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İlk tam elektrikli seyir tekneleri, Niagara Şelalelerinde hizmet verecek

Niagara Şelalelerinde kullanılan seyir tekneleri yakında tam elektrikli modellerle güncellenecek. Ülkemizde de benzerlerinin kullanılabileceği birçok alan bulunan araçlarla ilgili detaylar haberde.
2 hf.
1,5b
1
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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İlk tam elektrikli seyir tekneleri, Niagara Şelalelerinde hizmet verecek
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Niagara Şelalelerinde uzun yıllardır hizmet veren Maid of the Mist şirketine ait seyir tekneleri, kısa bir süre sonra aynı görevi daha çevre dostu bir anlayışla sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Turizm şirketince yapılan açıklamaya göre firmaya ait tam elektrikli iki adet seyir teknesi, Niagara Şelalelerini hem sıfır emisyonla hem de motor gürültüsü ve egzoz dumanı olmadan dolaşabilecek.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde üretim aşamasında bulunan katamaran benzeri araçların,  bu ülkede üretilen ilk tam elektrikli yolcu tekneleri olduğu vurgulanıyor. Kıyıda konuşlu şarj sistemiyle doldurulacak lityum iyon pillere sahip teknelere ait bataryaların, yedi dakika içinde %80 doluluk oranına ulaşabileceği ifade ediliyor. Bu kadar kısa sürede doldurulabilen pillere sahip teknelerle de her yıl milyonlarca turist çeken bir bölgede hızlı dolaşım sağlanabilecek.

Şirket CEO’su Christopher M. Glynn yaptığı açıklamada, “Yeni teknelerimiz, dünyanın en büyük hidroelektrik enerji kaynaklarından biri olan Niagara Şelalelerine sıfır emisyonla ziyaretçi taşıyacak.” ifadelerini kullanmış.

İmalatı süren teknelerin parçalar halinde üretildiği ve nakliyatı yapılacak parçaların, Niagara Şelaleleri bölgesine yakın bir tesiste bir araya getirileceği belirtiliyor. Eylül ayında hizmete girecek tekneler, 1990 ve 1997 yılında üretilen araçların yerini alacak. 


https://newatlas.com/maid-mist-electric-boats-niagara-falls/59557/ Yorum Yaz
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