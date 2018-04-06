İlk lüks uzay oteli Aurora Station 2022 yılında misafirlerini ağırlayacak

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Uzay turizmine odaklanan Orion Span şirketi Kaliforniya'nın San Jose şehrinde gerçekleştirilen Space 2.0 etkinliğinde oldukça iddialı otel projesini tanıttı. Uzaydaki ilk lüks otel olarak tanıtılan ''Aurora Station'' isimli otelin 2021 yılında yörüngeye yerleştirileceğini açıklayan şirket 2022 yılında ilk misafirlerini ağırlayacağını duyurdu. Misafirlerine yer çekimsiz ortamı deneyimleme ve uzayın derinliklerinden Dünya'yı izleme imkanı sunan otelin konaklama ücreti ise dudak uçuklatıyor.





Dört turiste iki astronot eşlik edecek

Şirketin kurucusu ve CEO'su Frank Bunger'ın açıklamalarına göre Aurora Station tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) gibi alçak Dünya yörüngesine oturtulacak ve uzay araçları ile misafirler, otele taşınacak. Boyut olarak özel bir jeti andıran Aurora Station'ın uzunluğu 13.2 metre genişliği ise 4.3 metre olacak. Otelin aynı anda altı kişiyi ağırlayacağını belirten Bunger, bu kişilerden ikisinin şirket tarafından görevlendirilen astronotlar olacağının da altını çiziyor.





Tabi bir ilk niteliği taşıyan ve misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak olan otelde konaklamanın yüksek bir bedeli var. Frank Burger her ne kadar oteli ''herkes için erişilebilir'' uygun bir konaklama ücretiyle kullanıma sunmak istediklerini dile getirse de otelin konaklama bedeli üst düzey gelir grubuna hitap ettiğini gösteriyor zira otelde 12 günlük konaklama için ücretlendirme 9.5 milyon dolardan (38.3 milyon TL) başlıyor.





Rezervasyon bedeli 80.000$

Misafirlerin; uzayda bitki yetiştirmek ve modern sanal gerçeklik teknolojisini deneyimlemek gibi ayrıcalıklara da sahip olacağını açıklayan Frank Bunger, otelde konaklamak için Orion Span'in web sitesi üzerinden rezervasyon yapılabileceğini de duyurdu. Şirketin web sitesinde yer alan ifadelere göre bir kişilik rezervasyon bedeli 80 bin dolar.





Bu haliyle ultra lüks bir amaca hizmet edecek gibi görünen Aurora Station için şirketin beklentileri otelle sınırlı değil. Orion Span'i insan topluluklarını uzaya yerleştirmek için kurduğunu belirten Frank Bunger, Aurora Station'ın çok yönlü bir yapıya sahip olacağını dile getirdi. Bunger'e göre otel; yer çekimi araştırmalarında bir merkez olarak da kullanılacak. Ayrıca otelin, uzay ajanslarının insanlı misyonlarında bir mola noktası olarak kullanılması da şirketin gündeminde.

https://www.space.com/40207-space-hotel-launch-2021-aurora-station.html