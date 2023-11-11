Bu tekne güneş panelleriyle sınırsız menzil sunuyor

Tam Boyutta Gör ABD'de Belmont Boatworks isimli bir şirket tepesinde güneş panelleri bulunan elektrikli bir tekne üretti. Solar Sal 24 isimli tekne güneş olduğu müddetçe sınırsız menzil vaadinde bulunuyor.

Teknenin başarısının sırrı geniş çatısında 4 adet 360 Watt güneş paneli taşımasında yatıyor. Neredeyse tekne uzunluğunda olan çatıdaki paneller toplamda 1440 Watt güç üretebiliyorlar. Teknenin 14 kWh kapasiteli 4 adet lityum iyon bataryası bulunuyor. Tekne 9 km/h hızla seyahat ettiği sürece güneş panelleri yeterli gücü sağlayabiliyor ve bataryalardaki enerjiye ihtiyaç duymuyor.

7.5 km/h hızla sınırsız menzil sunuyor

Tekne gece son hızda (11 km/h) seyahat ederken 39 km menzile sahip. Normal seyir hızında ise 72 km menzil sunuyor. 7.5 km/h hıza inildiğinde ise gece menzil 160 km'ye ulaşıyor. Bu hızda gündüz bulutlu hava olmadığı sürece tekne sınırsız menzile sahip oluyor.

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Güneş panellerinin bir diğer avantajı teknenin kıyıdaki elektriğe bağlı kalmak zorunda olmaması. Tekne herhangi bir yere demirleyerek bataryalarını şarj edebiliyor.

Güneş enerjili tekneler şarj etme endişesi olmadan sessiz ve verimli bir gezinti imkanı sunduğu için giderek yaygınlaşıyor. Solar Sal 24, 135.000 dolarlık fiyatıyla çok ucuz olmasa da milyon dolarlık yatlardan çok daha cazip bir seçenek sunuyor.

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Güneş panelleriyle sınırsız menzil sunan tekne