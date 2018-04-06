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Hubble, bilinen evrenin en uzak yıldızını görüntüledi "Tam 9 milyar ışık yılı"

Hubble Uzay Teleskobu, bilinen evrenin en uzak yıldızını görüntüledi. İkarus ismi verilen yıldızdan yayılan ışıkların Güneş Sistemine ulaşması tam 9 milyar yıl sürmüş.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,2b
1
47
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, bilinen evrenin en uzak, en yaşlı yıldızının keşfini yaptı. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan makaleye göre keşfedilen bu yeni yıldız, rekorun bir önceki sahibinden yaklaşık 100 kat daha uzakta bulunuyor.

MACS J1149+2223 Lensed Star-1, veya kısaca "İkarus" olarak bilinen yıldız, fotoğrafın çekilmesini mümkün kılan ışıkları yaydığı sırada Güneş Sisteminden tam 9 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyormuş. Yani bir başka deyişle yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, İkarus'un bundan 9 milyar yıl önce, henüz Güneş Sistemi bile oluşmamışken yaydığı ışığın Hubble'a ulaşmasıyla ortaya çıkmış. Araştırmacılar bu özelliği nedeniyle İkarus'un adeta bir zaman makinesi gibi bizlere geçmişi görme fırsatı tanıdığını belirtiyor.

Tabi evrenin sürekli bir şekilde genişliyor olmasından dolayı İkarus şimdilerde Güneş Sisteminden on milyarlaca ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Ayrıca benzer yıldızların ortalama ömürlerini de göz önüne alırsak İkarus'un şimdileye kadar tüm yakıtını tüketmiş ve bir süpernovaya dönüşmüş olma olasılığı da çok yüksek.

Yıldızın keşfi şans eseri mümkün olmuş


ABD'li astronomların İkarus'u keşfetmesi biraz da şans eseri mümkün olmuş. Zira 9 milyar ışık yılı gibi inanılmaz bir uzaklıkta yer alan bir yıldızın normal şartlar altında Hubble tarafından görüntülenebilmesi mümkün değil. Yıldızlar ne kadar büyük olurlarsa olsun galaksilere oranla milyonlarca kat daha küçük ve daha sönükler.
Hubble, bilinen evrenin en uzak yıldızını görüntüledi
 
İkarus'un keşfedilmesini sağlayan etken ise Einstein'ın bundan yaklaşık 100 yıl önce genel görelilik çerçevesinde tahmin ettiği kütleçekimsel merceklenme (gravitational lensing) olmuş. Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç fenomen, en basit anlamda evrenin dev objelerinin (bir galaksi kümesi gibi) devasa kütleçekimleri nedeniyle tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla dev galaksi kümeleri adeta bir teleskop gibi davranarak normalde görülmesi mümkün olmayan cisimlerin Hubble tarafından keşfedilmesini sağlayabiliyor.

The Guardian'a konuşan araştırmanın lider isimlerinden Patrick Kelly, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, kütleçekimsel merceklenme nedeniyle İkarus'un normal halinden yaklaşık 2000 kat daha büyük göründüğünü söylüyor.

İkarus, "Mavi Üstdev" sınıfında yer alan dev bir yıldız


Astronomların araştırmalarına göre İkarus, ender bir yıldız türü olan mavi üstdev sınıfında yer alıyor. Sıcak ve parlak bir yıldız türü olan mavi üstdevler; Güneş'ten daha büyük, evrenin en hacimli yıldızları olan kırmızı üstdevlerden ise daha küçük bir yapıya sahipler.

Orion takımyıldızında yer alan ve geceleri gökyüzündeki en parlak yedinci cisim olan Rigel, mavi üstdev sınıfının en bilinen örneklerinden birisi. Rigel, Güneş'ten yaklaşık 23 kat daha büyük ve yüzlerce kat daha parlak bir yapıya sahip.
 

https://www.sciencealert.com/icarus-blue-giant-most-distant-star-ever-seen-hubble-9-billion-light-years Yorum Yaz
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gcb1903 1 yıl en beğenilen
Dünya ile Mars arası mesela 55 milyon km. 4 aya falan gidiliyor günümüzde. Kıyas için belirttim bunu sadece.
Şimdi kabaca hesaplarsak.
Işık saatte takribi 1 milyar km hıza sahip.
Saatte 1 milyar km hıza ulaşacak bir araç yapabilirse insanoğlu ışık hızına erişecek.
İşte o araç ile 9 milyar yılda gidilebiliyor.

9 milyar yıl da hesap makinemin kafası doğru çalıştıysa 3.285.000.000.000 gün ediyor aşağı yukarı.
9 milyar yıl uzakta bile yıldızlar, galaksiler var. Muhtemelen çok daha uzaklarda var. Gezegenimiz bu evrende pasifikte bir kum tanesi bile değil. Bir atom bile değil. O kadar yokuz, o kadar küçüğüz.
Çok pis küçük gördüm insanlığı şuan. Kendimizi de nimetten sayıyoruz.
Dünya ile Mars arası mesela 55 milyon km. 4 aya falan gidiliyor günümüzde. Kıyas için belirttim bunu sadece.Şimdi kabaca hesaplarsak.Işık saatte takr...
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4 Yanıt Yanıtla +48
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eulogy 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Wi Fi 1 yıl
Bir mümin bu haberi okudu ve imanı arttı!
Bir bilim adamı bu haberi okudu inanıyorsa imanı arttı inanmıyorsa hayreti arttı!
Siz bu haberi okudunuz nefretiniz, küfrünüz, alayınız arttı ise, yukarıdakiler insan ise siz nesiniz?
Bir mümin bu haberi okudu ve imanı arttı!Bir bilim adamı bu haberi okudu inanıyorsa imanı arttı inanmıyorsa hayreti arttı!Siz bu haberi okudunuz nefret...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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extazy26 1 yıl
Olmayan şeyleri inceliyoruz aslında gördüğümüz şeylerin yarısı sönmüş yada yok olmuş yıldızlar zaten ulaşılması zor şu zaman teknolojisinde. Yanı başımızdaki andranova galaksisinde süpernova karadelik keşfedildi o galaksideki yıldızları çekim kuvvetine almış yavaş yavaş yutuyor. Bizim galaksimize ulaşması ve etki etmesi tahminen 3 milyon yılı bulacak. Yani gözlemlemek yerine karadelik quantum fiziği zaman eyrisi ve karadelikten geçip uzayın 100 milyar ışık yılı ilerisine bi saniyede atlama tekniğini kavrayabilsek daha iyi. Haa birde şu ayın karanlık yüzünde bize açıklanmayan şeyleri açıklasalar güzel olacak
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mj_pelit 1 yıl extazy26
dostum daha ay'a çıkılmadı?sen neden bahsediyrsun? 100 milyar ışık yılı ilerisine bir saniyede atlamak mış
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combaba 1 yıl
zaman ve ışık hızıyla ilgili bütün hesaplamaların sadece zan olduğunu, kütle durumuna göre zamanın farklı niteliklerde olduğunu, bilmeniz gerekir. Kuantum evreni ile ışık hızı ilgisiz alanlardır. Bu kadar büyük mesafeler aşılabilir mi bilmiyorum. Ama bu yöntem ışık hızı ve üstü hızlarla olacak iş değil. Çok daha farklı bir yöntem varsa onunla ancak olabilir. Bir ihtimal kuantum alanına girip, kütlenin bütün referanslarından soyutlandıktan sonra, istediğin noktada yeniden oluşmak, belki bir yol olabilir. Ama oluştuğun noktanın kütle değerleri ile seninki uyum sağlamaz sa daha oluşmadan yok olursun. Bunu anlamı şudur aslında beyler! Evren , kainat vb. ne varsa aslında hepsi bir bütünün içindedir. VE size çokça tefekkür etmenizi önereceğim bir sözüm olacak. Bütün bunlar sadece Allah'ın 1 liğinin eseridir. Onun birliğini anlamaya bile gücümüz yetmiyor. Algılarımızdaki bütün ölçüler anlamsız hale geliyor. Ama bilin ki, bu anlamsız ölçüler, gerçeğin karşısında çok daha anlamsız olacaktır. Elimizde kala kala sadece 1 kalacaktır. 1' in sırrına erdiğinizde sonraki sıfırların bir anlamı kalmayacaktır.
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eulogy 1 yıl combaba
kuantum evreni ile ışık hızı ilgisiz alanlar değildir. ışık hızı bir sabittir, alan değildir ve hemen hemen tüm fiziksel kuramlarda kullanılır.
Örneğin;
gravitasyonel dalgalar ışık hızında ilerler ve kuantalanmış haline standart modelde gravitonlar denir. gravitonlar sadece ışık hızında yaşayan, durgun kütlesi olmayan, yüksüz 2 spinli momentum taşıyıcısı parçacıklardır. henüz varlığı ispatlanamamakla birlikte higgs bozonundan sonra sıra kendisine geldi. Yine örnek olarak sicim kuramı ışık hızı sabitini bolcana kullanan bir kuramdır.
siz sanırım görecelilik kuramı ile kuantum teorisinin henüz birleştirilemediğine dikkat çekmek istediniz.
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astralll 1 yıl combaba
Anladıgım kadarıyla galaksiler arası uzayda yada yıldızlar arası mesafelerde, kuantum daha anlamlı oluyor...
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Torlak Kemal 1 yıl
Yalnız ışık hızında gitseniz dahi oraya 9 milyar yılda varamazsınız çünkü şu an bize olan uzaklığı 30-40 milyar ışık yılı civarındadır ve Hubble hacminin çoktan dışına çıkmış olduğu için muhtemelen bizden ışık hızından daha hızlı uzaklaşıyordur. Yani ışık hızı da kurtarmaz, oraya asla ulaşamayız!
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firat_kilic 1 yıl
şimdi herkes konuşur yansır düşüncelerim evrenden yine bana.....
yıl 2006 yazdığım şiirin ilk satırı... quantumik...
şimdi o gökyüzünde baktığım gördüğüm yıldızlar yok mu orada
kalan sadece sadece yol gösterici ışıklarımı olmuş şimdiye
şimdi de onların yerinde olsak bizde onlara göre
bir ışıkmıyız .... .... .........
diye gidiyor....
sonra soranlar çoğalır konuşular kendi içinde... ve aynaya bakarım... sessizce
yansımalar 2018 kaptanın seyir defterine....
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The Ace of Spades 1 yıl
Anlamadığım şu .. 9 milyar ışık yılı uzaktaki milyonlarca , milyarlarca yıldıza sahip galaksileri bile zar zor gözlemleyebiliyoruz .. Fakat burda tekil bir yıldızı gözlemleyebilmişler .. Bu nasıl oluyor ?
İkinci olarak bu yıldız herhangi bir galaksiye bağlı değil mi ? Nasıl tek başına ? Interstellar denen galaksiler arasına dagilmis nispeten az sayida yildiz turlerinden mi yoksa ? Merakla cevabinizi bekliyorum ..
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sosisvesalam 1 yıl
ALLAHU EKBER
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Anbilivıbıl 1 yıl
Bunların hepsi hayal. Yok öyle galaksiler gezegenler falan. Herşey kurgu. Dünya düz. Güneş dev bir ufo ( elektrikli ısıtıcı), ay ise misina ile büyük tavana tutturulmuş bir balon.
Not : Cuma saati az vurun
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s_s64 1 yıl
adamların bu yıldızı bulduğuna eminim pişman olmuşlardır
adamlar bu keşfi o mesafeye kaç yılda gidiceğini hesaplayamayan insanlar otursun hesaplasın diyemi yaptılar acaba :D
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Wi Fi 1 yıl
Bir mümin bu haberi okudu ve imanı arttı!
Bir bilim adamı bu haberi okudu inanıyorsa imanı arttı inanmıyorsa hayreti arttı!
Siz bu haberi okudunuz nefretiniz, küfrünüz, alayınız arttı ise, yukarıdakiler insan ise siz nesiniz?
2 Yanıt Yanıtla +13
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cemsinan 1 yıl Wi Fi
Wi Fi
Bir mümin bu haberi okudu ve imanı arttı!
Bir bilim adamı bu haberi okudu inanıyorsa imanı arttı inanmıyorsa hayreti arttı!
Siz bu haberi okudunuz nefretiniz, küfrünüz, alayınız arttı ise, yukarıdakiler insan ise siz nesiniz?

Böyle muhteşem bir haberde nefret, küfür ve alaydan bahseden tek kişi olmayı başardınız.
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eulogy 1 yıl Wi Fi
Kimsenin nefreti, küfrü ve alayı artmıyor.
Evrenin büyüklüğü ile ilgili bir haber gören her insan dünyada birbirine yaptığı anlamsız eziyetlerin, iktidarın, ideolojilerin ne kadar anlamsız ve komik olduğunu anlıyor.
En önemli örnek Carl Sagan. Ben yukarıda karikatür paylaştım ya, bak Carl Sagan benim söylediğimin 100 katını söylüyor. Hem de durduk yere söylüyor.
Ve bilhassa belirtiyor, diyor ki;
"Astronomi, insanın karakterini şekillendiriyor, mütevazileştiriyor, benmerkezci olmasını engelliyor."

Yani senin küçümsemeye çalıştığın bizim değil, evrenin büyüklüğü dünyanın ve insanların küçüklüğü hakkında carl sagan da benzer şeyleri düşünmüş.
Demek istediğim evrenin büyüklüğünü gören bir insanın dünyanın ve dünyadaki saçmalıkların küçüklüğüne şaşırması kadar komik bir şey olamaz.
Siz neysiniz? Bunu sordun.
Biz başkasının nasıl yaşayacağına karar vermeye çalışanları sevmeyen insanlarız. Bu insanlara yobaz diyoruz. Kimse kimsenin nasıl giyindiğine, nasıl yaşadığına karışmasın, herkes bildiği, inandığı anladığı şekilde yaşasın isteyen insanlarız.
Siz dindar bir insansanız o karikatürden sizin üstünüze alınacağınız bir şey yok. Mutluluk ve huzur içinde dininizi yaşamaya devam ediniz. Çünkü dindar insan ile yobaz insan, başkasına karışmayı hak gören insanlar aynı kişiler değiller.
Yoksa siz başkasının hayatına haddi olmadığı halde karışan insanların dindarlar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eğer böyleyse büyük ayıp.
O karikatürdeki yazı yerine gündelik problemlerimize ait ne yazarsanız yazın komik kaçıyor. Siz de yazın. İsterseniz Büyük İskender olun, isterseniz Cengiz Han komik kaçıyor.
Evrenin büyüklüğü yanında başkasının nasıl giyineceğine karar vermeye çalışan bir yobaz'ın fikri cidden komik ve küçük kalıyor.
Eğer siz durduk yere müslümanlara laf atıldığını düşünüyorsanız, kusura bakmayın ama demek ki o sizin kafanızdaki müslüman tanımından kaynaklanıyor. Bana sorarsanız müslümanlar başkalarının yaşantısına giyimine dinine inancına düşüncesine saygılı demokratik insanlar. Size göre müslümanlar başkasının hayatına karışan yobaz insanlar ise bilemem, o sizin sorununuz.
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ozmenakif 1 yıl
Adamlar 3-5 pikselden yıldız keşfi yapıyor. Yıldızın uzaklığını, şeceresini çıkarıyor. Biz daha çarpma bölmeyi yapamıyoruz. Yorumlar efsane
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