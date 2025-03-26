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    Maxar, GPS’e alternatif olan dron navigasyon sistemi geliştirdi

    Maxar Intelligence, insansız hava araçlarının GPS'e ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlayan Raptor adlı görsel tabanlı bir navigasyon teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.
    Maxar, GPS’e alternatif olan dron navigasyon sistemi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Maxar Intelligence, dronların GPS’e ihtiyaç duymadan konumlarını belirleyebileceği yeni bir görsel navigasyon teknolojisi geliştirdiğini duyurdu. Raptor adı verilen bu yazılım, Maxar’ın uydu görüntülerinden oluşturulan detaylı 3D haritaları kullanarak, dronların GPS sinyallerine erişimin olmadığı ortamlarda yön bulmasını sağlıyor.

    Raptor nasıl çalışıyor?

    GPS yerine görsel ve coğrafi verilerle çalışan Raptor, dronun gerçek zamanlı kamera görüntülerini önceden oluşturulmuş 3D arazi modeliyle karşılaştırarak konum ve yön tayini yapıyor. Sistem üç temel bileşenden oluşuyor. Dron üzerinde modül ilk temel bileşen dronunu gerçek zamanlı olarak kendi konumunu belirlemesini sağlıyor. Bir diğer bileşen ise dronun video akışını Maxar'ın 3D arazi verileriyle coğrafi olarak kaydediyor. Dizüstü bilgisayar tabanlı ayrı bir uygulama, dron kontrolörleriyle birlikte çalışarak operatörlerin havadan video akışlarından hassas yer koordinatlarını çıkarmasına olanak tanıyor.

    Maxar Intelligence Ürün Direktörü Peter Wilczynski, Raptor’un GPS’in yerini alabilecek bir sistem olarak tasarlandığını belirterek, GPS erişiminin olmadığı ya da sinyalin kasıtlı olarak karıştırıldığı (GPS-jamming) bölgelerde bile dronların bağımsız hareket etmesini sağlayacağını söyledi. Öte yandan Raptor yazılımı, Maxar’ın 2020 yılında satın aldığı 3D haritalama uzmanı Vricon teknolojileri temel alınarak geliştirilmiş.

    Askeri alanda da kullanılabilir

    Maxar, GPS’e alternatif olan dron navigasyon sistemi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Bu teknolojinin sadece ticari kullanımla sınırlı kalmayacağını belirten Wilczynski, savunma ve güvenlik alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çiziyor. Özellikle otonom sistemler için kritik bir çözüm sunan Raptor, farklı üreticilere ait dronların aynı ağ üzerinde veri paylaşmasını mümkün kılıyor.

    Maxar, Raptor’un piyasaya sürülmeden önce birkaç ay boyunca beta kullanıcıları tarafından test edildiğini açıkladı. Şirketin bir sözcüsü, bu yeni sistemin Maxar için stratejik bir dönüşüm anlamına geldiğini belirterek, yalnızca uydu görüntüleri sağlamakla kalmayıp, bu verileri işleyerek özel yazılım çözümleri geliştirme yönünde ilerlediklerini söyledi.

    Kaynakça https://spacenews.com/maxar-launches-gps-alternative-navigation-system-for-drones/ https://www.maxar.com/press-releases/maxar-launches-raptor-a-first-of-its-kind-software-that-unlocks-next-gen-gps-resilience-for-autonomous-systems
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