-C kullanmaya başlayacak olan iPhone modelleri, artık ortak bir port kullanmasından dolayı daha kolay kullanım sunacak. İleride cep telefonları, tabletler, kulak içi kulaklıklar, dijital kameralar, kulaklıklar ve kulaklıklar, oyun konsolları gibi birçok platformda kullanılacak olan USB-C port, artık Apple için de şart olacak. Bu durum kullanıcıları Apple'dan ekstra olarak kablo gibi eklentiler almaktan da kurtaracak.

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iPhone 15 Lightning kullanan son model olacak