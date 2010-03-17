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iLuv'un iPod Dock hoparlörü App Station iMM190 piyasaya çıktı

iLuv'un iPod Dock hoparlörü App Station iMM190 piyasaya çıktı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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iLuv'un iPod Dock hoparlörü App Station iMM190 piyasaya çıktı
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iLuv App Station iMM190 iPod ve iPhone uyumlu hoparlör

Apple ürünlerine hazırladığı aksesuarlarları ile bilinen Amerikalı firma iLuv'un daha önce geçtiğimiz CES etkinliğinde tanıttığı App Station iMM190 iPod Dock hoparlörü piyasaya çıktı.

Ürünün özelliklerini kısaca hatırlatmakta fayda var. iMM190 sadece iPod ve iPhone(3G ve 3GS) ile uyumlu değil, 3,5 mm jack girişi ile bu jack girişine uyumlu olan diğer cihazlar ile de çalışabilme yeteneğine sahip. Firmanın iPhone OS için geliştirdiği yazılım sayesinde hava durumu, saat, alarm, tarih, müzik oynatımı gibi kısayol bilgilerine ve ayarlara ulaşabilen kullanıcılar aynı zamanda iPhone/iPod'larını şarj edebiliyorlar. Simetrik dizaynı sayesinde yatay veya dikey olarak kullanabilen App Station, yanında verilen adaptörü dışında 6 adet AA boyutunda pil ile de kullanılabiliyor.

İLuv Appstation iM190, 90 Dolar'lık fiyatı ile satış listelerinde yerini aldı.

iLuv'un iPod Dock hoparlörü App Station iMM190 piyasaya çıktı
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DH Misafiri 9 yıl
Bunu arastirdim ben ve Turkiye'de Nefas Elektronil adinda bir Firma iLuv distributoru, www.iphoneurunleri.com dan da siparis verilebiliyor bu urun icin.
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_Calderon_ 9 yıl
çok hoş birşeye benziyor
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marikanwap 9 yıl
iPhone'dan başka bu kadar çok aksesuar üretilen başka cihaz var mı acaba?
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