Bu tekne güneş panelleriyle sınırsız menzil sunuyor

Teknenin başarısının sırrı geniş çatısında 4 adet 360 Watt güneş paneli taşımasında yatıyor. Neredeyse tekne uzunluğunda olan çatıdaki paneller toplamda 1440 Watt güç üretebiliyorlar. Teknenin 14 kWh kapasiteli 4 adet lityum iyon bataryası bulunuyor. Tekne 9 km/h hızla seyahat ettiği sürece güneş panelleri yeterli gücü sağlayabiliyor ve bataryalardaki enerjiye ihtiyaç duymuyor.
7.5 km/h hızla sınırsız menzil sunuyor
Tekne gece son hızda (11 km/h) seyahat ederken 39 km menzile sahip. Normal seyir hızında ise 72 km menzil sunuyor. 7.5 km/h hıza inildiğinde ise gece menzil 160 km'ye ulaşıyor. Bu hızda gündüz bulutlu hava olmadığı sürece tekne sınırsız menzile sahip oluyor.
Güneş panellerinin bir diğer avantajı teknenin kıyıdaki elektriğe bağlı kalmak zorunda olmaması. Tekne herhangi bir yere demirleyerek bataryalarını şarj edebiliyor.
Güneş enerjili tekneler şarj etme endişesi olmadan sessiz ve verimli bir gezinti imkanı sunduğu için giderek yaygınlaşıyor. Solar Sal 24, 135.000 dolarlık fiyatıyla çok ucuz olmasa da milyon dolarlık yatlardan çok daha cazip bir seçenek sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.