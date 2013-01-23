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I'm HERE ile devamlı takipte kalın

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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I'm HERE ile devamlı takipte kalın

Akıllı telefonlar ile hayatımıza hızlı bir giriş yapan GPS teknolojisi bugün birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Bu doğrultuda i'm firması geliştirdiği "i'm HERE" isimli GPS takip cihazını tanıttı.
I'm HERE GPS teknolojisi ile çalışan bir takip cihazı. Firmanın dünyanın en güzel, en ufak ve en gelişmiş GPS takip cihazı olarak nitelendirdiği i'm HERE, içerisine takılan SIM kart ile GSM teknolojisi üzerinden pozisyon belirleme işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlar üzerinden firmanın i'm Cloud servisine bağlanıp, anlık olarak cihazın bulunduğu noktayı Google Maps üzerinde görmek mümkün hale geliyor. 300mAh batarya ile 72 saate kadar bekleme süresi sağlayabilen i'm HERE, birçok farklı kullanım alanı sunuyor. Cihaz ile çocuklarının nerede olduğunu merak eden aileler ya da tehlikeli sporlar ile uğraşanlar daima takip altına alınabiliyor.
 
I'm HERE ile devamlı takipte kalın
Mayıs ayında dağıtımına başlanacak olan i'm HEE GPS takip cihazı, 300TL fiyat etiketi ile satın alınabilecek. Ürün hakkında hazırlanmış videoya ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

i'm Here | The Smallest GPS Tracker Device from i'm watch on Vimeo.


http://www.imsmart.com/en/i-m-here/overview Yorum Yaz
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obattal 6 yıl
Zaten bu mantıkla çalışan ürünler cok daha uygun fiyatlara var lakin hicbirseyi keyifle rahatla kullanamadığınız gibi bu ürünü de kullanamazsınız bu ülkede. Imei kaydı pasaport kaydi ister. 115 lira vergi ister yurtdışından gelmiş pasaport ister. Zaten hayatiniz boyunca belki 1 kere lazim olacak olum kalim meselesini cozecek bir alete geçici kayıt yaptırıp yola cikamazsiniz. Cep telefonu degil ki kapandiginda bilesin gidip tekrar gecici kayit yaptirasin.


dx.com/...
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thegym 6 yıl
kim takip edilmek ister ki ?:)
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Sproing 6 yıl
kaleci07
kız çocuklarının çantalarına koyulabilir ama 72 saat az be ?

Niye erkeklere koyulmuyor kardeş? Erkek çocuklar kaybolamaz mı?
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OverClocK1ng 6 yıl
Yararlı bir cihaz olmuş ama pahalı da. Yine de çocuğunu düşünen veya tehlikeli sporlarla uğraşan kişilerin hayatı göz önüne alındığında alınası var.
Ucuzlarsa iyi olur.
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Batuist 6 yıl
harika bir ürün ama fiyatı yüksek olmuş...
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aspirin_00 6 yıl
buna fatura dayanmaz hergün açık olmasıyla
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Saiki 6 yıl
300 lira çok smart tag gibi küçük ve sadece sorgulama yapıldığında aktif olacak bi cihaz lazım 5 saat açık kalsa bile yeter.
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Recharged 6 yıl
Yakında "I'm HERE yüzünden bir evlilik daha son buldu" haberlerini görürüz diye düşünüyorum.Bu işin şaka tarafı tabii.72 saat banada az kaldı.Artı olarak sim kart şart okuduğum kadarıyla.Buda eksi cihaz için.
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fuckulteli 6 yıl
GSM bağlantısına ihtiyaç var mıydı? Yoksa GPS bağlantısını uzaktan açıp kapayabilmek gibi bir avantaj mı sunuyor olacak, pil tasarrufu için?
GSM şebekesi üzerinden belirlenen konum, GPS kadar başarılı değil ki? Yoksa A-GPS için mi?
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Like a Sir 6 yıl
kız çocuklarının çantalarına koyulabilir ama 72 saat az be ?
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