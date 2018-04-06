Hubble, bilinen evrenin en uzak yıldızını görüntüledi "Tam 9 milyar ışık yılı"

NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, bilinen evrenin en uzak, en yaşlı yıldızının keşfini yaptı. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan makaleye göre keşfedilen bu yeni yıldız, rekorun bir önceki sahibinden yaklaşık 100 kat daha uzakta bulunuyor.



MACS J1149+2223 Lensed Star-1, veya kısaca "İkarus" olarak bilinen yıldız, fotoğrafın çekilmesini mümkün kılan ışıkları yaydığı sırada Güneş Sisteminden tam 9 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyormuş. Yani bir başka deyişle yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, İkarus'un bundan 9 milyar yıl önce, henüz Güneş Sistemi bile oluşmamışken yaydığı ışığın Hubble'a ulaşmasıyla ortaya çıkmış. Araştırmacılar bu özelliği nedeniyle İkarus'un adeta bir zaman makinesi gibi bizlere geçmişi görme fırsatı tanıdığını belirtiyor.



Tabi evrenin sürekli bir şekilde genişliyor olmasından dolayı İkarus şimdilerde Güneş Sisteminden on milyarlaca ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Ayrıca benzer yıldızların ortalama ömürlerini de göz önüne alırsak İkarus'un şimdileye kadar tüm yakıtını tüketmiş ve bir süpernovaya dönüşmüş olma olasılığı da çok yüksek.



Yıldızın keşfi şans eseri mümkün olmuş

ABD'li astronomların İkarus'u keşfetmesi biraz da şans eseri mümkün olmuş. Zira 9 milyar ışık yılı gibi inanılmaz bir uzaklıkta yer alan bir yıldızın normal şartlar altında Hubble tarafından görüntülenebilmesi mümkün değil. Yıldızlar ne kadar büyük olurlarsa olsun galaksilere oranla milyonlarca kat daha küçük ve daha sönükler.

İkarus'un keşfedilmesini sağlayan etken ise Einstein'ın bundan yaklaşık 100 yıl önce genel görelilik çerçevesinde tahmin ettiği kütleçekimsel merceklenme (gravitational lensing) olmuş. Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç fenomen, en basit anlamda evrenin dev objelerinin (bir galaksi kümesi gibi) devasa kütleçekimleri nedeniyle tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla dev galaksi kümeleri adeta bir teleskop gibi davranarak normalde görülmesi mümkün olmayan cisimlerin Hubble tarafından keşfedilmesini sağlayabiliyor.



The Guardian'a konuşan araştırmanın lider isimlerinden Patrick Kelly, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, kütleçekimsel merceklenme nedeniyle İkarus'un normal halinden yaklaşık 2000 kat daha büyük göründüğünü söylüyor.



İkarus, "Mavi Üstdev" sınıfında yer alan dev bir yıldız

Astronomların araştırmalarına göre İkarus, ender bir yıldız türü olan mavi üstdev sınıfında yer alıyor. Sıcak ve parlak bir yıldız türü olan mavi üstdevler; Güneş'ten daha büyük, evrenin en hacimli yıldızları olan kırmızı üstdevlerden ise daha küçük bir yapıya sahipler.



Orion takımyıldızında yer alan ve geceleri gökyüzündeki en parlak yedinci cisim olan Rigel, mavi üstdev sınıfının en bilinen örneklerinden birisi. Rigel, Güneş'ten yaklaşık 23 kat daha büyük ve yüzlerce kat daha parlak bir yapıya sahip.



https://www.sciencealert.com/icarus-blue-giant-most-distant-star-ever-seen-hubble-9-billion-light-years