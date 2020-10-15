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    Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor

    Imagination PowerVR B ya da kısaca IMG B serisi olarak tanıtılan yeni grafik birimleri; 6 TFLOPS performans değeri ile sektörde kartları yeniden dağıtmayı hedefliyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor
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    Apple ile olan ortaklığının bitme aşamasına gelmesi sonasında büyük bir krize giren ve varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalan Imagination Technologies küllerinden doğuyor. Firma sektörün en güçlü grafik birimini tasarladığını iddia ediyor.

    IMG B serisi

    Bugüne kadar PowerVR serisi grafik birimleri ile tanıdığımız Imagination; geçen yıl A serisi grafik birimlerine geçiş yapmış ve 2TFLOPS’a kadar performans vadetmişti. Apple ile bir süre daha çalışması kesinleşince bombayı patlattı.

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    IMG B serisi grafik birimleri çıtayı daha da yukarı çıkarıyor. Firma sektördeki en iyi grafik birimini geliştirdiği iddiasında. Öyle ki 6 TFLOPS seviyesine kadar çıkabilen bir performans söz konusu ki bugüne kadar mobil dünyada görülmemiş bir seviye.

    IMG B serisi rakip grafik birimlerine göre yüzde 30 daha enerji verimli, yüzde 25 daha küçük ve 2.5 kat daha fazla doku doldurma oranına sahip. Talebe göre bant genişliği de yüzde 35’e kadar kısılabiliyor.

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    Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor

    Grafik biriminin dikkat çekici özelliklerinden birisi tüm çekirdeklerin gücünü tek bir uygulamaya verebilmek veya her çekirdeğe bir uygulama atayabilmek. Bu sayede Nesnelerin İnterneti sektöründen otomotiv sektörüne kadar geniş bir alana hitap edebiliyor.

    IMGIC görüntü sıkıştırma teknolojisi ise sektörde en gelişmiş olduğu iddiasında. 4 seviyeye kadar sıkıştırma yapabilen teknoloji tamamen kayıpsız veya bant genişliği tasarrufu gibi farklı çözümler sunabiliyor. Bu da yine müşterilerin talebine bağlı.

    Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor
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    IMB B serisi grafik birimleri 4 farklı kategoride yer alıyor:

    IMG BXE kategorisi frekans başına 1-16 arasında pikselden 720p-8K arasında çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. Giriş seviyesi oyunlar için uygun olan BXE serisi yüzde 25 daha küçük zar alanına sahip. Bu kategoride big.LITTLE mimarisi kullanılıyor.

    IMG BXM kategorisi orta seviye mobil oyunculuk, set üstü televizyon kutuları gibi verimlilik odaklı sektörleri hedefliyor.

    IMG BXT kategorisi ise 6TFLOPS performans sunabilen ürünlerden oluşuyor. 4 kümeli birimlerde saniyede 192 Gigapiksel işleme ve 24 TOPS yapay zeka performansı mevcut. Milimetrekare başına sektörün en güçlü performansı bu ürünlerde.

    IMG BXS otomotiv sektörüne özel olarak geliştirildi. ISO 26262 sertifikası olan kategoride araç bilgi sistemleri ve ara yüzleri için sektörün en gelişmiş otomotiv grafik birimleri olduğu ifade ediliyor. IMG B serisinin müşterilere örneklenmesi başlamış durumda.



    https://www.techpowerup.com/273334/imagination-launches-img-b-series-doing-more-with-multi-core-up-to-6-teraflops-of-compute Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 1 hf.
    PowerVr gpular geçmişte büyük gürültü koparmıştı aslında yeniden yapabilirler mi? Belki samsung akıllılık edip gpuları bu şirkete yaptırırsa o zaman bişeyler olur zaten samsung gpu tarafında çok zayıf amd yerine işi bilen bu işi yapmış bir firmayla çalışmak daha mantıklı ama tabi maliyet boyutu var. Belki tv box tarzı cihazlara koyup konsol tarzı bişey de yapabilirler hem güçlü bir konsol hem multimedya cihazı olur.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    ghz yükseltmek sorun değil !
    ana konu ; ısı dağılımının doğru kontrol edile bilinmesi
    yoksa 10 ghz e bile çıkartıyorsun en uyduruk CPU yu bile
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Ahaha daha geçen ki konuda sözde yeni nesil x box s'nin telefon kadar gücü var diyordum. Telefondan bile güçsüz çıkıyor desenizde bu yeni nesillerin düşük versiyonları, rezalet.
    Yanıtla +1
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Oha Xbox Series S'den 2 TFLOPS daha fazla grafik işlem gücü.
    Yanıtla +2
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Apple patent davası açmasın ??



    Yazılanlar heyecan verici. AMD de ARM sektörüne uzun aradan sonra dönüş aşamasında. Rekabet kızışıyor gibi. Bakalım.
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    simbolmina (Bilal ARKAN) 1 hf.
    Bugün veya dün 20 yıldan sonra PCIe platformuna döndüklerini duyurdular. Beş partnerle modelleri yakında tanıyacaklar. Masaüstüne , oyuncu PC lerine gelirler mi bilmiyorum ama desktop ve server i ayrica belirtmislerdi.
    Yanıtla +1
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Gerçek ise büyük bir olay.
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