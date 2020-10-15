Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor

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Apple ile olan ortaklığının bitme aşamasına gelmesi sonasında büyük bir krize giren ve varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalan Imagination Technologies küllerinden doğuyor. Firma sektörün en güçlü grafik birimini tasarladığını iddia ediyor.

IMG B serisi

Bugüne kadar PowerVR serisi grafik birimleri ile tanıdığımız Imagination; geçen yıl A serisi grafik birimlerine geçiş yapmış ve 2TFLOPS’a kadar performans vadetmişti. Apple ile bir süre daha çalışması kesinleşince bombayı patlattı.

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IMG B serisi grafik birimleri çıtayı daha da yukarı çıkarıyor. Firma sektördeki en iyi grafik birimini geliştirdiği iddiasında. Öyle ki 6 TFLOPS seviyesine kadar çıkabilen bir performans söz konusu ki bugüne kadar mobil dünyada görülmemiş bir seviye.

IMG B serisi rakip grafik birimlerine göre yüzde 30 daha enerji verimli, yüzde 25 daha küçük ve 2.5 kat daha fazla doku doldurma oranına sahip. Talebe göre bant genişliği de yüzde 35’e kadar kısılabiliyor.

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Grafik biriminin dikkat çekici özelliklerinden birisi tüm çekirdeklerin gücünü tek bir uygulamaya verebilmek veya her çekirdeğe bir uygulama atayabilmek. Bu sayede Nesnelerin İnterneti sektöründen otomotiv sektörüne kadar geniş bir alana hitap edebiliyor.

IMGIC görüntü sıkıştırma teknolojisi ise sektörde en gelişmiş olduğu iddiasında. 4 seviyeye kadar sıkıştırma yapabilen teknoloji tamamen kayıpsız veya bant genişliği tasarrufu gibi farklı çözümler sunabiliyor. Bu da yine müşterilerin talebine bağlı.

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IMB B serisi grafik birimleri 4 farklı kategoride yer alıyor:

IMG BXE kategorisi frekans başına 1-16 arasında pikselden 720p-8K arasında çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. Giriş seviyesi oyunlar için uygun olan BXE serisi yüzde 25 daha küçük zar alanına sahip. Bu kategoride big.LITTLE mimarisi kullanılıyor.

IMG BXM kategorisi orta seviye mobil oyunculuk, set üstü televizyon kutuları gibi verimlilik odaklı sektörleri hedefliyor.

IMG BXT kategorisi ise 6TFLOPS performans sunabilen ürünlerden oluşuyor. 4 kümeli birimlerde saniyede 192 Gigapiksel işleme ve 24 TOPS yapay zeka performansı mevcut. Milimetrekare başına sektörün en güçlü performansı bu ürünlerde.

IMG BXS otomotiv sektörüne özel olarak geliştirildi. ISO 26262 sertifikası olan kategoride araç bilgi sistemleri ve ara yüzleri için sektörün en gelişmiş otomotiv grafik birimleri olduğu ifade ediliyor. IMG B serisinin müşterilere örneklenmesi başlamış durumda.

https://www.techpowerup.com/273334/imagination-launches-img-b-series-doing-more-with-multi-core-up-to-6-teraflops-of-compute

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