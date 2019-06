I'm HERE ile devamlı takipte kalın

Akıllı telefonlar ile hayatımıza hızlı bir giriş yapan GPS teknolojisi bugün birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Bu doğrultuda i'm firması geliştirdiği "i'm HERE" isimli GPS takip cihazını tanıttı.

I'm HERE GPS teknolojisi ile çalışan bir takip cihazı. Firmanın dünyanın en güzel, en ufak ve en gelişmiş GPS takip cihazı olarak nitelendirdiği i'm HERE, içerisine takılan SIM kart ile GSM teknolojisi üzerinden pozisyon belirleme işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlar üzerinden firmanın i'm Cloud servisine bağlanıp, anlık olarak cihazın bulunduğu noktayı Google Maps üzerinde görmek mümkün hale geliyor. 300mAh batarya ile 72 saate kadar bekleme süresi sağlayabilen i'm HERE, birçok farklı kullanım alanı sunuyor. Cihaz ile çocuklarının nerede olduğunu merak eden aileler ya da tehlikeli sporlar ile uğraşanlar daima takip altına alınabiliyor.

Mayıs ayında dağıtımına başlanacak olan i'm HEE GPS takip cihazı, 300TL fiyat etiketi ile satın alınabilecek. Ürün hakkında hazırlanmış videoya ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.imsmart.com/en/i-m-here/overview